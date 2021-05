Alina Najlis: “Me interesa la ilustración como herramienta transformadora”

Cada imagen de la ilustradora y diseñadora Alina Najlis parece contar una historia que no podría tomar otra forma más que la de los colores, los trazos, el concepto y la composición. Sus dibujos son modos de comunicar una idea que parece muy tangible y, a la vez, dispara muchos sentidos. Dice Alina desde su estudio: “En la ilustración encuentro un lugar en el que puedo hablar, incluso (y sobre todo) más allá de mí. Cuando ilustro visibilizo historias, personas, colectivos, situaciones, y es una experiencia comunicativa muy distinta a otras expresiones artísticas que tienen que ver, en mi caso, con algo más personal”.

Alina colabora con distintos medios nacionales y del exterior, además de ilustrar campañas de publicidad y libros. Y, en cada una de estas intervenciones, la artista se preocupa de trabajar con lo único, lo irrepetible.

"En la ilustración encuentro un lugar en el que puedo hablar, incluso (y sobre todo) más allá de mí. Cuando ilustro visibilizo historias, personas, colectivos y situaciones. " Alina Najlis

Es, en definitiva, una manera de habitar el presente. Explica: “En cada tema que me toca ilustrar pasan cosas muy distintas, se juegan temáticas con diferentes complejidades, y eso hace que cada trabajo tenga sus particularidades, y en consecuencia, un estilo propio. Cada decisión que tomo a la hora de ilustrar un tema tiene relación directa y está determinada por ese tema”.

Desde siempre supo que iba a dedicar su vida al dibujo, el diseño y la ilustración. Sin embargo, la vida es compleja y tramposa: al terminar el secundario, Alina se anotó en Historia del Arte. “Un año después me di cuenta de que me había desviado, y volví al Diseño. Pude, con el tiempo, entender que esa desviación tenía que ver con el miedo. El miedo a no ser buena, «exitosa», en lo que había hecho toda la vida, y que tenía que cumplir con ciertas expectativas, lo cual me generaba mucha presión y ansiedad”, cuenta. Desde ese momento no detuvo su marcha en lo que puede considerarse una obsesión, una vocación familiar (“Vengo de un linaje de arquitectos y artistas”) y un trabajo.

Alina es ilustradora, diseñadora gráfica y docente. Sol Santarsiero - Brando

Más allá de esto, sus obras tienen una clara intención política: “Lo que más me interesa y motiva es posibilitar desde la ilustración una herramienta transformadora. La política está en todo, en cada decisión que tomamos todos los días. Desde mi trabajo tengo la posibilidad de visibilizar (literalmente) temas sociales y políticos, contextuales, culturales, tanto actuales como históricos”.

Si de niña le fascinaba Caloi en su tinta y Dalí, Alina encuentra ahora que algo de ese pasado continúa fluyendo como un río que nunca detiene su curso: “El dibujo, el diseño y la ilustración es la manera en que siempre supe decir las cosas. Es posible divertirse trabajando, disfrutar de los procesos, probar y confundirse y volver a probar. No perder la conducta del juego incluso en un proceso creativo profesional. La diversión hay que tomársela en serio”.

Minibío

Es ilustradora, diseñadora gráfica y docente. Vivió en París becada por las ciudades de Buenos Aires y París para desarrollar un proyecto editorial que presentó en la Semana del Diseño de París y en el Festival Internacional de Diseño de Buenos Aires, en 2013. Se desenvuelve como ilustradora y diseñadora gráfica independiente para clientes locales y globales. Como ilustradora, publicó libros y diversidad de notas para medios impresos y digitales internacionales. Su trabajo se puede ver en alinanajlis.com

Ilustradoras

Power Paola

Ola Niepsuj

Florencia Capella

Malika Favre

Canciones

“Part-time Lover”, de Stevie Wonder

“Big Yellow Taxi”, de Joni Mitchell

“Landslide”, de Fleetwood Mac

“Fuji”, de Luis Alberto Spinetta

Lugares

París

El Sur

La casa de mis abuelos

Uruguay