Universo Matemático, una obra con magia, humor y desafíos de ingenio: fecha, precio de las entradas y cómo comprarlas

Universo Matemático, una obra interactiva que combina números, magia, humor y desafíos de ingenio se presentará el próximo martes 11 de agosto, a las 20, en el Teatro Astros.

La trama gira en torno al personaje de Esteban, quien se enfrenta a un problema, pero no de cantidades, ni de medidas, ni de distancias, ni de fracciones, sino de la vida misma. Andrés, Consu y Juli buscan ayudarlo. ¿O no?

Universo Matemático, una obra dirigida y escrita por Ulises Gimenez y Andrea Zablotsky

Tras una serie de acertijos, curiosidades matemáticas, trucos de magia y otros esperpentos -incluida la participación del público en forma interactiva a través de sus celulares-, la obra revela una trama en la que tal vez nada sea lo que parece.

El elenco está integrado por el físico y divulgador científico Andrés Rieznik, la ingeniera en sistemas y divulgadora tecnológica Consu López, el científico de datos Juli Garbulsky y el diseñador, creador de juegos y humorista Esteban Grinbank. La dirección es de Alejandro Ulises Gimenez, mientras que el guion fue escrito por el propio Gimenez junto con Andrea Zablotsky.

Cuál es el precio de las entradas y cómo comprarlas

Las entradas para Universo Matemático tienen un precio de $38.000. Los tickets pueden adquirirse en la boletería del Teatro Astros, ubicada en avenida Corrientes 746, y de manera online a través de la ticketera oficial: