Chino Leunis: “Racing está históricamente acostumbrado al éxito”

Hace poco escribiste en tus redes que había ganado Racing y que la vida era mucho más linda. ¿Cuánto te cambia un triunfo de la Academia?

Me cambia el humor del día. Tuve que aprender a manejarlo porque no podía abstraerme de la realidad si las cosas no salían como yo quería.

“El hincha de Racing es único, especial”: ¿cuánto hay de mito y cuánto de verdad en esta frase?

Es especial porque somos personas resilientes que hemos sabido pasar por lo más alto y también por los momentos más duros y difíciles: el descenso, la quiebra del club, la recuperación y el resurgir de las cenizas, como el ave fénix. En la anterior etapa, con Milito como mánager, el club empezó a recuperar un rumbo, con un proyecto determinado. Lamentablemente, en los últimos tiempos esa perspectiva empieza a cambiar hacia un lado que a mí no me gusta.

¿Cómo explicás que una institución sufrida pase a ser competitiva y lograr campeonatos?

Primero, creo que Racing no es una institución históricamente sufrida. Nuestra historia está mucho más visitada por la gloria que por el sufrimiento. Sí puedo decir que durante el final de los 70 y los 80 –que fue cuando nací– hasta principios de los 2000, salvo la Supercopa, teníamos grandes equipos, pero no podíamos lograr los títulos. Pero si repasás los 118 años de historia, te das cuenta de que Racing está más acostumbrado a los éxitos, a ser pionero: primer campeón del mundo argentino, primer tricampeón y muchas otras situaciones que nos vinculan con la gloria. Y ya con la llegada de Milito coincide esa energía en la que muchos nos encolumnamos con Diego y nos dimos cuenta de que haciendo bien las cosas podíamos competir con River y Boca.

ilustración de Teresa Buongiorno

Como hincha, ¿qué le diste y qué te dio el club?

Seguramente me dio mucho más de lo que yo le di. El hincha tiene que pagar la cuota mientras pueda, participar cada vez más, involucrarse, tener ideales y, sobre todo, poner al club en un rol social.

¿Siempre dormís vestido con algo de Racing?

Ahora ya no lo hago, pero sí en la adolescencia. Fue a partir de Guillermo Francella. Lo miraba en la serie De carne somos, donde dormía con una camiseta de Racing, entonces yo también me ponía la camiseta.

¿Qué extrañás y qué te ponía de mal humor cuando ibas a la cancha?

Extraño ir con mi viejo, lo extraño un montón, también compartir con mis amigos. No me gusta cuando la gente putea mucho a los jugadores o cuando te das cuenta de que se están sacando la mierda durante el partido.

¿Guardás algún souvenir de la Academia que tenga un valor especial?

Tengo una camiseta del campeón 2014 firmada por los jugadores. Me la regalaron porque fui a conducir una fiesta del club y, como nunca les cobro un peso, quisieron hacerme un reconocimiento. No guardo mucho más porque ando regalando camisetas todo el tiempo.

Completá la frase

es algo que los socios tenemos que hacer cada vez más: aportar ideas, sumar talentos. Mi relación con el equipo vecino: Quiero ganarles, es el partido más importante, pero no hay que ponerse a mirar el pasto del vecino. Cada vez que lo hicimos, perdimos el rumbo.