Adiós 2021… Romances, separaciones, nacimientos y momentos más resonantes del año que se va

UN NACIMIENTO DE TAPA

Dos días después de darle la bienvenida a su hija, Ana, Roberto García Moritán y Carolina Ardohain posaron a la salida del sanatorio Otamendi con la beba en brazos. “Estamos agradecidos a la vida por este regalo maravilloso”, dijo la modelo y conductora.

El 22 de julio, Pampita Ardohain (43) y Roberto García Moritán (46) le dieron la bienvenida a Ana y coronaron, así, a su gran familia ensamblada. La beba nació por parto natural y es la menor de cuatro hermanos, Blanca, Bautista (13), Beltrán (9) y Benicio (7), por el lado de su mamá, y de dos, Santino (17) y Delfina (15), por el lado de su papá. El fin de semana antes de la Navidad, fue bautizada en la fe católica, en la casa de sus padres en Santa Bárbara.

BODA EN EL CAMPO

Sábado 25 de septiembre. Una semana después de su boda civil en Chaco, Abel Pintos y Mora Calabrese festejaron en una coqueta estancia en las afueras de Buenos Aires.

Luego de ocho años de amor, Abel Pintos (37) se casó con Mora Calabrese (31) por civil en Chaco, en una ceremonia íntima y de muy bajo perfil, y unos días después dieron el sí, en secreto, en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas. El festejo con familiares y amigos tuvo lugar dos días más tarde (el 25 de septiembre), en una estancia de época en Máximo Paz, a donde el cantante y la empresaria textil posaron con alegría para los fotógrafos. La novia, que es madre de Guillermina –fruto de una relación anterior– y de Augusto, que nació en 2020, sorprendió a todos con un vestido firmado por Fabián Zitta.

LA PÉRDIDA MÁS TRISTE

Tras darle batalla a un cáncer de útero, Sofía Sarkany murió el 29 de marzo último, en Miami. Tenía 31 años. Tadeo Jones

Sofía murió una semana después de convertirse en mamá a través del método de subrogación de vientre y el país lloró por ella. El 29 de marzo último, la hija mayor de Ricky Sarkany y Graciela Papini perdió la batalla contra el cáncer de útero y murió en una clínica privada en Miami. Tenía 31 años, estaba en pareja con Tomás Allende y, seis días antes había llegado a presenciar el nacimiento de Félix, su hijo, a través de Facetime.

A LA ESPERA DE NOAH

Durante el baby shower que sus amigas le organizaron, Diana Arnopulos reveló que con Pico Mónaco serán padres de un varón, al que llamarán Noah.

La feliz noticia irrumpió en los medios en julio pasado. Un año después de dar el sí en una ceremonia íntima en Miami, Juan “Pico” Mónaco (37) y su mujer, Diana Arnopulos (31), confirmaron que están en la dulce espera de su primer hijo. Meses después, se supo que el extenista y la modelo francesa serán padres de un varón, Noah, quien nacerá en los próximos días, en Florida.

WANDAGATE Y UN PAÍS EN VILO

Durante diez días, los argentinos creímos que Wanda Nara iba a divorciarse de Mauro Icardi, tras descubrir chats compremetedores entre el delantero del PSG y una tercera en discordia. LAG-22102100123

Todo comenzó el 16 de octubre, cuando Wanda Nara (35) compartió una serie de publicaciones enigmáticas en su cuenta de Instagram, en las que daba a entender que se estaba separando del futbolista Mauro Icardi (28) y que la ruptura de su matrimonio tenía que ver con la aparición de una tercera en discordia: Eugenia Suárez (29). Conocido como el Wandagate, el escándalo tuvo en vilo al país durante semanas, hasta que la propia Wanda confirmó su reconciliación con una carta que escribió desde su hogar en París.

UN ENLACE EMOTIVO Y DEMORADO

Laura Laprida tenía programada su boda en Buenos Aires para el 23 de abril de 2020, un mes después de su Civil con Eugenio Levis en Suiza. Por la pandemia, la actriz y el ingeniero industrial recién pudieron festejar con sus seres queridos el 16 de diciembre pasado.

Un año y nueve meses después de su Civil en Suiza, Laura Laprida (31) –es hija de la Trilliza María Eugenia– celebró su amor con Eugenio Levis (36) con una fabulosa fiesta para 250 invitados, en la sede de Pilar de la Asociación Argentina de Polo. “Siento que fue un día de amigos y de gente querida que estaba feliz por nosotros”, dijo la actriz, quien se vio obligada a posponer la fiesta en dos ocasiones a causa de la pandemia.

CASAMIENTO EN EL PARAÍSO

Giovanni Simeone compartió con ¡Hola! el álbum de su boda en Ibiza con la modelo italiana Guilia Coppini. “Todo salió mejor de lo esperado. De verdad, fue mágica”, dijo el hijo de "Cholo" Simeone tras la ceremonia, a la que sólo asistieron 35 personas.

Giovanni Simeone (26), el hijo mayor de Diego “Cholo” Simeone (51) y de su primera mujer, Carolina Baldini (47), le propuso casamiento a su novia, Giulia Coppini (28), frente al Arco del Triunfo a fines de 2019. Luego de cambiar la fecha del enlace seis veces debido a la pandemia, el delantero del Hellas Verona y la modelo y conductora italiana finalmente se casaron el 26 de mayo último, en una espectacular Villa de Ibiza, frente al Mar Mediterráneo.

