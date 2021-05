Nueva York: tres bares imperdibles elegidos por un argentino

Recomendado por Nico Piccardo*

Brooklyn Barge

Queda en las orillas del East River, en Greenpoint, Brooklyn, y está literalmente sobre el agua, ya que parte del bar fue construido sobre una barcaza que se encuentra amarrada a la orilla. Me encanta. Cada verano me aseguro de ir varias veces, porque es un lugar increíble. Tiene una vista imponente de Manhattan. Estando del otro lado del río, uno puede disfrutar del famoso NYC skyline con una perspectiva inigualable. Además, su onda es muy informal, muy Brooklyn. Básicamente es un bar al aire libre que, como está en Greenpoint, tiene un estilo muy industrial. Sirven cerveza, tragos básicos, comida mexicana y hamburguesas. Es ideal para ver el atardecer y, después, las luces de la ciudad de noche. IG: @thebrooklynbarge

Smalls

Smalls es un club de jazz ubicado en el West Village, uno de los barrios más lindos de Manhattan. Yo vivo en Brooklyn, por lo tanto no queda tan cerca de mi casa. No obstante, cada vez que alguien viene de visita a la ciudad lo llevo a Smalls y disfrutamos de los músicos que estén tocando ese día. Para mí, además, es especial porque una vuelta en la que llevé a un primo mío, al que no veía hacía mucho tiempo, la pasamos espectacularmente bien. Compartimos un gran recuerdo hoy. Smalls es todo lo que imaginás de un jazz club: un sótano, una barra, sillas, un escenario con un piano de cola y mucha gente en silencio, respetuosa de los genios de los músicos que actúan ahí, como Norah Jones, Brad Mehldau y el argentino Diego Urcola, entre otros. Recomiendo ir un día de semana para sentarse ahí varias horas seguidas. De lo contrario, los fines de semana hay que pagar por cada grupo que toca esa noche. IG: @smallslive

Berlin

Este boliche queda en el East Village, a 15 minutos de Midtown. Uno puede llegar tomándose la línea D del subway. Me gusta porque es uno de los pocos lugares en la ciudad que pasa mi música preferida: rock de los 70, los 80 y los 90. Por eso voy, al menos, dos o tres veces por año. También es especial porque es a donde salí por primera vez con quien hoy es mi novia y con la que convivo. Es bastante pequeño, queda en un sótano y tiene un escenario en el que tocan bandas en vivo. A las 23.30, se empieza a llenar de gente que llega a bailar clásicos de Queen, los Rolling Stones, David Bowie y The Police, entre otros. Advertencia: la gente que maneja la puerta y la barra no es la más amable del planeta, pero la música vale la pena ser bailada. Se recomienda ir temprano y, si van con un grupo grande, balanceados en cuanto a género. IG: @berlin.undernyc

El camino de la inmunización

Al momento de cerrar esta nota, Nueva York ha administrado un total de 4.000.000 de dosis de vacunas contra el coronavirus (al 25 de marzo se habían administrado 113.000.000 de dosis en todo el país). Por otra parte, desde el 30 de marzo, los neoyorquinos de 30 años o más son elegibles para vacunarse, mientras que desde el 6 de abril todos aquellos de 16 años o más también pueden realizar sus citas para inocularse en los centros de vacunación. Además, Estados Unidos lanzó un plan para impulsar los índices de vacunación en las comunidades de bajos ingresos, minoritarias y rurales. El plan incluye US$6.000.000.000 en fondos para que casi 1400 centros de salud amplíen la vacunación y las pruebas de detección y US$3.000.000.000 para aumentar la confianza en las vacunas.

*Tengo 31 años. En Buenos Aires era abogado, pero a fines de 2015 renuncié para venir a estudiar actuación a Nueva York. En 2017 terminé los estudios, pero me quedé para dedicarme a la actuación acá. Hice mucho teatro off Broadway y publicidades. Hace más de tres años que vivo en distintas zonas de Brooklyn. Ahora vivo con mi novia (la conocí acá; es australiana y también actriz) en un barrio que se llama Prospect Lefferts Gardens. Nos gusta esta zona porque queda cerca de Prospect Park (el Central Park de Brooklyn).

Producido por Alejandra Abrodos

