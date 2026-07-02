Vuelan a casi 200 km/h por hora y se pilotean con gafas de realidad aumentada: cómo son las carreras de drones

La escena parece extraída de una película de ciencia ficción. El silencio casi total de los pilotos en boxes contrasta con el zumbido furioso de los pequeñps motores en el aire. Lejos de la imagen pasiva de los videojuegos tradicionales, los circuitos de Drone Racing trasladan la adrenalina de las pantallas a un espacio tridimensional real, exigiendo una destreza física y mental equivalente a la de cualquier deporte de alta competencia.

Carrera de drones

Básicamente, los pilotos controlan aeronaves conocidads como vehículos aéreso no tripulados (VANT) de alta velocidad a través de una cámara instalada a bordo, utilizando gafas de realidad aumentada FPV (First Person View), un sistema de visión en primera persona que les permite ver exactamente lo que ve el dispositivo en tiempo real. El objetivo principal es completar un circuito delimitado por puertas (gates), banderas y obstáculos en el menor tiempo posible, obligando a los competidores a atravesar de forma correcta cada elemento del recorrido en mangas que se disputan simultáneamente o bajo formatos de tiempos clasificatorios.

“Lo que inicialmente parecía un hobby rápidamente se convirtió en una disciplina deportiva muy exigente, donde la habilidad de pilotaje, la preparación técnica del equipo y la capacidad de concentración juegan un papel fundamental”, explica Walter Peyronel, piloto y organizador de carreras de drones FPV vinculado al grupo de aeromodelistas del Aero Club Alta Gracia, en la provincia de Córdoba.

El objetivo principal es completar un circuito delimitado por puertas (gates), banderas y obstáculos en el menor tiempo posible, obligando a los competidores a atravesar de forma correcta cada elemento del recorrido en mangas que se disputan simultáneamente o bajo formatos de tiempos clasificatorios Gentileza/Walter Peyronel

Desde 2018, la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) reconoce oficialmente al Drone Racing como un deporte aeronáutico bajo la categoría F9U. Esta designación coloca a la especialidad en el mismo nivel que actividades históricas como el aeromodelismo, el vuelo a vela o las exigentes competencias de acrobacia aérea.

“Al igual que en la Fórmula 1, cada detalle está orientado a maximizar el rendimiento: el diseño del chasis, la distribución de los componentes, el peso y la configuración electrónica”, precisa Florencio Justo, representante de Los Dronistas, una organización abocada a la promoción y estructuración del vuelo FPV, las competencias, el freestyle y la producción audiovisual cinematográfica en Buenos Aires.

En cualquier caso, el proceso de preparación tiene un fuerte anclaje digital, ya que los circuitos de carrera suelen diseñarse en primera instancia dentro de simuladores informáticos para luego ser trasladados al mundo real respetando con precisión las mismas dimensiones.

De la pantalla al circuito local

Carreras de drones

Nacida a principios de la década de 2010 como un derivado artesanal del aeromodelismo, la disciplina explotó globalmente entre 2013 y 2014 gracias a la llegada de componentes FPV de bajo costo. Organizaciones como MultiGP en Estados Unidos estandarizaron las reglas que luego adoptaría la FAI.

A la Argentina el fenómeno llegó entre 2015 y 2016. Tras consolidarse bajo el ala de la Federación Argentina de Aeromodelismo (FAA) la actividad encontró sus bases históricas en el Aeroclub Jorge Newbery de Buenos Aires y el Aero Club Alta Gracia en Córdoba. A pesar de la pausa que significó la pandemia, la escena se reconstruyó con fuerza: en Córdoba de la mano de Peyronel y en Buenos Aires a través de un esfuerzo cooperativo de Los Dronistas, quienes hoy concentran su actividad en el Club de Aeromodelistas Carola Lorenzini en San Vicente.

Hoy, el mapa nacional cuenta con unos 25 pilotos de élite en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Pampa. A pesar de ser una comunidad acotada, el nivel es altísimo: el argentino-estadounidense Pino Cáceres se coronó campeón del torneo LATAM 2026 y subcampeón mundial en el MultiGP Championship, mientras que pilotos locales integran el Team Squadron78 en la prestigiosa Drone Champions League (DCL). El semillero se alimenta del Tinyclub, con microdrones en espacios cerrados que permite a los novatos entrenar sin riesgo económico.