INFIDELIDAD, RUPTURA Y ESCÁNDALO

Tras su resonada separación de Fernando Gago, Gisela Dulko volvió a jugar al tenis en un evento a beneficio de Unicef y la Fundación Nalbandian. Pablo Ramirez - www.lentedigital.com.ar . cel 011 15 44752438

Si bien en julio habían cumplido 10 años de casados, Gisela Dulko (36) y Fernando Gago (35) dieron por terminada su historia de amor, en medio de un escándalo mediático. ¿La causa? Una infidelidad del ex jugador de fútbol con Verónica Lafitte, íntima amiga de la ex tenista. Padres de Mateo (8), Antonella (6) y Danielle (3), Dulko y Gago tomaron caminos separados antes de que la noticia tomara estado público. Ella se mudó a un hogar nuevo en La Horqueta y él estrenó convivencia con su nueva pareja.

CRISIS Y CASAS SEPARADAS

"Estamos pasando un momento complicado, pero nos queremos mucho. [Con Débora] tenemos una hija que amamos y nos tratamos muy bien… Es una madre ejemplar", aseguró el cantante sobre su crisis matrimonial con Débora Bello.

Si bien Diego Torres (50) y Débora Bello (45) cerraron 2020 con una boda secreta en Miami, a mediados de 2021 comenzaron los rumores de separación. La última foto que el cantante y la modelo compartieron juntos en las redes sociales fue en julio pasado, cuando viajaron con Nina (8), su hija, al Gran Cañón del Colorado. Hace unas pocas semanas, fuentes cercanas a la pareja confirmaron la crisis que, al día de hoy, los tiene viviendo en casas separadas. Ella continúa en el hogar que compartían en Surfside y él se habría mudado a un departamento en North Beach.

UNA SEPARACIÓN AMIGABLE

"No hay un porqué. No hubo un conflicto. Ninguno quedó lastimado, sólo necesitábamos despegar. Costó, causó dolor, pero entendimos que era lo mejor", nos dijo Sabrina Rojas en su primera entrevista de soltera tras su separación de Luciano Castro.

Tras doce años juntos y dos hijos –Esperanza (8) y Fausto (6)– en común, Luciano Castro (46) y Sabrina Rojas (41) decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Luego de muchas charlas, en las que no lograron encontrarle un porqué a su separación, los actores eligieron distanciarse, pero continuar su relación como familia. La ruptura fue en tan buenos términos, que la ex pareja festejo la Navidad juntos a sus herederos y sin sus respectivas parejas, Luis “Tucu” López y Flor Vigna.

LA AMISTAD QUE SE CONVIRTIÓ EN AMOR

A principios de abril, ¡Hola! publicó las imágenes que confirmaron el romance entre Giannina Maradona y Daniel Osvaldo. Federico Soto

Tras años de rumores que se encargaron de desmentir una y otra vez, Giannina Maradona (32) y Daniel Osvaldo (35) oficializaron su amor. En abril de este año, la hija de El Diez y el ex futbolista viajaron a San Martín de los Andes con Benjamín (13) –el hijo de Giannina y Sergio “Kun” Agüero– y se dejaron fotografiar juntos por primera vez. Según se supo después, el amor había nacido un par de meses antes (durante varias semanas, los únicos testigos del love-story fueron los vecinos de él, en Banfield) y se hizo más fuerte a lo largo de 2021.

EL FIN DE UNA RELACIÓN INTENSA

Después de comunicar la ruptura de su relación, Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña se reencontraron en Madrid, pero no hubo reconciliación. 23CH

Su historia dio que hablar desde un principio y su separación no se quedó atrás. Después de cinco años de amor y dos hijos, Magnolia (3) y Amancio (1), Benjamín Vicuña (43) acudió a sus redes sociales para dar a conocer el fin de su relación con China Suárez (29). “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy, eso nos lleva a [estar] separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió él en su cuenta de Instagram. Una semana después, China comenzó a mostrarse sola y feliz, en su nuevo nido en Chacras de Murray.

ROMANCE (Y UNIÓN) INESPERADA

Antes de la Navidad, Moria Casán celebró seis meses de amor con Pato Galmarini, el padre de Malena, con una boda sui generis. "La ceremonia fue de nosotros dos con alguien que nos unió", explicó La One, cuya Luna de Miel será por estos días, en Pinamar. Matias Salgado

“Tengo un crush con mi profe de Historia”, anunció La One, cuando se descubrió su love story con Fernando “Pato” Galmarini (79) en junio de este año. De novia desde entonces con el padre de Malena Galmarini y suegro de Sergio Massa, Moria Casán (79) volvió a sorprendernos hace unos días, cuando le dio el sí al dirigente histórico del peronismo en una ceremonia “familiar privada”, como definió ella misma. “La química que tenemos con Galma nos sorprendió. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió”, reveló Moria.

EL AMOR TODO LO PUEDE

En octubre, Estefanía Pasquini nos recibió con su bebé, Emilio Cormillot, en su casa de Vicente López.

Dos años después de su boda, Alberto Cormillot (83) y Estefanía Pasquini (35) fueron padres de Emilio, que nació el 17 de septiembre pasado, en el sanatorio Mater Dei. “Emilio es la prueba de que el amor lo puede todo”, dijo la nutricionista, que es 48 años menor que su marido. El bebé nació por cesárea, pesó 3,300 kilos y fue concebido a través de un tratamiento de fertilización in vitro.