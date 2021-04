Bartolomé Castagnola. A los 20, se luce como modelo “de alto handicap”

Hace rato dejó de ser una promesa del polo para convertirse en un profesional de primera línea. Con 20 años, Bartolomé Castagnola, el hijo mayor de Lolo –ex diez goles y siete veces campeón del Abierto Argentino– y de Camila Cambiaso, tiene 9 de handicap y un presente deportivo brillante. En Argentina, desde 2019 participa en la Triple Corona junto con su hermano, Camilo (18), defendiendo los colores de La Natividad. Y en el mundo, también con su hermano, ya ganó la Gold Cup (2019) y la Queen’s Cup (2020), dos de los torneos más importantes de Inglaterra.

Pero lo que nadie sabía, hasta ahora, es que también tiene un gran talento frente a la cámara. Días atrás, en Palm Beach, donde jugó la temporada de alto handicap para el equipo Casablanca, se bajó del caballo por un rato para subirse a un Mercedes- Benz descapotable de los 80 y posar para la marca de ropa Rocío.G, en el IPC International Polo Club. “Me invitó Rocío González, con quien tengo buena onda, lo mismo que con Mia (Novillo Astrada, hija de Miguel), que sacó las fotos y a quien conozco de los torneos que jugábamos de chicos. Más que nervios diría que me daba mucha vergüenza posar, pero al final no fue tan grave. Todos somos de perfil bajo en casa, pero me animé y fue divertido”, le cuenta a ¡HOLA! tras el shooting el sobrino de Adolfo Cambiaso, que además es su padrino.

Nacido y criado en Cañuelas, Barto no tiene novia y en su agenda mandan los compromisos laborales: ya tiene todo listo para volar en los próximos días a las tierras de Isabel II, donde sigue el circuito internacional polero y donde lucirá la camiseta de Great Oaks, en equipo con Dillon Bacon, Guillermo Terrera y Cruz Heguy. Por el momento, su tiempo libre lo dedica a sus caballos, a entrenarse y a practicar otros deportes que también le gustan, como el tenis y el fútbol. Y a su familia, claro, que completan sus hermanos menores, Benicio (15) y Lola (10), a quienes adora y con quienes cuenta siempre para la hinchada más ruidosa.

La tapa de revista ¡Hola! Argentina de esta semana.