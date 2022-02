De Sonic a The Witcher, los juegos que serán series en 2022

En los últimos años, la industria del gaming creció exponencialmente, sobre todo en épocas de confinamiento por la pandemia. Las ventas pegaron un salto y superaron las ganancias del cine y los deportes juntos: durante el 2020, según el portal MarketWatch, la industria de los videojuegos hizo más de US$179.000 millones en ganancias, mientras que la industria cinematográfica tuvo un total de US$100.000 millones y la de los deportes US$75.000 millones.

En este contexto, no es de extrañar que cada vez sean más las productoras que decidan adaptar las sagas más populares al formato de series o películas. En los últimos dos años, el gran éxito de The Witcher y Arcane permitió que se conozca el gran alcance narrativo de los videojuegos y que hoy por hoy tengamos un montón de nuevas producciones por salir.

The Cuphead Show

El galardonado juego de Studio MDHR Cuphead llegará a Netflix en el transcurso de este año. La serie conservará el estilo clásico y caricaturesco del mundo de Inkwell Island con un trazo de animación inspirado en los dibujos de Fleischer, ambientado en 1930.

Según el tráiler, El show de Cuphead continuará con el ritmo del videojuego, en donde Cuphead y su hermano Mugman, dos niños amantes de la diversión, ingresan sin permiso a Devil’s Casino. Hasta que en una buena racha de juegos, el mismo diablo les ofrece una apuesta en la cual si pierden su alma les será quitada. Así comenzará una nueva y loca aventura, con enemigos y un mundo expandido por conocer.

The Witcher: Blood Origin

The Witcher.

La segunda temporada de The Witcher dejó mucho hype en los fanáticos de este fantasioso y oscuro mundo de Andrzej Sapkowski y, si bien la tercera temporada está en desarrollo, aún falta para que podamos volver a ver a nuestros protagonistas en acción. Pero no hay que desalentarse porque durante este 2022 vamos a contar con el estreno de The Witcher: Blood Origin, un spin-off que ocurrirá un milenio antes de los sucesos protagonizados por Geralt de Rivia.

De esta manera, The Witcher: Blood Origin revelará los hechos que dieron lugar a la Conjunción de las Esferas, acontecimiento que cambió al mundo para siempre; va a explicar el origen de los monstruos que lo acechan y cómo y con qué fin se creó el primer brujo.

Cyberpunk: Edgerunners

A pesar del fracaso de Cyberpunk 2077, Night City regresa a través de una serie de animé que se estrenará en Netflix este año. De la mano de Studio Trigger –creadores de Kill la Kill y Little Witch Academia–, Cyberpunk: Edgerunners continuará con el mundo del juego, por lo que será casi “obligatorio” haber terminado el título y el DLC para entender el argumento de la historia.

Si bien por el momento no hay muchos detalles, sabemos que son 10 episodios que saldrán de manera independiente, pero que estarán enfocados en la vida de un chico en situación de calle que trata de sobrevivir en Nigth City y se convierte en edgerunner, un asesino a sueldo.

Cyberpunk: Edgerunners.

Sonic Prime

Las aventuras de uno de los personajes más icónicos en los videojuegos llegará a Netflix con la colaboración de SEGA of America y JAKKS Pacific. Si bien el producto era originalmente para el aniversario del erizo azul, la serie tendrá su estreno a nivel mundial en el transcurso del año.

Sonic Prime contará con 24 episodios, donde el destino va a desatar un nuevo multiverso provocado por las manos equivocadas. En medio de la aventura, los productores confirmaron que la serie será la “carrera para salvar el universo”, pero, además, que Sonic finalmente se va a encontrar con “un viaje de autodescubrimiento y redención”.

The Last of Us

Sin duda, una de las series más esperadas es The Last of Us, la adaptación del videojuego de Naughty Dog que arrasó en ventas tras su lanzamiento en 2013 y que supo conquistar a los fans con una narrativa llena de acción y momentos que nos invitan a reflexionar.

Ahora, de la mano de HBO, llegará una historia protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.