La motosierra de Diego Scott, el objeto favorito del comediante y conductor

“Creo que los objetos favoritos se relacionan con las costumbres de vivir lejos de la ciudad. Solo porque vivo en los suburbios se me ocurrió tener una motosierra”, explica Diego Scott.

Radicado en Ingeniero Maschwitz, el conductor es un autodidacta en el arte de cortar madera. “La elegí porque hago leña. Vivo en una casa que tiene hogar y salamandra. Antes la compraba, pero me di cuenta de que podía hacerla yo mismo. Ahora, si veo un árbol o tronco caído y no la tengo, me quiero matar. Por eso, la llevo siempre en el baúl”.

Diego la utiliza para hacer la leña para su hogar. Sol Santarsiero - Brando

La historia de la motosierra empieza con un deck de madera que armó el comediante para poner alrededor de la pileta y que demuestra sus habilidades manuales: “Tenía unos postes de luz viejos que necesitaba cortar para armar el deck. Me la compré hace dos años. Fui a lo de mi ferretero amigo, me recomendó una y me la llevé”. Después de haber cumplido esa primera función, encontró su lugar en el mundo haciendo leña.

Al margen de su utilidad, Scott subraya la arista estética del objeto: “Creo que es hermoso, es un motor que ruge y corta y que ofrece mil posibilidades. Es reconfortante. Si es de madera, se le puede entrar a lo que venga y convertís algo gigante en muchas cosas pequeñas”.