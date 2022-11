315 fotos, testimonios y datos clave. En el año de Isabel II, una edición especial sobre sus pasiones y sus 70 años de reinado

Una imagen de la Reina en 1953, con un look inusual en ella: vestido estampado y sandalias con punta boca de pez. Luego, adoptaría los zapatos cerrados -incluso, para el verano- y los trajes en colores lisos y llamativos. "Si me visto de beige, nadie me reconocería", dijo una vez para explicar su predilección por los tonos intensos.

Getty Images