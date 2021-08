Estrenos. La nueva serie de la estrella de Grey´s Anatomy y Killing Eve

Entre la Dra. Cristina Yang, el personaje de Grey’s Anatomy que la hizo famosa, e Eve Polastri, la atribulada antagonista de Jodie Comer en Killing Eve, Sandra Oh se prueba las ropas de la profesora Ji-Yoon Kim en The Chair. Estreno de Netflix el 20 de este mes, la miniserie de seis capítulos seduce no solo con el protagonismo de la brillante actriz canadiense de padres surcoreanos, sino también con la inclusión de David Benioff y D. B. Weiss, creadores de Game of Thrones, en el equipo de productores ejecutivos. The Chair (que en Latinoamérica tendrá el nombre de La directora) es parte del acuerdo por US$12 millones que la dupla creativa firmó hace dos años con el gigante del streaming, tras dejar HBO y descartar jugosas ofertas de Disney, Amazon y Apple. Después de debutar en la plataforma con una producción de relativo bajo perfil para sus estándares (el espectáculo de stand up comedy Leslie Jones: Time Machine) y antes de que lleguen las de mayor envergadura The Three-Body Problem y The Overstory, Benioff y Weiss suman su experiencia a este proyecto creado, escrito y llevado adelante por Amanda Peet y Anne Wyman. Peet, esposa de Benioff y conocida en televisión por sus papeles en Jack & Jill, Studio 60 on the Sunset Strip y Dirty John, presentó The Chair a HBO hace unos años, pero la idea fue rechazada por el canal de cable.

Como puede apreciarse en Killing Eve y en muchos de sus trabajos anteriores, donde utiliza la fuerza interior del personaje que le toca en suerte para mover sus hilos con una mezcla de sutileza, sex appeal y determinación –no en vano ha sido premiada con un Globo de Oro y dos SAG Awards–, Sandra Oh parece ser la indicada para interpretar a Ji-Yoon Kim, la nueva directora del departamento de Inglés de la prestigiosa –y ficticia– universidad Pembroke, una institución con 179 años de vida. Un nombramiento que en épocas de reivindicaciones feministas no debería sorprender salvo por un pequeño gran detalle: nunca una mujer ha ocupado el cargo en los casi dos siglos de existencia de Pembroke. Y ya se sabe qué pasa (o, mejor dicho, qué pasa en las ficciones ambientadas en el ámbito universitario) cuando llega alguien que sacude el proverbial conservadurismo y el carácter tradicional de una casa educativa de ese calibre. Acompañan a Oh en el elenco Jay Duplass, Holland Taylor, Bob Balaban, Nana Mensah como parte del equipo de profesores, mientras que David Morse interpreta al decano de la universidad.

En el sneak peek que Netflix largó a finales de junio, se ve a la protagonista llegar por primera vez al majestuoso edificio de la universidad y, ya en su oficina, abrir un paquete que contiene una de esas placas que indican el cargo de quien ocupa el escritorio, con la leyenda “Fucker in charge of you fucking fucks” (huelgan comentarios/traducciones). Con sonrisa nerviosa, y visiblemente intimidada por el señorial entorno, se apoltrona en la silla y esta se viene abajo. Un minipaso de comedia que deja adivinar el tono que tendrá The Chair, y al que, para dar alguna pista más, Netflix sumó la imagen de la portada de una edición del Pembroke Daily, periódico de la universidad, donde se le da la bienvenida y se revela algo más que la búsqueda de diversidad en su contratación: “Una fuente confidencial le asegura al Daily que las inscripciones han bajado y que el nombramiento de la profesora Kim podría ser un último esfuerzo para salvar el barco que se hunde. El tiempo dirá”.

Una actriz en su laberinto

Mientras continúa filmando la cuarta y última temporada de Killing Eve (se verá en 2022), Sandra Oh habló del probable regreso de Cristina Yang a Grey’s Anatomy. Pero lo descartó. “No lo consideré”, le dijo a Los Angeles Times en mayo pasado; no obstante, me encanta –y esta es también la razón por la que realmente aprecio el programa– que todavía me pregunten esto. Yo dejé ese show hace casi siete años. Entonces, en mi mente, ya pasó. Pero para mucha gente todavía está muy vivo. Y, aunque lo entiendo y me encanta, yo seguí adelante”.