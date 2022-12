Amor mundial. Antonela Roccuzzo a Messi: “Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos”. Todas las fotos y los famosos

escuchar

De una pirámide de cuerpos con la camiseta argentina y un mismo espíritu se despega él, el Diez, y corre por el estadio Lusail de Qatar. Lionel Messi (35) avanza primero más rápido, con la prisa de quien busca un encuentro, y va escaneando el campo y la platea con esos ojos profundos, hasta que desacelera y levanta los brazos hacia el cielo, con una son - risa, mezcla de felicidad y de alivio. Entonces es cuando todas las cámaras del mundo captan el momento en el cual el rosarino, el capitán de la selección argentina, el hombre mágico que sólo en un día es capaz de sumar más de 60 millones de likes en las redes sociales con la foto del triunfo, dice “Ya está”. Se lo dice a ella, Antonela Roccuzzo, la mujer de su vida, su gran compañera y madre de sus tres hijos, Thiago (10), Mateo (7) y Ciro (4). ¿Cuánto dura esa secuencia? Mucho más que un partido para el infarto, que llevó a un tiempo suplementario y a una definición insoportable por penales.

Anto con un tesoro: los botines dorados de Messi. Getty Images

Leo y Anto se conocieron en Rosario, cuando tenían cerca de 7 años, pero tardaron algunos años en formalizar. “Me conoce a la perfección, sabe cómo entrarme a cada momento y, sobre todo, en los malos. Es una persona que, prácticamente, no tiene días malos, que siempre está de buen humor y es una compañera espectacular”, dijo de ella Messi en una entrevista. Con el mismo perfil bajísimo que Leo, ella dejó todo (había empezado a estudiar Comunicación, Odontología y Nutrición) para acompañarlo en su carrera en Barcelona y en Francia y sostenerlo cuando los resultados con la Albiceleste no llegaban.

El capitán con Anto y sus hijos, Ciro, Mateo (que grita de alegría), Thiago y el premio al Mejor Jugador del Mundial que recibió Messi.

En esa conmovedora imagen de este domingo 18 diciembre que quedará grabado en nuestra memoria, de Leo con Anto mirándose y sacándose selfies con el trofeo al Mejor Jugador del Mundial Qatar 2022 en manos de sus hijos, puede resumirse el amor incondicional, el sacrificio compartido a través de los años. “Al fin se dioooo. Sos campeón del mundo. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final”, le dijo ella.

Papá corazón. Leo se abrazó con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, que gritaron desde la platea los goles que metió el capitán. Thiago, el mayor, le había escrito una carta de aliento antes del partido, con la letra de la canción “Muchachos”, el hit del Mundial. Getty Images

Messi, con parte de su equipo número uno. Getty Images

CORONADOS DE GLORIA

Primero en los palcos y, luego, en la cancha, estuvieron ellas, ese bloque compacto de mujeres que combinaban jeans, shorts y zapatillas con carteras Prada, Dior y Chanel, y que lucían orgullosas las camisetas con los apellidos de sus hombres en la espalda. Como Antonela, las mujeres de los otros campeones fueron el apoyo clave de la Selección, y también se dieron aliento entre ellas, como miembros de una misma hermandad.

Las mujeres de los jugadores, que alentaron a sus amores en todos los partidos, se mostraron también unidas en los festejos tras la gran final.

Agustina Gandolfo, Jorgelina Cardoso, Camila Galante, Valentina Cervantes, Karina Nacucchio, Camila Mayan, María Emilia Ferrero, Caro Calvagni, Chiara Casiraghi, Celeste Rey, Mandinha Martínez, Bárbara Occhiuzzi y Oriana Sabatini (Tini Stoessel, que estuvo en partidos anteriores, no pudo decir presente en la final debido a los shows que tiene en el Campo Argentino de Polo; su hermano, Francisco, fue el embajador familiar), vibraron y posaron juntas. En esa formación de campeonas, también estuvo Elisa Montero, la mujer de Lionel Scaloni, que siempre había mantenido un perfil bajo. Los hijos e hijas se adueñaron del campo donde sus padres habían hecho historia hacía apenas minutos, corrieron, rieron y se tomaron fotos con el trofeo más codiciado, la Copa del Mundo.

Son la nueva generación de ídolos del Seleccionado y compartieron el triunfo con sus grandes amores. Aquí, Germán Pezzella con Agustina Bascerano. Getty Images

Leandro Paredes con Camila Galante.

Alexis Mac Allister y Camila Mayan, enamorados y felices.

Otro héroe, Julián Álvarez, orgulloso con la medalla dorada, junto con su novia, Emilia Ferrero (cordobesa, profesora de Educación Física).

Ángel Di María y el beso de la victoria con su mujer y fan número uno, Jorgelina Cardoso, madre de sus hijas Mía y Pía. “Nosotros ya habíamos ganado cuando formamos esta familia de cuatro locos”, bromeó ella. Getty Images

Rodrigo de Paul, feliz, encendió un puro y se puso la red del arco como collar. Tini Stoessel no pudo acompañarlo en la final, pero el hermano de la cantante, Fran, bajó a la cancha para celebrar con él. Getty Images

Emiliano “Dibu” Martínez, gran protagonista de la final, le hace upa a su hija Ava, que nació en julio de 2021, cuando el arquero jugaba la semifinal de la Copa América. Getty Images

Enzo Fernández –que recibió el trofeo al Mejor Jugador Joven del Mundial– celebró con su mujer, Valentina Cervantes, y su hija Olivia (3). Getty Images

Paulo Dybala y Oriana Sabatini, una de las parejas más mediáticas.

