La elegante boda de tres días que reunió a personalidades de la moda y la alta sociedad

El encanto colonial de San Miguel de Allende fue el escenario en el que Mauricio Espinosa Tcherassi –hijo de la famosa diseñadora colombiana Silvia Tcherassi– y la mexicana Mariel Salazar Beltrán sellaron su love story con una boda de tres días en los que el amor, el refinamiento y el glamour envolvieron a la mágica ciudad mexicana del estado de Guanajuato, el 6 de abril. Fue una gran celebración, con 340 invitados que llegaron al lugar dos días antes de la ceremonia para disfrutar de los festejos previos, que incluyeron guiños a México y a Colombia. El primer día, todos se reunieron en un evento que empezó con una de las tradiciones de San Miguel de Allende, la “callejoneada”: los novios, acompañados de familiares y amigos, caminaron desde el Hotel Rosewood hasta el Instituto Allende, la Escuela de Artes Visuales, donde fueron recibidos con mariachis, cócteles de autor y el baile de las tradicionales mojigangas (muñecos gigantes). En la jornada siguiente tuvo lugar una cálida bienvenida en el jardín del Rosewood Hotel, donde novios e invitados tomaron un aperitivo en medio de un entorno aromatizado por pinos y flores de lavanda.

Una imagen de la ceremonia religiosa. EFEGE

Después del “sí, quiero”, los recién casados dieron sus primeros pasos como marido y mujer rodeados por sus seres queridos. EFEGE

POR TODO LO ALTO

El gran día llegó: la ceremonia, celebrada en la Hacienda Luna Escondida, empezó a las 15:30. Bellísima, Mariel entró del brazo de su padre, José Luis Salazar Esperón, vestida con un espectacular traje de novia que, por supuesto, fue una creación de su suegra, Silvia Tcherassi. “El vestido se elaboró en nuestros ateliers y tanto mi mamá [Vera de Tcherassi] como mi hija Sofía participaron en el proceso. El resultado es un diseño timeless, que hoy puede verse vintage y en veinticinco años va a seguir siendo vigente”, contó Silvia. Radiante de felicidad, con un peinado recogido realizado por Gabriella Oca y maquillada por Hanic Arias, Mariel llevó entre sus manos un ramo de orquídeas blancas que más tarde ofrendó a la Virgen de Guadalupe. El cortejo de los novios estaba formado por José Luis Salazar Beltrán, hermano de la novia, y Sofía Tcherassi, hermana del novio. Mariel y Mauricio dieron el “sí, quiero” e intercambiaron los anillos –diseño de Patricia Robalino– grabados con sus nombres y la fecha de la boda. Y un dulce beso marcó el inicio de una nueva etapa juntos como marido y mujer.

El novio caminó hacia el altar del brazo de su orgullosa y elegantísima madre, la diseñadora Silvia Tcherassi. EFEGE

El posado del novio con sus padres, Mauricio Espinosa y Silvia Tcherassi, y de la novia con los suyos, José Luis Salazar Esperón y María de Lourdes Beltrán Ramírez. EFEGE

¡VIVA EL AMOR!

Tras un cóctel acompañado con música en vivo, llegó el momento de la recepción, cuya decoración fue imaginada por el wedding planner Mauricio Kirschner, quien pensó un “bosque místico” de árboles iluminados por pequeñas luces que simulaban luciérnagas, bajo un techo que recreaba las constelaciones. Sobre las mesas, Kirschner dispuso servilletas de lino bordadas con el monograma de los novios y las tarjetas de sitio escritas a mano con el nombre de cada uno de los presentes. Los arreglos florales combinaban rosas, hortensias y orquídeas amarillas. Sin duda, uno de los momentos más felices fue el primer baile de la pareja, al compás de “Can’t Take My Eyes Off You”, de Frankie Valli. “Queríamos un clásico, que tuviera partes lentas, pero también emocionantes, porque a ninguno de los dos se nos da mucho el baile”, dijo Mauricio. Después de eso, para estar más cómoda, la novia se cambió el vestido por un modelo mini blanco, también de Silvia Tcherassi, elaborado con apliques florales e inspirado en los looks de la colección PreFall 2024 de la diseñadora. Y Mauricio se llevó una gran sorpresa cuando escuchó los primeros acordes interpretados por la agrupación Chico & The Gypsies, en un show en vivo que fue el regalo que su flamante mujer le había preparado en secreto. Así, la fiesta transcurrió entre ritmos colombianos y mexicanos, además de clásicos de todo el mundo, y en la “hora loca” (el carnaval) no faltaron los sombreros de charro ni los shots de tequila y aguardiente para celebrar el amor. La velada se extendió hasta muy entrada la madrugada. “Bailar con nuestros papás y ver a toda la gente que más amamos con una sonrisa nos hizo apreciar la fortuna y suerte de nuestra vida”, dijeron Mariel y Mauricio.

Los novios en el mágico entorno de cipreses y pinos de la Hacienda Luna Escondida. Él vistió un traje Dior y ella, un diseño de Silvia Tcherassi realizado en encaje con bordados en hilos de oro, realzado con apliques florales en 3D y con espalda descubierta. EFEGE

El ex presidente de Colombia Andrés Pastrana con su mujer Nohra y su hija Valentina. EFEGE

Detalle de las mesas. EFEGE

El divertido souvenir, un abanico especialmente diseñado para la fiesta. EFEGE

Cecilia Bolocco, espléndida el día de la celebración religiosa. EFEGE

La ex Miss Universo junto a su pareja, Pepo Daire, y su hijo, Máximo Menem Bolocco, en el cóctel previo celebrado en el Hotel Rosewood. EFEGE

Mariel y su padre, José Luis Salazar, bailan juntos y divertidos. EFEGE

Vera de Tcherassi, abuela del novio, se suma al dancing. EFEGE

Silvia Tcherassi y su hija Sofía dieron cátedra de elegancia. EFEGE

El abrazo de los novios en la fiesta. Ella lleva zapatillas y el vestido mini que su suegra le diseñó para que bailara más cómoda. EFEGE

La participación para la boda. EFEGE