Anatomía de una carrera

El momento de la verdad llega cuando los drones se alinean en las plataformas de despegue. Los pilotos permanecen sentados e inmóviles con sus gafas FPV puestas, completamente inmersos en la perspectiva de sus naves Gentileza/Walter Peyronel

Una carrera de drones no se parece a nada tradicional; más bien es una composición caótica de alta velocidad donde el factor humano y la precisión matemática se fusionan. Las competencias oficiales se desarrollan en predios planos de al menos 40 por 40 metros, blindados por redes de seguridad de 4 metros de alto para proteger a jueces y espectadores.

En los boxes, el ambiente previo es de pura tensión técnica. Estudiantes, ingenieros electrónicos, programadores y gamers de entre 15 y 45 años conviven en talleres abiertos donde se suelda a contrarreloj, se calibran frecuencias de video y se comparten repuestos entre rivales directos. Esta camaradería es total, ya que si un dron se rompe antes de la largada, toda la comunidad colabora en la reparación para garantizar que nadie se quede sin volar.

La competencia propiamente dicha se enciende con las mangas cronometradas individuales, una fase clasificatoria donde cada piloto busca registrar la vuelta más rápida para determinar su posición en las llaves de eliminación. El momento de la verdad llega cuando los drones se alinean en las plataformas de despegue. Los pilotos permanecen sentados e inmóviles con sus gafas FPV puestas, completamente inmersos en la perspectiva de sus naves. Al sonar la alarma, los dispositivos aceleran de 0 a 100 km/h en menos de un segundo, desatando un zumbido agudo similar al de un enjambre de avispas.

Los pilotos controlan aeronaves conocidads como vehículos aéreso no tripulados (VANT) de alta velocidad a través de una cámara instalada a bordo, utilizando gafas de realidad aumentada FPV (First Person View), un sistema de visión en primera persona que les permite ver exactamente lo que ve el dispositivo en tiempo real Gentileza/Walter Peyronel

Una vez en el aire, el circuito se convierte en un desafío de reflejos extremos. Los competidores deben atravesar puertas iluminadas con LED y rodear banderas a velocidades de vértigo. No basta con la rapidez: errar un obstáculo invalida la vuelta, obligando al piloto a regresar en el aire y corregir el paso, perdiendo valiosos segundos. Además de los obstáculos físicos, los pilotos luchan contra el propwash, la turbulencia invisible que deja el dron de adelante y que puede desestabilizar por completo el control de la aeronave.

Cuentan los expertos que para amortiguar la presión y dar dinamismo al torneo, el sistema más extendido es el de doble eliminación. Bajo esta estructura, sufrir una derrota no deja al piloto fuera del certamen; la caída lo desplaza a una llave secundaria o “de perdedores”, donde aún tiene la oportunidad de ganar su camino de regreso hasta la gran final. Dado que los drones se desplazan a velocidades que el ojo humano apenas puede procesar, el desenlace y los tiempos de paso se miden de forma automatizada mediante sensores electrónicos (lap timers) y receptores de video que auditan de forma ininterrumpida el cruce exacto por la línea de meta.

Más allá de los circuitos limpios, el Bando Racing (un término derivado de los lugares abandonados) lleva la disciplina a fábricas desmanteladas y estructuras edilicias muertas, usando el hormigón y el metal como obstáculos naturales. En la Argentina, eventos de esta modalidad ya han congregado a más de 30 pilotos en complejos industriales de Pilar, elevando los requisitos de reflejos y el índice de destrucción de los equipos en caso de impacto.

Las competencias oficiales se desarrollan en predios planos de al menos 40 por 40 metros, blindados por redes de seguridad de 4 metros de alto para proteger a jueces y espectadores Gentileza/Walter Peyronel

Así, entre la perspectiva virtual de las gafas FPV y los impactos reales de la competencia, la especialidad se consolida en el país como el auténtico deporte del siglo XXI.

Ficha Técnica: El Dron de Competición F9U