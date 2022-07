Álbum de viaje. Alejandro Fantino: sus vacaciones por Europa donde se comprometió con Coni Mosqueira y cuándo será la boda

Estas vacaciones quedarán en la memoria de los dos para siempre. Aunque, antes de partir, el único que sabía que se iban a convertir en un momento imborrable para la pareja era Alejandro Fantino (50). Para Coni Mosqueira era el plan perfecto de descanso junto a su novio desde hace cuatro años y medio porque no sabía la sorpresa que el periodista le tenía preparada. Partieron el 8 de julio y la primera escala fue París, una de las ciudades más lindas para los enamorados, pero recién después de pasar por Bruselas y Brujas, llegó el instante más romántico, con ribetes de escena de película.

En su paso por la capital francesa, la infaltable selfie con la Torre Eiffel iluminada.

En París, una de las ciudades más románticas del mundo.

Con el río Sena como telón de fondo.

"Ale es re humilde, muy generoso y atento con todos. ¡Pensaba que los hombres románticos y caballeros estaban en extinción hasta que lo conocí!", dice Coni.

El periodista y la modelo posan frente a uno de los típicos canales de Brujas.

Desde el comienzo de la pandemia, conviven en la casa que Fantino tiene en Nordelta.

El escenario elegido por Alejandro para proponerle casamiento a su novia fue Santorini, a orillas del mar Egeo. “Me agarró desprevenida. Me pidió que lo grabara para la apertura de un informe de ESPN, se lookeó todo, me hizo bajar a la playa, buscó un lugar apartado, se arrodilló en el agua, me dijo que pusiera play. Empezó a hablar del amor, de las guerras en el mar y esas historias locas que crea él. ¡Y de golpe sacó el anillo!”, nos confió Coni. Todavía no hay fecha de boda, pero la modelo deslizó: “Queremos casarnos a fin de año. A la vuelta, vamos a organizar todo”. Después de Santorini, Ale y Coni visitaron Atenas y regresaron a Paris.

El especial momento del anillo a orillas del mar Egeo. “El corazón me explota de felicidad”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram, mostrando el solitario de diamante.

"Si me caso por Iglesia creo que sería más por una tradición familiar, porque soy creyente pero no practico. Ale tiene una conexión muy fuerte con San Expedito, y justo es la única estampita que llevo en la billetera desde los 15 años", revela la modelo.

"Me encantaría volver a ser padre. Creo que me llegaría en un lindo momento de mi vida", cuenta Alejandro.

Un brindis al atardecer en Santorini.

CÓMO NACIÓ EL AMOR

Se conocieron en la disco Tequila en diciembre de 2017. “Fue unos días antes de Navidad. Como los dos somos del interior, cada uno viajó a sus pagos para pasar las fiestas, y después yo fui a verla a Punta del Este. ¡Y no nos separamos más!”, contaba el conductor en la producción que hizo con ¡HOLA! Argentina en abril de 2021. “A primera vista, me deslumbró su belleza. Y rápidamente descubrí virtudes que me enamoraron profundamente: su simpleza –difícil de encontrar en el medio– y su tranquilidad. Conita es simple en sus gustos, humilde y terrenal. Y me transmite paz, especialmente en mis momentos de mayor estrés y locura”, nos aseguraba Alejandro al hablar de su novia, con quien vive en el El Golf de Nordelta desde principios de la pandemia.

Tan enamorados como el primer día. Después del compromiso, fueron días a puro besos y demostraciones de cariño en Santorini.

Un almuerzo con la mejor vista.

En esa misma charla con ¡HOLA!, Fantino dejaba claro su deseo de dar el sí: “Me encantaría casarme por Iglesia y hacer una linda fiesta. Cada vez que voy a un casamiento siento ese ‘algo’ que te aleja de la muerte, por toda la alegría que simboliza”. Tras el compromiso en Grecia, el sueño está a pocos meses de cumplirse.