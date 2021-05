Stephen King. Se estrena la miniserie basada en una de sus novelas

Con más de 60 novelas y 200 cuentos publicados, el dato que revela a Stephen King como el autor más adaptado por el cine y la televisión es, en tanto previsible, irrelevante. Sí despierta interés la manera en que se abordan sus obras, sobre todo si ese acercamiento llega con la noticia de que el mismísimo Maestro del Terror dio al proyecto su aprobación desde el vamos o se ha mostrado satisfecho con el resultado final. En ese sentido, la llegada de la miniserie Lisey’s Story a Apple TV+ el 4 de este mes es todo un acontecimiento, ya que por primera vez en su carrera es el propio King quien adapta una novela suya y firma el guión de los 8 capítulos. Además, hay otros grandísimos nombres que suman prestigio por adelantado: Julianne Moore y Clive Owen en los protagónicos, el realizador chileno Pablo Larraín dirige la totalidad de los episodios y J. J. Abrams –que ya trabajó con King en 22.11.63 y Castle Rock– al frente de la producción.

Después de 42 años de traslaciones más o menos felices a la pantalla chica, el prolífico escritor de 73 años por fin ha logrado que un proyecto le atraiga tanto como para meterse en un terreno del que muchas veces estuvo entrando y saliendo, pero nunca de manera integral, como en este caso. Lo hace, tal vez, porque considera Lisey’s Story, publicada en 2006, como uno de sus mejores trabajos (al menos así lo aseguró en 2013 y en 2017; se supone que no ha cambiado de opinión). Como sucedió con la excelente The Outsider, además, el formato de miniserie permite a King moverse a sus anchas en aquello que es característico de sus relatos largos y muchas veces ha condenado al fracaso adaptaciones tanto de cine como de TV: la suma de detalles de la trama y el desarrollo de personajes. En este caso Lisey (Moore), la viuda del escritor de éxito Scott Landon (Owen), que dos años después de la muerte de este comienza a organizar el área de trabajo del hombre para descubrir cosas escabrosas de su pasado. Algunas la involucran, otras están relacionadas con una infancia tortuosa, estragada por enfermedades mentales y tragedias familiares. El toque King aparece en la facultad de Scott para cruzar mundos y enfrentarse a peligros sobrenaturales, descubierta por Lisey al escarbar en los papeles de su esposo y en el hecho concreto de que deberá enfrentar algunos de los demonios –estos sí muy reales– que combatió el atormentado marido.

Larraín, que entró por la puerta grande de Hollywood con Jackie (2016) y está en plena filmación de la película Spencer, donde Kristen Stewart interpreta a Lady Di en 1991 –cuando decidió divorciarse del príncipe Carlos de Inglaterra–, se refirió a Lisey’s Story en una entrevista con El País como “una serie donde se mezclan el terror psicológico y el drama en una historia cimentada en la memoria, en cómo una mujer encara el mundo tras la pérdida de su marido. Son materiales nuevos para mí, códigos narrativos fascinantes a los que me tengo que adaptar, y en los que debo buscar mi voz. Ese proceso ha supuesto un gran desafío”. Tarea difícil, sin dudas, pero que cuenta con el respaldo de Stephen King. El escritor aseguró al Washington Post que “(Larraín) tiene muchas ideas que no se apartan del hilo conductor de la historia, sino que son cosas visuales hermosas, con mucha energía involucrada. Es como tener una percepción más profunda porque yo soy como un ojo y él es el otro ojo. Si realmente querés tener éxito en este negocio, buscá personas talentosas a las que luego puedas decirles: «Está bien, voy a dar un paso atrás. No voy a estar mirando por encima de tu hombro»”.

LA TELE TIEMBLA. De La hora del vampiro (Salem’s Lot, 1979) a Lisey’s Story, y entre telefilmes, series, miniseries y capítulos de antologías, las adaptaciones de relatos de Stephen King para la pantalla chica son casi 40. Si hubiese que hacer un top 5, la cosa podría arrancar con la IT de 1990 (más por emblemática que por méritos artísticos y por el Pennywise de Tim Curry, claro) y seguir con The Outsider (2020), la citada La hora del vampiro (primera versión, no la remake de 2004), 22.11.63 (2016) y Mr. Mercedes (aún en carrera).