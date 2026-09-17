Florentino Pérez viajará a Ceuta tras la polémica por las actitudes de Mbappé y Vinícius con las camisetas de apoyo

Después de las actitudes esquivas de algunas de sus estrellas, entre ellos el francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinícius Junior, con las camisetas en apoyo a Ceuta, Real Madrid sigue estando en el foco de los comentarios por razones extradeportivas. Y esa situación generó que el presidente del club, Florentino Pérez, se planteara una decisión institucional para intentar calmar los ánimos.

El mandamás de la entidad merengue comunicó que viajará este viernes a esa ciudad envuelta en un conflicto migratorio y que irá acompañado por Emilio Butragueño, un emblema del club y del fútbol español, y por José Martínez Pirri, presidente de honor de Real Madrid y ceutí de nacimiento. En ese contexto, Pérez tiene previsto reunirse allí con Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, en un encuentro en el que buscará reforzar su cercanía y respaldo, incompleto en el partido del martes ante Elche por la decisión de los dos delanteros y del defensor Ibrahim Konaté de replegar las remeras a mitad de sus torsos de manera de que el mensaje no llegue a verse.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, reaccionó enseguida tras la polémica que rodea a varios jugadores de su club Bernat Armangue - AP

En Real Madrid están preocupados especialmente por la interpretación que se ha hecho de lo sucedido en el planeta, más allá del deporte, y cualquier duda que pudiera generarse sobre la posición de la entidad. Aunque respaldó la iniciativa de que sus representados en el encuentro por la Liga de España lucieran la camiseta con el mensaje “Todos somos caballas”, el club defendió posteriormente la libertad de sus futbolistas para decidir individualmente sobre el gesto cuando aquellos jugadores quedaron en medio de la polémica por sus actitudes.

El viaje se producirá apenas tres días después del conflicto que surgió y se hizo más profundo ante cada nueva foto y video en los que Vinícius, Mbappé y Konaté no exhiben de forma completa la leyenda. De hecho, el defensor se mostró riéndose en medio de la formación de los equipos para lucirlas de frente a las cámaras y se viralizaron imágenes en las que hay discusiones en el túnel antes de salir al campo. Es más, los tres se las quitaron de inmediato, antes del saludo con los rivales. Todo eso provocó numerosas críticas y abrió un debate con una gran repercusión pública.

👉 Vinicius, Mbappé y Konaté no enseñan el mensaje de ánimo a Ceuta.



👉 Ambos futbolistas se colocaron mal la camiseta sin que se vea el 'Todos somos Caballas'. pic.twitter.com/XkrhUDS8XQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026

En el video puede escucharse qué dijo Mourinho; el comportamiento de Mbappé con el utilero, la frase del capitán Federico Valverde y la actitud de Vinicius, que le cambió de idea al francés. Incluso, un cruce de palabras entre el árbitro Jesús Gil Manzano y el arquero argentino Matías Dituro, de Elche. El DT le preguntó a los jugadores, de forma incompleta, si se la iban a poner o no, mientras el utilero de Real Madrid había empezado a repartirlas. En ese instante, primero, se lo ve al arquero Thibaut Courtois con la remera puesta y luego, se observa cómo Mbappé empuja al utilero para que deje de repartirlas.

Segundos más tarde, aparece la imagen de los jugadores visitantes poniéndose la remera, pero con la particularidad de que Mbappé se la había colocado sobre un hombro. Finalmente, el francés vio que Vinicius se la puso, pero enrollada a la altura del pecho, y tomó la misma actitud, al igual que su compatriota Konaté. En ese instante, Valverde les sentenció a todos sus compañeros: “¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo!”. Confundido, en apariencias, Vini le pregunta: “¿Lo hacemos?”. El uruguayo asintió, pero el delantero ya no modificaría su decisión.

El video en el que se observan las reacciones de los futbolistas de Real Madrid a la hora de tener que ponerse la remera en la que la liga española se solidariza con el pueblo de Ceuta

Lo que siguió fue una polémica en escalada, con intentos de justificaciones, explicaciones fallidas y un ruido que Real Madrid no tenía en los planes en el inicio de temporada. Por eso, su presidente busca enviar un mensaje desde la propia Ceuta que deje en el camino lo que está viviendo, dejando a la sombra la cuenta regresiva para el clásico con Atlético de Madrid el domingo que viene en el Santiago Bernabéu.