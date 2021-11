La Taller, un espacio de arte autogestivo y feminista en Entre Ríos

¿Esto está pasando en Paraná? La pregunta comenzó a circular meses atrás entre la comunidad artística de la capital entrerriana ante una propuesta disruptiva. Gracias a un proyecto de mecenazgo, tomó forma un espacio autogestivo, La Taller, que brinda la posibilidad a creadoras de múltiples disciplinas de desarrollar sus iniciativas.

Máquinas, material de trabajo y un escenario apropiado, a costo cero para las realizadoras, activaron así el engranaje de proyectos, ideas y talleres de artes y oficios. El objetivo: facilitar a los artistas la infraestructura para su desempeño y dar cabida a una suerte de laboratorio de experimentación y desarrollo “al estilo de la Bauhaus o el Vjutemás ruso”, señala Elena Salomón, alias La Guiaguarina, creadora visual, abogada, mecenas e impulsora del proyecto.

“La única forma de pertenecer a La Taller es apropiándoselo. A las artistas se nos pregunta qué hacemos, pero no dónde, ni si tenemos el espacio adecuado. En este caso, se ponen a disposición los recursos”, explica su fundadora.

Camila D’Amico, preparando su tesina de trabajo social.

Con perspectiva de género y principios de “cuidado amoroso”, el espacio invita al cruce de saberes y al trabajo en red, agrupando fundamentalmente a mujeres y disidencias. El beneficio económico por la venta o comercialización de las obras es para sus creadoras, autoras de producciones plásticas, fotográficas, audiovisuales, musicales y literarias, y de proyectos ecológicos de producción textil. También un cuerpo de danza desarrolla allí su actividad.

“No se trata de un mecenazgo tradicional de «te compro una obra», sino de capacitar y empoderar”, recalca Salomón, cuya idea inicial de disponer de un espacio para su propio desempeño artístico se amplió al abrir una convocatoria a través de las redes sociales para compartir el espacio a costo cero.

Conforman hoy el colectivo las artistas visuales Milagros Burgos, Desiree, Camila Rufiner (también acróbata) y Vale Aldecoa, y las comunicadoras visuales Rocío García (DJ y productora), Belén García (ilustradora), Camila D’Amico (tesista de trabajo social) y Flor Nadia (ilustradora y creadora de contenido en Twitch). También las comunicadoras sociales Mariana Bolzán (escritora) y Paula Kindsvater (fotógrafa).

En La Taller, que creció sobre el espacio físico de un antiguo taller mecánico, se utilizan máquinas, herramientas y artefactos históricamente vinculados al trabajo en términos de productividad. Hay laboratorio, sets fotográficos, equipos de edición, impresoras 3D, espacio para tatuar y medios de producción audiovisual (filmadoras, proyector, elementos de iluminación, pantalla y equipos de sonido) y de creación plástica (óleos, telas, bastidores, acuarelas, soportes en papel). También máquinas de coser, pistolas para alfombrar telas, maniquíes y mesas de corte.

La experimentación textil ocupa un lugar destacado en la instalación gracias a un proyecto de creación de biopolímeros, estructura íntegramente degradable y compostable realizada en el laboratorio a partir de gelatinas/gelificantes, féculas y bacterias u hongos. La artista Reina Heels, que encabeza la iniciativa, explica en qué consiste: “Lo emocionante de los textiles compostables es la posibilidad de hacer telas propias para la confección. Nos encanta pensar en prendas que tengan una vida útil y que luego no sean desechadas por pasar de moda. Estos polímeros estilísticos son el futuro”.

La escritora Mariana Bolzán, por su parte, trabaja en la “documentación y reconstrucción de una narrativa” que permita a La Taller asentar por escrito su génesis y proyecciones. Paula Kindsvater, también implicada en ello, fue de las primeras en habitar la casa. “En Paraná, no había un espacio con estas coordenadas para producir ahí, dejar tus cosas y utilizar otras con un sentido muy fuerte de la horizontalidad y del trabajar con otres. A mí me dio la posibilidad de hacer lo que no venía haciendo, de conectarme con mi trabajo de otra manera y de comenzar derivas creativas junto a otras personas”, cuenta. Su experiencia es extensible a gran parte de sus compañeras.