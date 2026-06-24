El Palacio Libertad tendrá en julio una agenda de funciones y conciertos gratuitos vinculados a los elencos nacionales, con propuestas para público general y actividades pensadas para niñas, niños y familias durante las vacaciones de invierno. La programación incluye a la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, el Coro Nacional de Música Argentina, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, el Ballet Folklórico Nacional y la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”.

El centro cultural informa que las actividades en salas con capacidad limitada pueden requerir retiro previo de entrada y que la modalidad específica se detalla en la publicación web de cada actividad.

Cuándo y dónde

Vacaciones de invierno gratis en el Palacio Libertad: funciones, danza y conciertos para chicos en julio Gentileza

¿Dónde? Sarmiento 151, San Nicolás

La agenda comenzará con Crepusculares, ciclo de danza, performance y arte contemporáneo en La Cúpula del Palacio Libertad. En julio, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea presenta Carbono Catorce, de Juan Salvador Giménez Farfán, y EnBreveBailo, de Mauro Podestá, dos piezas en construcción permanente comisionadas para la compañía.

La programación continuará durante las vacaciones de invierno con conciertos y espectáculos familiares en el Auditorio Nacional y otras sedes. Entre el miércoles 2 de julio y el domingo 3 de agosto realizará Vacaciones en el Palacio: donde sucede la magia, una programación con más de 500 actividades para niños, jóvenes y familias.

Agenda de funciones gratuitas

Viernes 3 de julio, 18. La Cúpula, Palacio Libertad: EnBreveBailo, de Mauro Podestá. Entrada libre.

EnBreveBailo, de Mauro Podestá. Entrada libre. Sábado 4 de julio, 18. La Cúpula, Palacio Libertad: Carbono Catorce, de Juan Salvador Giménez Farfán. Entrada libre.

Carbono Catorce, de Juan Salvador Giménez Farfán. Entrada libre. Domingo 5 de julio, 18. La Cúpula, Palacio Libertad: EnBreveBailo, de Mauro Podestá. Entrada libre.

EnBreveBailo, de Mauro Podestá. Entrada libre. Martes 21 de julio, 20. Auditorio Nacional, Palacio Libertad: Coro Nacional de Música Argentina, con Canciones coroleadas, de Hugo Figueras y artistas invitados. Dirección: Emiliano Linares. Entrada libre.

Coro Nacional de Música Argentina, con Canciones coroleadas, de Hugo Figueras y artistas invitados. Dirección: Emiliano Linares. Entrada libre. Miércoles 22 de julio, 20. Auditorio Nacional, Palacio Libertad: Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, con concierto para las infancias. Dirección invitada: Esteban Fernández. Cantante invitada: Karina Antonelli. Entrada libre y gratuita.

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, con concierto para las infancias. Dirección invitada: Esteban Fernández. Cantante invitada: Karina Antonelli. Entrada libre y gratuita. Viernes 24 de julio, 20. Auditorio Nacional, Palacio Libertad: Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, con propuesta para infancias junto a Dúo Karma. Dirección: Ezequiel Silberstein. Entrada libre.

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, con propuesta para infancias junto a Dúo Karma. Dirección: Ezequiel Silberstein. Entrada libre. Martes 28 de julio, 15 y 18. Auditorio Nacional, Palacio Libertad: Ballet Folklórico Nacional, con Comunidad, espectáculo familiar escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. Entrada gratuita con reserva.

Ballet Folklórico Nacional, con Comunidad, espectáculo familiar escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. Entrada gratuita con reserva. Viernes 31 de julio, 17. Museo Nacional de Arte Decorativo: Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, con concierto para las infancias. ¿Dónde? Av. del Libertador 1902, Palermo . Entrada libre y gratuita.

Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, con concierto para las infancias. . Entrada libre y gratuita. Viernes 31 de julio, 20. Auditorio Nacional, Palacio Libertad: Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, con propuesta para infancias junto a Dúo Karma. Entrada libre.

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, con propuesta para infancias junto a Dúo Karma. Entrada libre. Sábado 1 de agosto, 20. XVI Ciclo Florida Cultura: Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, con concierto para las infancias. ¿Dónde? Estanislao del Campo 1546, Florida Oeste, provincia de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

Qué se verá en Crepusculares

Vacaciones de invierno gratis en el Palacio Libertad: funciones, danza y conciertos para chicos en julio Gentileza

En Crepusculares, La Cúpula se abre como espacio de artes escénicas contemporáneas con obras que trabajan a partir de la luz natural del atardecer, el movimiento, el tiempo y la relación entre performance, instalación y danza.

