De la novia de Nico Cabré y el viaje de Guillermina Valdes y Joaquín Furriel a la escultura romántica de Dybala y Oriana

NICOLÁS CABRÉ PRESENTÓ A SU NUEVA NOVIA

Los rumores empezaron a sonar a fines de la temporada teatral de verano. Se decía que Nicolás Cabré (44) estaba saliendo con la actriz y bailarina cordobesa Rocío Pardo (29), hija del productor Miguel Pardo y ex novia de Ulises Bueno, el hermano del Potro Rodrigo. Entonces la flamante pareja fue captada en un restaurante de Villa Carlos Paz, donde estaban trabajando: él en la comedia Los mosqueteros del rey, y ella en Pabellón Tornú, una obra inmersiva que codirigió junto a Mariana Massera.

La bailarina y actriz de 29 años lució un minivestido strapless con tablas en la falda y trench a tono, que dejó caer debajo de sus hombros para lucir su espalda. Completó con un cinturón, unas botas altas y un sobre de animal print. foto: MOVILPRESS

Siempre abrazados, Nicolás y Rocío no se ocultaron frente a las cámaras. foto: MOVILPRESS

El romance se afianzó. Rocío se mudó de su provincia natal a Buenos Aires y Nicolás hizo oficial la historia con ella a principios de abril con un romántico posteo en Instagram. “Sobran las palabras”, expresó junto a una foto en donde se lo pudo ver sonriente y abrazado a su enamorada. Ahora, los actores dieron un paso más y posaron para las cámaras que los esperaban a la salida del Teatro Astral, en plena calle Corrientes, el pasado viernes 19, después de la función de Cabré (sigue con Los mosqueteros del rey). El sábado, compartieron un plan familiar: fueron a ver a Rufina, la hija de él con Eugenia Suárez, que jugaba al hockey en Pilar.

Los actores caminaron juntos a la salida del Teatro Astral, después de la función de Cabré con la obra Los mosqueteros del rey. foto: movilpress

AMOR EN LA RIVIERA MAYA: JOAQUÍN FURRIEL Y GUILLERMINA VALDÉS COMPARTIERON SU PRIMERA RED CARPET

Después de disfrutar de un romántico viaje a Europa –visitaron Madrid y Bruselas–, Joaquín Furriel (49) y Guillermina Valdés (46) volaron a México y se vistieron de gala para participar de la 11a edición de los premios Platino que cada año reconoce lo mejor del cine y la televisión iberoamericana. “Estoy muy contento de estar acá, esta vez vengo a presentar un premio, por lo que estoy tranquilo”, contó entre risas el actor en su paso por la alfombra roja que el sábado 20 se desplegó en Xcaret. Incondicional, Guillermina lo acompañó muy sonriente y se llevó todas las miradas con su sensual look.

Guillermina lució un strapless en crêpe italiano y fourreau de seda, con escote corazón y falda lápiz con abertura lateral velada en importante quilla de mesh net con incrustaciones de cristales de María Gorof. Lo acompañó con sandalias Valdés y clutch a juego. Joaquín Furriel, en tanto, eligió un smoking con moño de Armani. Getty Images

Se conocieron el año pasado en el festival Lollapalooza y el flechazo fue inmediato. “Ella tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad”, dijo en su momento él, para dejar claro que decidieron vivir su romance con poca exposición.

POROTO ES EL REY: ADOLFO CAMBIASO VII GANÓ EL US OPEN

El pasado domingo, en la cancha 1 del National Polo Center, se vivió una final para alquilar balcones. A sus 18 años, Poroto Cambiaso, acompañado por Tomás Panelo, Rufino Merlos y Alejandro Aznar, se consagró campeón del US Open al vencer por 10 a 7 a Valiente, el team liderado por su padre, Adolfo Cambiaso, el mejor polista del mundo. El único hijo varón del recordman y de María Vázquez dejó claro que está a la altura de los máximos desafíos.

Rufino Merlos, Alejandro Aznar, Tomás Panelo y Poroto levantan la copa.

Más allá de que este es el torneo más importante de la temporada de polo de Estados Unidos (Cambiaso padre es el máximo ganador, con 9 títulos), a la alegría del triunfo se le sumó que esta fue la primera vez que el equipo de Cañuelas compitió en el exterior. Ni bien se bajó del caballo, Poroto guardó un abrazo especial para su mamá, que lo esperaba en el palenque. Después, los flamantes ganadores celebraron con un chapuzón en la pileta del club.

Madre e hijo, muy emocionados por el triunfo.

Para alentar a su hijo, María Vázquez eligió un conjunto de top y falda de crochet que complementó con sandalias y cartera de fibras naturales.

DE LA MANO PARA SIEMPRE: ORIANA SABATINI Y PAULO DYBALA INMORTALIZARON SU AMOR EN UNA ESCULTURA

En la cuenta regresiva para su casamiento, que será el próximo 20 de julio en El Dok-Haras de Pilar, Oriana Sabatini cumplió 28 años y Paulo Dybala, su novio, la sorprendió con una celebración temática de Harry Potter a la que estuvieron invitados sus amigos Leandro Paredes y Camila Galante junto a sus hijos Victoria y Giovanni. “Me regalaron muchos libros, me hicieron una merienda sorpresa y pasé el día con gente linda”, contó la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini en su cuenta de Instagram y compartió algunas fotos del festejo. Entre esas imágenes, llamó la atención una en donde se la puede ver con el jugador de la Roma haciendo una escultura de yeso con la forma de sus manos entrelazadas, que luego colocaron en una repisa de su casa, junto a un libro de Harry Potter.

La cantante y el futbolista colocaron sus manos entrelazadas en un balde con yeso líquido.

El resultado fue una particular escultura con la que sellaron su unión a tres meses de la boda.

UNA ARTISTA EN BUSCA DE DESAFÍOS: FINI BOCCHINO REPARTE SUS DÍAS ENTRE EL MODELAJE Y LA ACTUACIÓN

Así como heredó de su padre, Lucas Bocchino, su afición por los viajes, Josefina “Fini” Bocchino (26) también lleva en las venas la veta artística de su madre, tanto en su faceta de modelo como de actriz. “Proyectos de modelaje me están saliendo un montón. Me manejo de forma freelance, las marcas me escriben y me organizo. Por suerte, todas las semanas tengo producciones de fotos”, cuenta Fini a ¡HOLA! Argentina sobre sus recientes trabajos con Helena Dakak, Gallery Gang, Etiqueta Negra y María Cher, entre otras.

Fini Bocchino protagoniza la campaña de la última colección de la diseñadora Helena Dakak, llamada “Dicotomía”. foto: Jose Bravo

Sin embargo, lo que realmente le apasiona es actuar. Después de protagonizar junto a su madre la serie Limbo y la película Una jirafa en el balcón, recientemente Fini participó en Envidiosa, la nueva producción de Netflix en Argentina protagonizada por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, cuyo rodaje concluyó a fines de marzo pasado. “Mi gran proyecto este año es hacer una obra en Microteatro. Ya la presenté y estoy esperando la confirmación”, cuenta entusiasmada. “Mientras tanto, siempre estoy capacitándome para ser mejor: hago clases de canto y teatro, estoy leyendo muchas obras clásicas y aprendiendo muchos monólogos”.

En estas fotos luce una minifalda con raya diplomática y camisa oversized con gran cuello. “Por suerte, todas las semanas hago fotos y tengo trabajo como modelo”, cuenta.

