El Preferido y Cantina, los dos restaurantes argentinos premiados en los World Culinary Awards 2026: quiénes competían contra ellos

Dos restaurantes de Buenos Aires fueron reconocidos en los World Culinary Awards 2026, cuya séptima edición tuvo su ceremonia de premiación el 14 de octubre en Princess Grand Jamaica. El Preferido de Palermo ganó la categoría Argentina’s Best Restaurant 2026, mientras que Cantina, de Casa Lucia Meliá Collection, obtuvo Argentina’s Best Hotel Restaurant 2026.

Se trata de dos categorías nacionales diferentes. El Preferido fue elegido mejor restaurante de la Argentina entre seis nominados y Cantina, mejor restaurante de hotel del país entre ocho candidatos. En 2025, esos reconocimientos habían correspondido a Aramburu y Elena, del Four Seasons Hotel Buenos Aires, respectivamente.

El Preferido de Palermo: el mejor restaurante de la Argentina

El Preferido de Palermo ya había estado nominado en la edición anterior, cuando el reconocimiento quedó en manos de Aramburu agustino.mercado

El Preferido de Palermo obtuvo el premio Argentina’s Best Restaurant 2026. El restaurante ya había estado nominado en la edición anterior, cuando el reconocimiento quedó en manos de Aramburu.

El resto de nómina de Argentina’s Best Restaurant 2026 estuvo integrada por:

Aramburu

Checkpoint Charlie, Palermo

Misheguene

Ness Buenos Aires

Parrilla Don Julio

Restaurante El Preferido Santiago Filipuzzi

La categoría reunió seis restaurantes. El listado oficial de nominados fue publicado por World Culinary Awards y la organización confirmó posteriormente a El Preferido como ganador de la edición 2026.

Restaurante El Preferido Santiago Filipuzzi

El establecimiento funciona en Palermo y mantiene una propuesta vinculada con la cocina porteña tradicional. La Guía Michelin lo incluye dentro de su selección de Buenos Aires y destaca, entre otros platos, la milanesa de bife de chorizo.

¿Dónde? Jorge Luis Borges 2108, Palermo. Instagram: @elpreferidodepalermo

Cantina: el mejor restaurante de hotel de la Argentina

Cantina, de Casa Lucia Meliá Collection Gentileza

La segunda distinción fue para Cantina, de Casa Lucia Meliá Collection, que obtuvo el premio Argentina’s Best Hotel Restaurant 2026: fue elegido mejor restaurante de hotel de la Argentina. La distinción corresponde a la categoría nacional y no al premio mundial a mejor restaurante de hotel.

Cantina, de Casa Lucia Meliá Collection Gentileza

Los otros siete nominados a Argentina’s Best Hotel Restaurant 2026 fueron:

Alvear Grill del Alvear Palace Hotel

Bistro M del Park Hyatt Mendoza

Buono Italian Kitchen del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center

Duhau Restaurant & Vinoteca del Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires

Elena del Four Seasons Hotel Buenos Aires

Restaurante Patagonia del Llao Llao Resort, Golf & Spa

St. Regis Restaurant del Park Tower, a Luxury Collection Hotel, Buenos Aires

Cantina, de Casa Lucia Meliá Collection Gentileza

Cantina se impuso así en una categoría en la que también competían restaurantes de hoteles de Buenos Aires, Mendoza y Bariloche. En 2025, el premio había sido para Elena, del Four Seasons Hotel Buenos Aires.

Cantina funciona dentro de Casa Lucia Meliá Collection, en Arroyo 841, en Buenos Aires.

¿Dónde? Arroyo 841, Retiro. Instagram: @casaluciabuenosaires

Cómo se eligen los ganadores de los World Culinary Awards

Los World Culinary Awards reciben postulaciones que son revisadas por la organización antes de integrar cada categoría. Una vez definidos los nominados, se abre una votación online en la que pueden participar consumidores y profesionales de la industria gastronómica.

De acuerdo con las reglas oficiales, el voto de un profesional verificado tiene un peso equivalente al doble del voto del público general. El ganador de cada categoría es el nominado que obtiene la mayor cantidad de votos durante el período habilitado.

Para la edición 2026, la votación se desarrolló entre el 25 de junio y el 14 de agosto. Los ganadores fueron anunciados el 14 de octubre durante la ceremonia realizada en Princess Grand Jamaica.