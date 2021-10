Will Ferrell y Paul Rudd en The Shrink Next Door, la nueva serie de Apple TV+

Cuando Martin “Marty” Markowitz cruzó la puerta del consultorio del psiquiatra Isaac “Ike” Herschkopf, la depresión lo estaba consumiendo. En el lapso de seis meses, habían muerto sus dos padres, su boda estaba cancelada y él se sentía sin rumbo. Industrial textil prominente, y parte importante de la comunidad judía de Nueva York, alertó con su comportamiento al rabino Shlomo Riskin, quien lo contactó con Herschkopf, un reconocido profesional de la psiquiatría que ya había tratado a otros miembros de la comunidad. Pero lo que comenzó como una terapia común y corriente se transformó en una relación paciente-médico tóxica y de ribetes tan escandalosos e increíbles que, cuando décadas después fue expuesta en el podcast del periodista Joe Nocera The Shrink Next Door, poco tardó en convertirse en una serie limitada de 8 capítulos del mismo nombre, producida por Apple Originals y que, a partir del viernes 12, se verá por Apple TV+.

Maestro del engaño y la sugestión, Herschkopft (interpretado en la serie por Paul Rudd) encontró a Markowitz (Will Ferrell) en el punto más débil y vulnerable de su vida. A continuación, simplemente quebró todas las barreras éticas y morales posibles, se aprovechó de su riqueza y de su momento de flaqueza y lo sumergió en una dependencia psicológica de la que sacó provechosísima tajada. El tratamiento comenzó en 1981, y durante tres décadas Ike manejó la vida de Marty, además de sus finanzas: tomó el control de sus negocios y de sus cuentas bancarias; se apropió junto a su esposa, Rebecca, de la lujosa mansión que Markowitz poseía en Southampton, donde incluso dio fiestas e hizo que Marty atendiera a sus invitados (entre ellos, famosos como Gwyneth Paltrow) como si fuese un empleado suyo; creó una fundación de la que era el director y donde transfería fondos de Marty; lo obligó a distanciarse durante 27 años de su hermana, y provocó que cambiara su testamento un par de veces, primero a favor de la fundación y luego en beneficio de Rebecca. La explicación era siempre la misma: “Todos –menos yo, que solo busco tu bienestar– te quieren por tu dinero”. Incluidas su familia y sus amistades, de quienes en un lapso de 18 meses logró separarlo por completo. Y Marty, que no era un hombre limitado y había sido educado en la prestigiosa Ivy League (el grupo de universidades de elite que conforman Harvard, Princeton, Yale y Penn), igualmente cayó en la trampa emocional.

“Creo que son dos tipos que se necesitaban el uno al otro por diferentes razones”, analizó la relación Paul Rudd en una entrevista conjunta que él y Ferrell hicieron con Entertainment Weekly en julio pasado. “Hay algunos elementos que realmente reflejan una historia de amor en el sentido clásico entre dos personas que, en ciertos momentos, significaron mucho el uno para el otro. Y luego, en un sentido negativo, había una terrible codependencia allí que obviamente era bastante debilitante para una parte más que para la otra”, clarificó Ferrell. Ambos tuvieron una larga charla con Marty, hoy de 79 años, en su casa de los Hamptons, donde llegaron acompañados del director del envío, Michael Showalter. “Recuerdo que en un momento dijimos a quemarropa: «Para mucha gente sería muy vergonzoso hablar de esto. ¿Qué te permitió ser tan abierto al respecto?». Y él simplemente dijo: «He pasado por tanto que simplemente no me importa. Pensé ¿qué diablos? ¿Contaré mi historia? ¿Por qué no?»”, extractó Ferrell del agradable encuentro con el protagonista de una trama de la vida real que, si bien la serie recubrirá con el velo de la comedia, podría tratarse sin esfuerzo de una ficción terrorífica.

Del podcast a la TV

Entre mayo de 2019 y abril de 2021, el periodista Joe Nocera presentó The Shrink Next Door, el podcast. No solo es material para la adaptación televisiva de Georgia Pritchett (Veep y Succession), sino que sus revelaciones hicieron que aparecieran más perjudicados por el accionar de Herschkopf, quien finalmente perdió su licencia. ¿Cómo descubrió la historia? La conoció cuando compró una propiedad en los Hamptons y descubrió que “el psiquiatra de al lado” era, en realidad, solo alguien que se hacía pasar por el dueño de la casa de quien parecía su empleado.