Lautaro Martínez con su pareja, Agustina Gandolfo, que vio el partido con su hija Nina, de 18 meses en brazos. Getty Images

Alejandro “Papu” Gómez con su mujer, Linda Raff, y dos de sus tres hijos, Bautista (10) y Coti (7). Getty Images

Lisandro Martínez, emocionado, posa para su novia, Muri López Benítez. Luego, festejaron en la cancha con los padres de los dos. Getty Images

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni tuvieron un apasionado festejo en la cancha. Se casaron por civil en 2021, pero celebrarán la fiesta de boda antes de fin de año.

A Bárbara Occhiuzzi Nahuel Molina le dijo: “Te amo, campeona”.

Lionel Scaloni, el director técnico que impuso un estilo: trabajo en equipo, constancia, humildad y bajo perfil. El día de la final celebró junto a su mujer, Elisa Montero, y sus hijos Ian (10) y Noah (4), a quien lleva de la mano en la foto. Getty Images

Sabrina Di Marzo, mujer de Ángel Correa. Getty Images

Ángel Correa, que casi queda fuera del Mundial por una lesión, pudo levantar la copa junto con su mujer, Sabrina Di Marzo, y sus dos hijas, Lola (7) y Luz (2).

Como cábala, Anto llevó las zapatillas rosas (de Louis Vuitton) a todos los partidos. Getty Images

TRIBUNA COPADA

No sólo fueron los argentinos los que aplaudieron a la Scaloneta: en todos los rincones del planeta los famosos manifestaron su preferencia por el equipo nacional, desde Alejandro Sanz a Ashton Kutcher, pasando por Eva Longoria, Carlos Vives, Ricky Martin, Luis Miguel, Roger Federer, Lebron James, Mike Tyson, Bon Jovi y Rafael Nadal. Incluso el ex futbolista David Beckham, que asistió al partido con su hijo Cruz y no quiso mostrar favoritismos durante el juego, se rindió ante Messi con un posteo en el que lo llamó, en español, “el Rey”.

David Beckham con su hijo Cruz. El exfutbolista inglés publicó en su cuenta de Instagram fotos de la infancia de Messi y del 10 argentino con la copa, y lo llamó “El rey”, en español.

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad, en el palco de honor del estadio Lusail junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su mujer, Brigitte. Getty Images

Bin Hamad buscó al expresidente argentino Mauricio Macri para felicitarlo y estrecharlo en un abrazo.

En el estadio, que estaba colmado, las cámaras registraron la presencia de Stefi Roitman y Ricky Montaner. “¡Me vine a alentar a este equipo que nos dio todo y más!”, dijo ella quien, antes del partido, había estado tomando sol con su amiga Oriana Sabatini, que –por supuesto– estaba ahí para hacerle el aguante a su amor, el delantero cordobés Paulo Dybala.

Stefi Roitman y Ricky Montaner. “Vine a alentar a este equipo que nos dio todo y más”, dijo la modelo argentina.

También se lo vio a Marcelo Tinelli, arrasado por las lágrimas de felicidad, para quien ir al Mundial con su hijo Lorenzo y su primo Tirri fue un sueño cumplido (estuvieron tres semanas y se alojaron en el lujoso Fairmont Hotel de Doha). Acompañada por Marley, Lali Espósito sufrió con el empate del equipo francés y resucitó con los penales. El día de la final, además, la actriz y cantante, enfundada en un traje negro (que, según contó, tuvo que salir a comprar a las apuradas en Qatar), le puso la voz a las estrofas del Himno Nacional. Más tarde, en su cuenta de Instagram, ella escribió sobre esa experiencia inolvidable: “Esto es más de lo que podía soñar... ¡Y miren que siempre fui de soñar en grande! ¡Soy del país más lindo del mundo!”.

Lali Espósito fue la voz del Himno Nacional. La convocaron a cantar el día previo a la final y tuvo que salir de urgencia a comprar un vestido en un shopping de Doha, junto a Marley, con quien luego vio el partido desde la platea. Getty Images

“Esto es más de lo que podía soñar... ¡Y miren que siempre fui de soñar en grande! ¡Soy del país más lindo del mundo!”, reconoció Lali Espósito.

Lágrimas de felicidad. Lionel Messi y Antonela se abrazan después de la histórica victoria en el estadio Lusail de Qatar. Getty Images

Leo le saca fotos a Antonela con la copa, con el celular de ella, rodeado por sus hijos, sus sobrinos y su íntimo amigo, Kun Agüero. Getty Images

El emir distingue a Lionel Messi al colocarle un bisht, la tradicional bata que sólo usan altos dignatarios en Qatar. Getty Images

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Getty Images