Carbono Catorce, dirigida por Juan Salvador Giménez Farfán, propone una búsqueda sobre las huellas, los restos y la memoria de los cuerpos. La obra cuenta con interpretación de Juan Pablo González, Magalí del Hoyo, María del Mar Codazzi, Pablo Fermani, Rafael Peralta, Victoria Hidalgo, Victoria Viberti y Yésica Alonso.

EnBreveBailo, dirigida por Mauro Podestá, parte de una escena en la que los intérpretes se enfrentan a la mirada del público y a la expectativa de la danza como acontecimiento. Participan Candela Rodríguez, Diego Franco, Ernesto Chacón Oribe, Inés Maas, Liber Andrés Franco, Nicolás Miranda y Victoria Delfino.

Conciertos para las infancias

La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía” presentará un programa dedicado a la niñez, con dirección invitada de Esteban Fernández y participación de Karina Antonelli como cantante invitada.

El repertorio incluye Las Aventuras del Principito, de Ferrer Ferran; “El Show del Perro Salchicha”, “El Twist del Monoliso” y “Adivina Adivinador”, de María Elena Walsh; y “Yo Quiero” y “Un Globo Espectacular”, de Rubén Rada.

Las funciones serán el miércoles 22 de julio, a las 20, en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad; el viernes 31 de julio, a las 17, en el Museo Nacional de Arte Decorativo; y el sábado 1 de agosto, a las 20, en el XVI Ciclo Florida Cultura.

Comunidad, del Ballet Folklórico Nacional

Vacaciones de invierno gratis en el Palacio Libertad: funciones, danza y conciertos para chicos en julio Gentileza

El Ballet Folklórico Nacional presentará Comunidad, un espectáculo familiar escrito y dirigido por Emiliano Dionisi. La función tendrá dirección de Glenda Casaretto, subdirección de Fernando Muñoz y reposición coreográfica de Soledad Mangia y Eduardo Virasoro.

Las funciones serán el martes 28 de julio, a las 15 y a las 18, en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. La actividad es gratuita y requiere reserva previa, que se habilita en la publicación oficial del evento dos días antes de la función, a las 14, hasta agotar cupo.

Precios y entradas

Las actividades informadas son de entrada libre, gratuita o gratuita con reserva, según la modalidad de cada función. No hay precios pagos informados.

Para Crepusculares, el Palacio Libertad informa que la actividad es gratuita, con cupo limitado y retiro de entradas. Se entregan hasta dos por persona en boletería, desde dos horas antes del inicio de la función y hasta agotar la capacidad de la sala.

Para Comunidad, del Ballet Folklórico Nacional, la reserva previa se gestiona de manera virtual desde la publicación oficial del evento, a partir de dos días antes de la actividad, a las 14. También habrá un cupo presencial que se entregará el mismo día en boletería, desde las 14, hasta agotar capacidad.

Cómo acceder a las entradas gratuitas

Vacaciones de invierno gratis en el Palacio Libertad: funciones, danza y conciertos para chicos en julio Gentileza

Ingresar a la agenda oficial del Palacio Libertad.

Buscar la actividad por nombre y fecha.

Revisar si la modalidad es retiro presencial o reserva virtual.

Si requiere reserva, completar el formulario cuando se habilite.

Si requiere retiro presencial, presentarse en boletería el día de la función.

Retirar hasta dos entradas por persona, según disponibilidad.

Llegar con anticipación y conservar la entrada física para ingresar a la sala.

Cómo llegar al Palacio Libertad

El ingreso principal al Palacio Libertad es por Sarmiento 151. Según la información oficial del centro cultural, las salas son accesibles para personas con movilidad reducida, hay sillas de ruedas disponibles y personal de asistencia en sala.

Subtes cercanos: línea B, estación Leandro N. Alem; línea E, estación Correo Central; línea A, estación Plaza de Mayo; línea C, estación Lavalle; y línea D, estación Catedral. También se puede llegar desde la estación Retiro, a unas 10 cuadras.

Qué conviene saber antes de ir