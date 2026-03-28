Qué se sabe… La brillante noche de Anne Hathaway, el gran momento de Camila Morrone y la cita más amorosa de Miley Cyrus

VELADA BRILLANTE

Milán volvió a reafirmarse como capital indiscutida del lujo y la creatividad con la presentación de Eclettica, la nueva colección de Alta Joyería y High‑End Watches de Bvlgari. En una velada marcada por la sofisticación italiana y una puesta en escena espectacular, la casa romana reunió a sus embajadoras y sus amigas más ilustres en Villa Arconati, conocida como la “pequeña Versalles de Milán”, entre jardines majestuosos y salones cargados de historia. Priyanka Chopra Jonas, Anne Hathaway y Dua Lipa se convirtieron en las protagonistas absolutas, cada una encarnando –a su manera– el espíritu de la nueva colección.

Priyanka Chopra Jonas lució un vestido de tul plisado del libanés Saiid Kobeisy, con cola y escote strapless del que salía un detalle dramático y escultural. Lo combinó con piezas de la nueva colección que incluyó collar de diamantes y esmeraldas y pendientes y anillos a juego. Jacopo Raule - Getty Images Europe

Anne Hathaway impactó con un voluminoso diseño rojo de Valentino, al que le sumó un increíble collar de inspiración floral, compuesto por diamantes, esmeraldas, ónix, zafiros morados y zafiros rosas. La piedra principal es un zafiro Padparadscha de color rosa anaranjado procedente de Sri Lanka, de 26,65 quilates Daniele Venturelli - Getty Images Europe

Dua Lipa llevó un vestido de terciopelo de Balmain de manga larga, hombros marcados y un profundo escote en V, que contrastaba con un bralette satinado de color morado. Su gargantilla de diamantes y esmeraldas se destacaba por una banda con forma de dos cabezas de serpiente que se encontraban en el centro Daniele Venturelli - Getty Images Europe

El evento comenzó con una comida de gala privada, especialmente concebida por la reconocida chef con estrella Michelin Viviana Varese, y continuó con un impactante show‑performance. Fue una experiencia inmersiva en la que las modelos vestidas con diseños exclusivos del creador italiano Francesco Murano se desplazaron como estatuas vivientes, adornadas con las piezas de alta joyería, mientras músicos en vivo, bailarines y proyecciones digitales envolvían el espacio.

CON ENCANTO ARGENTINO

Camila Morrone sigue consolidando un lugar en la meca del cine y su reciente visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon fue una prueba elocuente de este gran momento profesional. Invitada al emblemático late night show neoyorquino, la actriz desplegó simpatía, frescura y una naturalidad que conquistó a todos. La hija de la argentina Lucila Polack llegó al estudio para presentar su nuevo proyecto, la miniserie de suspenso psicológico Something Very Bad Is Going to Happen, de Netflix. La producción la tiene como una de sus grandes protagonistas y marca un giro en su carrera hacia papeles más oscuros y complejos.

Para el programa de Jimmy Fallon, Camila eligió un sensual conjunto de saco tipo smoking y falda tubo, que acompañó con grandes aros y stilettos al tono TheStewartofNY - GC Images

La hija de Lucila Polack en la puerta de su camarín

Durante la entrevista, Camila compartió una divertida anécdota que desató risas: recordó cómo, tras su reconocimiento por la serie Daisy Jones & The Six, fue confundida en el aeropuerto de Los Ángeles con Anne Hathaway. “Pensé: ‘lo logré, ya soy famosa’”, bromeó, antes de relatar que un agente de seguridad le habló sobre una película de Sesame Street… que en realidad había sido un proyecto del que Hathaway decidió bajarse.

En la presentación de la serie que protagoniza impactó con un dos piezas de encaje by Gucci Matt Winkelmeyer - Getty Images North America

RODEADA DE AMOR

La celebración por los 20 años de Hannah Montana tuvo lugar en el histórico Teatro El Capitán de Hollywood, en Los Ángeles, un espacio icónico para los grandes estrenos de Disney y escenario elegido para la avant-première mundial del especial conmemorativo de la serie. En una noche cargada de nostalgia y emoción, Miley Cyrus estuvo acompañada por su entorno cercano: su madre Tish, su hermana mayor Brandi Cyrus, y prometido, el músico Maxx Morando, con quien se mostró especialmente cómplice sobre la alfombra violeta.

Miley llevó un vestido plateado de la colección primavera verano 2024 de Rabanne, de escote tipo cowl y doble abertura lateral, al que le sumó un cropped top con una imagen en blanco y negro de Hannah Montana, intervenida con estrellas de strass. A su lado, su hermana Brandi y su madre Tish Michael Buckner - Variety

Con su prometido, el músico Maxx Morando Michael Buckner - Variety

La presencia de Brandi -una de sus grandes aliadas personales y profesionales- y Tish aportó un aire relajado y familiar al evento más allá de toda especulación. En mayo de 2025 corrió el rumor de una mala relación de la cantante y actriz con su madre, cuando sus fans notaron que Tish había dejado de seguir a su hija en Instagram, justo después de que Miley reapareciera públicamente junto a su padre, Billy Ray Cyrus. Todo esto se había dado en un contexto sensible para la familia, luego del divorcio de Tish y Billy Ray en 2022 y del posterior casamiento de ella con Dominic Purcell, un episodio que generó tensión interna y versiones cruzadas entre los hermanos Cyrus.

ORGULLO DE HIJO

Un evento cargado de emoción y complicidad familiar se vivió en el mítico Grand Rex de París, con motivo de la avant-première de Juste une Illusion. Entre los asistentes que acompañaron el estreno, una presencia acaparó todas las miradas por su simbolismo y calidez. En una aparición tan sorpresiva como inusual, Raphaël Elmaleh (12) compartió sonrisas y gestos cómplices con su padre, Gad Elmaleh, quien participa en el film. Si bien solemos ver al hijo del actor y humorista franco-marroquí y Charlotte Casiraghi en celebraciones marcadas por el protocolo del principado de Mónaco, se mostró relajado ante la incesante lluvia de flashes.

Con looks informales y descontracturados, padre e hijo (el joven llevó un modelo de zapatillas de la marca Off White, en colaboración con Nike, que cuestan 450 euros) se enfrentaron a los fotógrafos con una sonrisa Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Gestos de cariño y complicidad se dieron a la entrada del mítico Grand Rex de París Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Gad Elmaleh y Charlotte Casiraghi, hija de la princesa Carolina de Mónaco, comenzaron a escribir su historia de amor a comienzos de la década de 2010 y en diciembre de 2013 nació Raphaël, único hijo de la pareja.

Charlotte Casiraghi y Gad, juntos en agosto de 2015, en Angera (Italia). Poco tiempo después anunciaron su separación JacopoR/PierreS - GC Images