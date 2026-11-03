¿Casualidad o influencia?: de Gwyneth Paltrow a Inés de Ramón, las mujeres que marcaron los distintos looks de Brad Pitt

Con cada gran amor, el actor no sólo escribió un nuevo capítulo sentimental, sino que también reinventó su estilo
- 3 minutos de lectura'
Hay quienes cambian de look con las estaciones. Brad Pitt (62), en tanto, parece hacerlo con cada gran historia de amor. A lo largo de las últimas décadas, el actor protagonizó transformaciones estéticas que acompañaron sus romances más importantes, y su capacidad de adaptación, casi camaleónica, no pasó desapercibida. De rebelde a minimalista, de galán californiano a gentleman sofisticado, cada enamoramiento pareció venir con una nueva imagen, con un cambio de estilismo total. Así, peinado, silueta, colores e incluso cierta actitud corporal del actor se fueron mimetizando con cada mujer que tuvo a su lado.
A fines de 1994, durante el rodaje de Seven, Brad conoció a la actriz Gwyneth Paltrow (54), con quien mantuvo una relación de tres años. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más admiradas del momento, al punto de ser considerados el match perfecto de Hollywood. Durante un tiempo, llevaron cortes de pelo similares y looks coordinados. En 2019, circuló en redes un artículo del Daily Express que definía a Pitt como “el hombre al que le gusta parecerse a sus novias”. Con su característico humor, Paltrow reaccionó comentando: “O nosotras parecernos a él, seamos francos”, sugiriendo que la influencia podría ser mutua.
Cuando comenzó su noviazgo con Jennifer Aniston (57) en 1998, Pitt adoptó una estética más decontracté, californiana y ligeramente boho, con una melena rubia y despeinada, en sintonía con la de la actriz. La pareja, presentada por sus agentes y unida durante siete años, matrimonio incluido, fue fusionando sus estilos hasta convertirse en el retrato de la pareja dorada del show business.
En 2005, tras conocer a Angelina Jolie (51) mientras filmaban Sr. y Sra. Smith, el cambio de Pitt fue drástico. El actor dejó atrás el rubio surfer y oscureció su cabello, mientras su guardarropa se inclinó hacia una paleta dominada por el negro. La era “Brangelina”, como fue bautizado su romance de doce años, marcó una evolución hacia una imagen más sofisticada y madura. Se casaron, formaron una familia con seis hijos y se convirtieron en una de las parejas más poderosas y glamorosas de Hollywood.
En 2022, tras varios años de bajo perfil, Pitt inició su relación con la diseñadora de joyas Inés de Ramón (33) y, una vez más, su estilo parece copiado del de su pareja: hoy luce más urbano y juvenil, con estilismos calcados de los de ella.
- 1
- 2
Agustina Gorzelany: la goleadora de Las Leonas habla de las exigencias, su separación y la admiración por su padre excombatiente
- 3
“Desearía no haberlo conocido nunca”. Se casó con Frank Sinatra, tuvo cuatro hijos, adoptó a otros diez y sufrió la traición más devastadora
- 4
“Necesitaba un cambio”: es el hijo de una estrella del cine y la depresión que sufrió en la pandemia lo llevó a encontrar el éxito