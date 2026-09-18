Underworld vuelve a la Argentina: cuándo y dónde toca y cómo comprar las entradas en cuotas sin interés

Underworld vuelve a la Argentina. El dúo integrado por Rick Smith y Karl Hyde, un emblema de música electrónica, se presentará el jueves 26 de noviembre de 2026 en Mandarine Park, en una fecha que marcará su regreso al país después de 13 años.

El show comenzará a las 19.00 y tendrá una grilla que suma a Mariano Mellino, Javier Zuker, Varese y Balaciano. Las entradas ya están a la venta a través de Venti, con valores desde $80.000 y un beneficio de seis cuotas sin interés con Visa o Mastercard Galicia.

Cuándo y dónde es el show de Underworld

Cuándo: la presentación será el jueves 26 de noviembre de 2026 , desde las 19.00 . La información publicada por Venti indica cierre de puertas a las 23.30 .

la presentación será el , desde las . La información publicada por Venti indica cierre de puertas a las . Dónde: Mandarine Park & Tent, acceso Punta Carrasco, Buenos Aires.

Mandarine Park & Tent, acceso Punta Carrasco, Buenos Aires. El evento es exclusivo para mayores de 18 años.

Quiénes completan el lineup

Quiénes completan el lineup del show de Underworld en Buenos Aires Gentileza

La fecha tendrá una programación que combina al dúo británico con referentes y proyectos de la escena local:

Underworld

Mariano Mellino

Javier Zuker

Varese , con live set

, con live set Balaciano, encargado de abrir la pista al atardecer

Cómo comprar entradas para Underworld

Ingresar a la página oficial del evento en Venti.

Seleccionar la opción “Ver entradas” para acceder a las localidades disponibles.

para acceder a las localidades disponibles. Los tickets se ofrecen desde $80.000 .

. La plataforma informa un beneficio de seis cuotas sin interés con Visa o Mastercard Galicia.

Underworld, la banda sonora de los 80 y 90

Underworld vuelve a la Argentina Gentileza

Underworld está formado por Rick Smith y Karl Hyde. Más de 30 años después de su primer álbum, dubnobasswithmyheadman, y del lanzamiento de “Born Slippy (Nuxx)”, una de las canciones que marcó una etapa central de su trayectoria, el dúo continúa activo dentro de la escena electrónica internacional.

El grupo, que acumula más de 40 años de recorrido, atravesó en 2025 una nueva etapa de exposición. Su debut en Boiler Room superó el millón de visualizaciones durante sus primeros cinco días y la reedición de sus primeros siete álbumes de estudio llevó a todos esos trabajos a ingresar en los primeros puestos de rankings de discos.

Durante ese mismo año, Underworld realizó una gira por Estados Unidos con entradas agotadas, encabezó distintos festivales y mantuvo colaboraciones con artistas de la escena electrónica como Brutalismus 3000, KETTAMA y KI/KI.

“Born Slippy (Nuxx)”, el recordado comercial de Quilmes y Trainspotting

En la Argentina, “Born Slippy (Nuxx)” también quedó asociada a uno de los comerciales más recordados de Quilmes. En 1997, la marca lanzó “En tu cabeza hay un gol”, una pieza creada en la previa del Mundial de Francia 1998 que utilizó la base del tema de Underworld para construir un jingle ligado al fútbol.

La campaña fue desarrollada por Agulla & Baccetti y la voz del aviso fue la de Ramiro Agulla. La melodía de “Born Slippy (Nuxx)” quedó así vinculada localmente con el estribillo “Gol, gol, gol, en tu cabeza hay un gol”, en una pieza que ayudó a reforzar la relación de Quilmes con el fútbol argentino.

El mismo hit alcanzó una difusión internacional decisiva a partir de su inclusión en Trainspotting, la película dirigida por Danny Boyle y estrenada en 1996. El film, protagonizado por Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Kevin McKidd y Robert Carlyle, sigue a un grupo de jóvenes de Edimburgo atravesados por las drogas, el desempleo y relaciones marcadas por la inestabilidad.

La canción de Underworld aparece asociada a una de las secuencias finales de la película y quedó estrechamente vinculada con su identidad sonora. Esa exposición contribuyó a convertirla en uno de los temas más reconocibles del dúo y en una referencia de la electrónica de los años 90.

Tres décadas después, Underworld volvió a poner el foco en el tema con una edición especial por los 30 años de “Born Slippy (Nuxx)”, publicada en 2025 con una remasterización y una versión en vivo.