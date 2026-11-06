Patricia Bullrich se alinea con la Iglesia y dice que el Senado tratará el proyecto de ley para prevenir la ludopatía

En un nuevo gesto de rebeldía, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, dijo que buscará tratar el proyecto de ley para prevenir la ludopatía, una iniciativa que el oficialismo mantiene frenada hace dos años en la Cámara alta y que está a punto de perder el estado parlamentario.

De esta manera, Bullrich se alinea con el pedido de la Iglesia para que el Senado trate la ley y vuelve a tensionar el vínculo con el presidente Javier Milei.

La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos.



Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2026

“Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites”, afirmó a través de su cuenta en la red social “X”.

Cuando faltan dos días para que el papa León XIV llegue al país, la senadora dijo que “la ludopatía infantil no es un juego”. “Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos”, apuntó.

La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024, pero desde entonces permanece frenada en la Cámara alta y está cerca de perder estado parlamentario.

La llegada del Papa dio nuevo impulso al reclamo, que ahora combina gestiones en el Congreso con una campaña pública para evitar que el proyecto quede archivado.

Ayer, la jefa de la bancada libertaria en el Senado había hecho una férrea defensa de la libertad de prensa como valor republicano, en otro contraste con Milei.

Horas después, Bullrich volvió a mover sus fichas. Dijo que el Senado tratará el proyecto con la ludopatía en el Senado. Lo hizo luego de que la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) lanzara una petición en Change.org para reclamar la sanción de la ley.

La oposición también había presionado en vísperas del viaje papal. El lunes último, un grupo de diputados encabezado por Victoria Tolosa Paz, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, solicitó una reunión con las autoridades de las tres comisiones del Senado que tienen el expediente bajo su órbita.

La carta, dirigida a los libertarios Ivanna Arrascaeta (Salud), Nadia Márquez (Legislación General) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales), lleva también la firma de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, una de las principales impulsoras de la iniciativa, y de otros diez diputados, en su mayoría de Unión por la Patria (UP).

Los legisladores advierten que dejar caer la media sanción supondría interrumpir un proceso que involucró a cinco comisiones de Diputados, reunió 28 proyectos y recibió aportes de 48 especialistas. Su eventual caducidad obligaría a reiniciar el trámite parlamentario y demoraría la respuesta legislativa a una problemática que los firmantes consideran urgente.

La presión de la Iglesia

La Iglesia argentina viene reclamando una regulación más estricta del juego online, especialmente por su impacto entre niños y adolescentes. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para solicitar que el Senado avanzara con la sanción.

Ahora, ante la llegada de León XIV, la Comisión Episcopal de Pastoral Social volvió a involucrarse mediante una petición pública que busca reunir adhesiones y evitar que el proyecto quede archivado.

Los ejes de la media sanción

Publicidad y promociones. Prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales, así como la promoción indirecta mediante influencers y figuras públicas. La prohibición alcanza a la indumentaria deportiva. También elimina los bonos de bienvenida.

Prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales, así como la promoción indirecta mediante influencers y figuras públicas. La prohibición alcanza a la indumentaria deportiva. También elimina los bonos de bienvenida. Apuestas y deporte. Prohíbe que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. Además, impide integrar listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes tengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas online.

Prohíbe que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. Además, impide integrar listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes tengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas online. Acceso de menores . Obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto al registrarse como al iniciar sesión. La exigencia alcanza también a las billeteras virtuales.

. Obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto al registrarse como al iniciar sesión. La exigencia alcanza también a las billeteras virtuales. Autoexclusión y prevención . Crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. Las plataformas deberán además ofrecer herramientas de autoevaluación, mostrar historiales de juego, emitir alertas sobre el tiempo acumulado y establecer límites para las sesiones.

. Crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. Las plataformas deberán además ofrecer herramientas de autoevaluación, mostrar historiales de juego, emitir alertas sobre el tiempo acumulado y establecer límites para las sesiones. Medios de pago. Solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. Prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses.

Solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. Prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses. Operadores. Establece requisitos para acceder a las licencias y excluye, entre otros, a quienes tengan determinadas deudas con el Estado, por cuota alimentaria, antecedentes por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o vínculos con funcionarios de los organismos reguladores o con actividades deportivas.

Establece requisitos para acceder a las licencias y excluye, entre otros, a quienes tengan determinadas deudas con el Estado, por cuota alimentaria, antecedentes por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o vínculos con funcionarios de los organismos reguladores o con actividades deportivas. Sanciones y juego clandestino. Establece multas por incumplimientos y penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes operen apuestas sin autorización, con agravantes cuando estén involucrados menores. También prevé campañas de prevención y actividades educativas en las escuelas sobre apuestas online, ludopatía y educación financiera.