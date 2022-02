Los archivistas e historiadores del mundo que preparan los museos del Covid

Al mismo tiempo que la Organizaci贸n Mundial de la Salud declaraba el brote del nuevo coronavirus como una pandemia en marzo de 2020 y despegaban los proyectos que eventualmente conducir铆an a las vacunas, otra carrera daba inicio.

En silencio y alejados de la atenci贸n p煤blica, curadores, archivistas, historiadores de todo el mundo emprend铆an una lucha con el tiempo. Con la mente puesta en las generaciones futuras, comenzaron a acaparar. No cualquier cosa, sino aquellos objetos que dentro de 50, 100, 1000 a帽os ayuden a contar qu茅 fue la pandemia de covid-19 y c贸mo los habitantes del siglo XXI la enfrentamos y adaptamos nuestras vidas ante ella.

En las 煤ltimas dos d茅cadas, los museos del mundo han llevado a cabo iniciativas similares de recolectar materiales de importancia cultural inmediatamente despu茅s de eventos hist贸ricos.

El equipo curatorial del Science Museum de Londres movi贸 cielo y tierra para conseguir el vial que conten铆a la vacuna administrada a Margaret Keenan, de 90 a帽os, la primera persona en el mundo en recibir el suero de Pfizer/BioNTech luego de su autorizaci贸n, el 8 de diciembre de 2020.

El Museum of Chinese in America, en cambio, se ha centrado en salvaguardar referencias visuales de los ataques racistas relacionados con la pandemia. El Museo de Londres y el Museo de los Sue帽os de la Western University en Canad谩, por su parte, recopilan registros on铆ricos. El proyecto Guardians of Sleep busca documentar c贸mo la crisis sanitaria alter贸 la forma en que dormimos y so帽amos y c贸mo lidiamos con el estr茅s extremo. 鈥淩ecopilamos sue帽os como historias orales en primera persona con el objetivo de brindar una narrativa m谩s emocional y personal de este tiempo para las generaciones futuras鈥, indica la curadora digital Foteini Aravani.

Esta tendencia, en realidad, no es nueva. En las 煤ltimas dos d茅cadas, los museos de todo el mundo han llevado a cabo iniciativas similares de recolectar materiales de importancia cultural inmediatamente despu茅s de eventos hist贸ricos. El fin es documentar las consecuencias de grandes sucesos, desde desastres naturales como el hurac谩n Katrina hasta movimientos sociales como las protestas de Black Lives Matter.

Los protectores faciales, otro de los objetos que integr谩 los museos. Archivo LN

La pregunta que gu铆a estos proyectos es la misma: c贸mo estos eventos se convertir谩n en parte de la memoria hist贸rica. La New York Historical Society lanz贸 el programa History Responds inmediatamente despu茅s de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Eventualmente, no habr谩 un museo del covid-19, sino muchos. Cada uno se centrar谩 en los efectos provocados por un peque帽o, pero peligroso virus que sacudi贸 a la comunidad local. El Museo de Viena, por ejemplo, almacena los objetos en su dep贸sito. Las curadoras Martina Nu脽baumer y Anna Jungmayr guardan estos artefactos para la posteridad a partir de criterios como 鈥溌縯iene el objeto una referencia concreta a Viena?鈥 o 鈥溌縞uenta una historia representativa y socialmente relevante sobre la pandemia?鈥.

鈥淣uestra vida cotidiana ser谩 parte de la historia. Nos gustar铆a recolectar tantos art铆culos como sea posible antes de que se desechen鈥, dice el curador Makoto Mochida, del Museo Hist贸rico de Urahoro, en Hokkaido, Jap贸n. 鈥淐uando miremos hacia atr谩s en esta era en el futuro, esos materiales nos ayudar谩n a examinarla objetivamente鈥.

Estos esfuerzos buscan ser una dosis de refuerzo contra el olvido: los desastres naturales y las epidemias ocurren m谩s seguido de lo que se cree, pero la gente los tiende a olvidar pronto. La pandemia de gripe de 1918 golpe贸 tan r谩pido y fuerte que dej贸 pocos artefactos. 鈥淓n el siglo XX, las personas estaban bastante avergonzadas por la enfermedad, solo las colecciones m茅dico-hist贸ricas registran testigos contempor谩neos鈥, dice Rita Wagner del Museo de la Ciudad de Colonia, quien a煤n no ha decidido qu茅 objetos son hist贸ricamente significativos. Solo sabe que quiere recolectar tantos como sea posible.

Incluso los mensajes de las redes sociales. 鈥淰a a ser dif铆cil saber qu茅 conservar鈥, asegura la historiadora Jane Boyd. 鈥淣o envidio a los futuros historiadores, que dentro de 100 a帽os tendr谩n que resolver todo esto鈥.

Cada objeto preservado ser谩 para los habitantes del siglo XXII en adelante una postal de nuestra 茅poca: m谩scaras, frascos de alcohol en gel, guantes, term贸metros, hisopos, capturas de pantalla de cumplea帽os por zoom, respiradores, certificados de vacunaci贸n, carteles de cuarentena, diarios personales, test de diagn贸stico. Hasta videos de conspiraci贸n, fake news y grabaciones de conductoras tomando di贸xido de cloro en TV, testimonios de la irresponsabilidad y de la estupidez propia de nuestros d铆as.