Todos los detalles y las fotos de la romántica y lujosa boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Fue la boda más esperada del año. Paulo Dybala (30) y Oriana Sabatini (28) se casaron el pasado 20 de julio después de seis años de noviazgo y convivencia en Italia, donde él juega para el equipo de AS Roma. Tras la ceremonia religiosa, dieron una espectacular fiesta para trescientos invitados en El Dok, un haras en Exaltación de la Cruz. “Ahora sí, para siempre”, escribieron el reconocido futbolista y la cantante tras publicar en las redes la primera foto de su casamiento.

Para su gran día, Oriana eligió un vestido strapless de corte sirena con guantes largos de encaje y un imponente velo catedral bordado a mano, todo de Dolce & Gabbana. Acompañó con una gargantilla y pendientes de oro y brillantes de la joyería Damiani. Paulo lució un traje azul hecho a medida por la casa Battistoni. Alejandro Fiore

La novia llegó a la ceremonia en un auto antiguo.

Un retrato de los novios con los padrinos, Osvaldo Sabatini (con smoking de Nicolás Zaffora) y Catherine Fulop (con un elegante diseño de terciopelo al cuerpo, confeccionado por Gino Bogani, con mangas desmontables).

Tiziana Sabatini prefirió un modelo en tono acero de gasa de seda natural con recortes en la cintura firmado por Marcelo Giacobe. Completó el look con sandalias de Gianvito Rossi.

El delantero cordobés del AS Roma con su madre, Alicia Suárez, que también eligió el color azul para su vestido.

La boda fue oficiada por el padre Diego –el mismo sacerdote que casó a Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop hace 25 años– y tuvo momentos cargados de emoción: Benjamín Amadeo cantó su hit Para siempre (el favorito de la artista) acompañado por violines, y los novios conmovieron a sus íntimos al momento de leer unas palabras que cada uo había pensado para el otro. Para el gran día, Oriana eligió un vestido de princesa de cuento: un strapless de corte sirena (con apliques de encaje) de Dolce & Gabbana, con un imponente velo catedral bordado. El novio lució un elegante traje azul, hecho a medida por la célebre etiqueta italiana Battistoni.

Durante la última prueba del traje, Oriana posa con el imponente velo catedral desplegado en el palazzo Dolce & Gabbana, en Milán.

Las doce damas de honor, entre las que había compañeras del colegio Saint Mary of the Hills, al que asistió Ori, vistieron de gris por expreso pedido de la novia.

El novio y sus mejores amigos, un rato antes de la ceremonia religiosa.

LISTA DE INVITADOS

Hubo muchos famosos en la fiesta, especialmente del showbusiness y del mundo del fútbol. Tini Stoessel, Emilia Mernes y su novio, Duki, Valentina Zenere, Florencia Torrente, Carolina Domenech, Manuela Viale y los compañeros de Dybala de la selección argentina Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso, Enzo Fernández y Leandro Paredes con sus respectivas mujeres dijeron presente.

Tini Stoessel también dijo presente. Estrenó su melena corta y llevó un catsuit muy sensual.

Ricky Montaner y la argentina Stefi Roitman dejaron su casa de Miami para asistir a la boda de sus amigos. La actriz eligió un vestido de estilo lencero de la firma Gone.

Con un tapado de piel y aros XL, Valentina Zenere llegó con su amigo y compañero de "Aliados", el actor Agustín Bernasconi.

Enzo Fernández y su novia, Valentina Cervantes, vestida con un diseño de lentejuelas y tajo pronunciado.

La pareja de cantantes (Emilia Mernes y Duki) minutos antes de llegar a la fiesta. “Sr. y Sra. Smith”, escribió la entrerriana divertida.

Florencia Torrente lució un strapless con abertura y volados de Valentina Schuchner.

Caro Domenech también apostó al verde con un modelo de Joti Harriague.

La actriz Manuela Viale con un vestido de cut outs de Natalia Antolin.

La exmodelo Lorena Ceriscioli fue una de las primeras en llegar Alejandro Fiore

LA FIESTA Y SUS MILES DE DETALLES

Puertas adentro, el salón sorprendió por su ambientación inspirada en un bosque encantado, repleto de flores silvestres, árboles artificiales y velas flotantes. Inmersos en un paisaje de ensueño, los invitados se ubicaron en las mesas según su afinidad. En una se reencontraron los excompañeros de Oriana de la telenovela Aliados (Caro Domenech, Valentina Zenere, Agustín Bernasconi); en otra, los jugadores de la selección nacional. Y también hubo una mesa musical, con Tini Stoessel, Duki y su novia, Emilia.

Los novios en el medio de la pista de baile.

El pastelero estrella Damián Betular hizo la torta de cuatro pisos de chocolate y dulce de leche, que los novios cortaron como dicta la tradición.

