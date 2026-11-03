¿Casualidad o influencia?: de Gwyneth Paltrow a Inés de Ramón, las mujeres que marcaron los distintos looks de Brad Pitt

Hay quienes cambian de look con las estaciones. Brad Pitt (62), en tanto, parece hacerlo con cada gran historia de amor. A lo largo de las últimas décadas, el actor protagonizó transformaciones estéticas que acompañaron sus romances más importantes, y su capacidad de adaptación, casi camaleónica, no pasó desapercibida. De rebelde a minimalista, de galán californiano a gentleman sofisticado, cada enamoramiento pareció venir con una nueva imagen, con un cambio de estilismo total. Así, peinado, silueta, colores e incluso cierta actitud corporal del actor se fueron mimetizando con cada mujer que tuvo a su lado.

En 1996, Gwyneth Paltrow y Brad Pitt fueron fotografiados caminando por las calles de Nueva York con looks perfectamente sincronizados: cabello rubio, anteojos y outfits de líneas simples en blanco y negro Lawrence Schwartzwald - Sygma

A fines de 1994, durante el rodaje de Seven, Brad conoció a la actriz Gwyneth Paltrow (54), con quien mantuvo una relación de tres años. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más admiradas del momento, al punto de ser considerados el match perfecto de Hollywood. Durante un tiempo, llevaron cortes de pelo similares y looks coordinados. En 2019, circuló en redes un artículo del Daily Express que definía a Pitt como “el hombre al que le gusta parecerse a sus novias”. Con su característico humor, Paltrow reaccionó comentando: “O nosotras parecernos a él, seamos francos”, sugiriendo que la influencia podría ser mutua.

En la avant-première de The Pallbearer (1996), la pareja hizo de la coordinación estilística su sello. Vestidos con tonos claros, que destacaban la opción de una estética minimalista muy típica de los noventa, él optó por un chaleco a rayas pastel y ella, por un vestido camisero marfil Mitchell Gerber - Corbis Entertainment

Un año después, durante el estreno de Enemigo Íntimo, cuando llevaron esa sincronía a otro nivel: ambos lucieron el mismo corte pixie con flequillo lateral y rubio platinado. Años después, Paltrow reveló que compartían peluquero

Cuando comenzó su noviazgo con Jennifer Aniston (57) en 1998, Pitt adoptó una estética más decontracté, californiana y ligeramente boho, con una melena rubia y despeinada, en sintonía con la de la actriz. La pareja, presentada por sus agentes y unida durante siete años, matrimonio incluido, fue fusionando sus estilos hasta convertirse en el retrato de la pareja dorada del show business.

Para el estreno de La mexicana (2001), Jennifer Aniston y Brad Pitt eligieron vestirse con colores pastel y demostraron por qué eran la pareja dorada de Hollywood. Mientras ella lució un conjunto minimalista, él optó por un traje color arena Steve Granitz - WireImage

En 1999, ya comprometidos, fueron fotografiados en Malibú, ambos con looks muy californianos. Pantalones tipo cargo en tonos similares y anteojos de sol eran su marca registrada de la época, en la que Brad empezó a llevar la melena despeinada

En el mismo año, durante un día de compras en Los Ángeles, dejando en claro que ambos compartían con naturalidad la misma estética casual Bauer-Griffin - GC Images

En 2005, tras conocer a Angelina Jolie (51) mientras filmaban Sr. y Sra. Smith, el cambio de Pitt fue drástico. El actor dejó atrás el rubio surfer y oscureció su cabello, mientras su guardarropa se inclinó hacia una paleta dominada por el negro. La era “Brangelina”, como fue bautizado su romance de doce años, marcó una evolución hacia una imagen más sofisticada y madura. Se casaron, formaron una familia con seis hijos y se convirtieron en una de las parejas más poderosas y glamorosas de Hollywood.

En 2004, durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith, Brad Pitt y Angelina Jolie luciendo las icónicas camperas de satén negro “Jesus Rocks”, con detalles rosas y parches bordados, que formaban parte del vestuario de sus personajes. Un adelanto de la sintonía que marcaría su historia de amor

En 2006, en una visita a Davos, el actor con cabello oscuro, igual que su mujer. Con anteojos negros y sastrería clásica, la pareja volvió a demostrar su afinidad estilística ERIC FEFERBERG - AFP

En los BAFTA 2014, apostaron por looks coordinados en clave menswear: ella, con un smoking de Saint Laurent; él, con un clásico diseño de Valentino. Una elección que reforzó el estilo sofisticado que definió la era “Brangelina” Samir Hussein - WireImage

En 2022, tras varios años de bajo perfil, Pitt inició su relación con la diseñadora de joyas Inés de Ramón (33) y, una vez más, su estilo parece copiado del de su pareja: hoy luce más urbano y juvenil, con estilismos calcados de los de ella.

En 2024, Brad Pitt y su actual pareja, Inés de Ramón, fueron fotografiados en Nueva York con estilismos pensados hasta el último detalle. Ella, con un conjunto de lino a rayas y zapatillas blancas y él, con un conjunto monocromático en tonos claros. Los anteojos de sol, las siluetas relajadas y la misma paleta cromática prueban que se visten en sintonía Jose Perez/Bauer-Griffin - GC Images