Toda la intimidad. Polito Pieres: ¿cómo festejó el líder de Murus Sanctus su gran triunfo en Windsor?

“Estoy súper contento, disfrutando este título con la gente que me banca y me quiere. Me siento súper feliz, fue de los torneos que más disfruté en mi carrera”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina Polito Pieres. Polista de elite, que días atrás se consagró campeón de la tradicional Copa de la Reina vistiendo los colores de Murus Sanctus, el team de Corinne Ricard que, además de contar con la garra de la francesa, también tuvo en sus filas a Alejandro Muzzio y Marcos “Cacu” Araya.

Fascinada con el triunfo, la francesa Corinne Ricard enfrenta los flashes con sus compañeros de Murus Sanctus. foto: Lorena Menossi

Corinne Ricard celebra el triunfo con la copa en alto. foto: Lorena Menossi

Tras el partido hubo asado en las caballerizas. foto: Lorena Menossi

Cacu Araya con su mujer, Victoria Fourcade y su hija, Luisa. foto: Lorena Menossi

"Acá me quedo hasta fin de julio y después me voy a Malasia, a jugar con el príncipe de Johor”, le contó a ¡HOLA! Argentina Polito Pieres. foto: Lorena Menossi

En el Guards Polo Club, en los jardines del castillo de Windsor, en Inglaterra, le ganaron 11-10 al equipo La Magdeleine. “Para festejar hicimos un asado en las caballerizas con todo el equipo de trabajo, y después fuimos a una fiesta que había al lado. Acá me quedo hasta fin de julio y después me voy a Malasia, a jugar con el príncipe de Johor”, concluyó el crack.