El menú consistió en res braseada con risotto de calabaza y ensalada de cherries frescos y copos de cebolla; de postre hubo tarta de chocolate con dulce de leche y helado. ¿El vino? Entre otros, se sirvió un malbec de la bodega de Leandro Paredes. La música fue un capítulo aparte: hubo shows del cantante Luck Ra y de la banda La Champions Liga. Bizarrap –otro invitado célebre– también improvisó sobre el escenario. El DJ Tommy Muñoz se encargó de sacar a todos a la pista. Bajo la impecable ejecución de Claudia Villafañe y su compañía Plan V, la organización del evento brilló por sus detalles.

Los gorros con la inscripción “Mr Dybala y Mrs Dybala” que llevaron los recién casados en un momento de la fiesta.

Divertida, la novia posó con su gorro de casada.

Los invitados tuvieron a disposición suaves mantas para abrigarse del frío y cámaras descartables de rollo para congelar momentos. Las damas, además, contaron con cosméticos para retocarse el maquillaje, pastillas de menta y té de hierbas. Tras el corte de la torta de cuatro pisos (de chocolate y dulce de leche, un pedido especial que le hicieron los novios al pastelero estrella Damián Betular), Paulo y Oriana inauguraron la pista.

La actriz y cantante lució un segundo cambió de look. Esta vez eligió un minivestido lencero del diseñador argentino Marcelo Giacobbe.

Oriana bailó con sus amigas hasta la madrugada. En la foto, se aprecia el peinado con moño blanco.

Cathy Fulop y su marido desde hace 26 años, Osvaldo Sabatini. Horas antes de la boda, la actriz venezolana se mostró emocionada ante el gran evento. "Deseo con todo mi corazón Paulo te ame tanto como tu papá me ha amado a mí, a nosotras todo este tiempo", publicó en Instagram.

Lookeada con su segundo cambio (un minidress lencero, firmado por Marcelo Giacobe), Oriana bailó con su flamante marido hasta las primeras horas de la madrugada. La fiesta fue el marco perfecto para una nueva ola de rumores que vincularon a Rodrigo de Paul y Tini, separados desde el año pasado. A pesar de que se sentaron en mesas distintas, se dijo que el futbolista y la estrella habrían partido juntos.

Minutos después de las cuatro de la mañana, los recién casados se despidieron de sus íntimos. Tras la noche de bodas, se embarcaron de vuelta a Roma. El nido y sus perros los aguardaban.

NOTABLES AUSENCIAS

El capitán del seleccionado español, Álvaro Morata –gran amigo de Paulo durante su etapa en Turín–, y su mujer, Alice Campello, fueron los primeros en confirmar su ausencia. El matrimonio, cuya hija Bella tiene como padrinos a Paulo y Oriana, sufrió un robo días antes del enlace, por lo que prefirió resguardarse en Europa. “No nos parecía bien dejar a nuestros hijos solos justo ahora”, se excusó Campello.

Los invitados recibieron como souvenirs, un par de ojotas y un bolso con los nombre de los novios y la fecha de la boda impresos.

Anteojos de sol, vasos térmicos, un antifaz, otros recuerdos de la boda. Impreso en tela, el menú de la noche.

Los accesorios de lujo de los recién casados para el momento carioca de la fiesta.

Juan “Pico” Mónaco y su mujer, la diseñadora Diana Arnopoulos, tampoco pudieron asistir. Y el gran y más comentado faltazo fue el de Gabriela Sabatini, tía y madrina de Oriana. La ex tenista eligió el silencio, pero desde su entorno aseguran que el distanciamiento familiar se debería a un conflicto relacionado con la herencia de Beatriz Garófalo, madre de Gaby y Osvaldo, tras morir en 2020 durante la pandemia.

HABÍA UNA VEZ…

Los novios se conocieron en 2018 a través de Instagram. Ricky Sarkany (vecino de los Sabatini en el exclusivo country Pacheco Golf) ofició de celestino y le compartió a Paulo el número de celular de Oriana para que diera el primer paso. Entonces, el delantero jugaba para Juventus en Turín y ella estaba dedicada a su carrera de cantante en Buenos Aires. El romance comenzó a la distancia y salió a la luz durante una escapada romántica a Grecia.

Horas después de la boda, Oriana escribió en sus redes “Soñando despierta” y compartió imágenes de su gran día.

Desde entonces se volvieron inseparables y Ori armó las valijas y se mudó a Italia con él. Atravesaron la pandemia y adoptaron dos perros de raza akita, Kaia y Bowen. “Yo lo amo, pero soy clásica hasta la muerte, así que hasta que no me case no voy a tener un baby”, dijo ella en un vivo de Instagram. La propuesta de casamiento en la Fontana di Trevi fue una de las más aplaudidas en su red social. “El otro día el amor de mi vida me pidió casamiento y le dije que sí. Soy la mujer más feliz del mundo”, escribió Oriana el 1° de noviembre de 2023. Un año y medio después, cumplieron el sueño de la boda.

