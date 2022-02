Moda: opciones para darse un gusto al regreso de las vacaciones

¿De vuelta a la ciudad y a las obligaciones o todavía a punto de salir a descansar? Como sea, febrero es el momento perfecto para invertir en algunas prendas clásicas de la liquidación y, al mismo tiempo, renovar esos productos de belleza para hacerle frente a la última etapa del verano. Cuatro infaltables de la moda y los cuidados personales para la época estival.

Trapero

No importan la edad ni los gustos musicales, no vas a poder seguir en este planeta si no incluís esta campera RYV hecha de materiales reciclados de Adidas. No es para que imites a Bizarrap ni a Duki, pero sí para estar en la new wave de las camperas, más que nada este mes. Porque no tendremos las aguas de marzo que cantaba Elis Regina, pero sí tenemos las aguas de febrero y ella será tu compañera fiel. De corte holgado y silueta vintage, su diseño con paneles en contraste ofrece un look atlético y supermoderno. ¿Lo más interesante? Está hecha de Primegreen, una serie de materiales reciclados de alto rendimiento. ¿Qué tul?

El aroma

Hugo Boss

Nuevo año, nuevo perfume. Pero tampoco nada muy excéntrico. Volver a los clásicos en materia de aromas siempre regocija, y esto es lo que pasa con el Boss Bottled Edt, que hizo una campaña, basada en el hombre de hoy, sobre la idea de la “libertad para ser uno mismo”. De esencia cálida y elegante, su nota de salida es la manzana roja. Su nota de corazón es la canela y su nota de fondo es amaderada. Un eterno compañero de siempre vuelve, pero renovado, con detalles más frescos y sutiles, siguiendo la tendencia en materia de perfumes.

El antiage

Sisley

Tanto para el regreso de las vacaciones como para encarar las agresiones del sol y el calor, es fundamental incluir una crema antiage después de los 35 años. Sisley propone su producto estrella para el 2022: Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge, que no solo combate los signos visibles del envejecimiento, sino que provee un efecto antifatiga. Los signos de cansancio se reducen visiblemente, los rasgos aparecen menos marcados y la piel se ve rejuvenecida y más luminosa. Produce un alisado del microrrelieve, por lo que logra una textura más lisa y una atenuación del aspecto de las arrugas. Imprescindible del botiquín.

El rompevientos

Reebok

Para hacer deporte o para combinar con un look más urbano, es un ítem comodín en un color que no puede faltar este año: el verde en toda su gama, pero sobre todo en este tono agua que Alessandro Michele, director de Gucci, puso en el tapete como protagonista de la temporada. Diseñado por Reebok, los que más saben de running, el rompevientos MYT tiene un corte amplio y confección en tejido liviano, ideal para llevar sobre un buzo, o sobre una remera si hace calor. Para mayor cobertura contra el viento, tiene un cuello que se levanta y repara. Además, su diseño le mete ese ingrediente de onda que siempre viene bien.