Internet: mundo Wes Anderson, bosques de emojis y más cuentas para pasarla bien

El diccionario de la RAE no acepta el término original, lo castellaniza como “esnob”. Porque “snob” es en inglés. ¿Qué es más snob (esnob): el original y extranjero, pero que utiliza todo el mundo, o el correcto y de menos uso, aunque suene medio feo? La misma palabra que define a quien busca pertenecer a una clase intelectual “superior” tiene una versión “inferior” y no se sabe cuál es. Genial. Acá hay cuatro modos de esnobearla un rato siendo “muy cool”.

Chicos miau

Para variar un poco la cosificación femenina, y con las estrellas felinas de la web, Des hommes et des chatons reúne hombres bellos y gatos preciosos. Las jóvenes francesas Alice Chaygneaud y Marie-Eva Gatuingt comenzaron la página jugando, bajo el lema de “¡El tumblr sexy y lindo que reúne nuestros dos intereses favoritos!”, y desde 2014, además, publican el calendario, anual, con 12 preciosos muchachos y felinos por edición.

Papelitos de locura

En Blade Runner, la gran película de culto de Ridley Scott, Gaff (Edward James Olmos) hace tres figuras de origami: una gallina, un hombrecito y el unicornio, mítico y generador de muchos debates a lo largo de las décadas. ¿Es la prueba de que Rick Deckard (Harrison Ford) es también un replicante? Wow. Bueno, acá está el tutorial para realizarlo, musicalizado con fragmentos del disco If It Were You, We’d Never Leave, del DJ Andrew Bayer, que –claro– tiene el unicornio de papel en su portada.

Mundo mini

🌳🌲🌳🐜🌲🐀 🌻

🐁 💐

🌸 🦃🌾🐥

🌳 🌳🐞🌳 🐢 🌳

🌲🐀 🦃 🌲 🐣

🐥 🌳🌷🌲🐊🌲🐘

🌳 🌲 🌳 — Tiny Forests (@tiny_forests) May 25, 2021

Desde los años 70, distintas organizaciones generan en zonas urbanas bosques diminutos, con flora nativa y de rápido crecimiento, para colaborar en combatir los problemas ambientales.

El mundo se está cayendo a pedazos. Lo virtual no es menos real, y en las redes también falta oxígeno muchas veces.

El bot Tiny Forests, creado por @deer_ful, le lleva un respiro al timeline desde 2016 con pequeños bosquecitos hechos de emojis. Oh.

Mundo Wes Anderson

La impecablemente simétrica fachada del Grand Opera House en Delaware, Estados Unidos. Un cobertizo para botes en el río Swan en Australia. El edificio color yema de huevo del Ayuntamiento de Pécs, en Hungría. Estas imágenes podrían formar parte de alguna escena de una película del director de The Royal Tenenbaums y están reunidas en Accidentally Wes Anderson. El proyecto comenzó en 2017, comandado por los estadounidenses Wally y Amanda Koval, que ya tienen una comunidad de colaboradores y suman más de 1,4 millones de seguidores.

El año pasado, además, publicaron el libro, con prólogo no accidental de Wes Anderson.