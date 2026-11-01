“Necesitaba un cambio”: es el hijo de una estrella del cine y la depresión que sufrió en la pandemia lo llevó a encontrar el éxito

Aunque lleva uno de los apellidos más reconocidos de la industria cinematográfica, Keen Ruffalo nunca tuvo claro que quería convertirse en actor. De hecho, durante años estuvo mucho más interesado en la moda. Sin embargo, el destino tenía otros planes para el hijo mayor de Mark Ruffalo (58) y Sunrise Coigney (54), quien hoy, a los 25 años, se perfila como una de las nuevas promesas de Hollywood gracias a su papel protagónico en la serie de Prime Video Sterling Point.

UNA INFANCIA TRANQUILA

Nacido el 19 de junio de 2001, Keen creció junto a sus hermanas, Bella Noche (21) y Odette (19), en la localidad rural de Callicoon, en el estado de Nueva York. Lejos del estereotipo de los nepo babies, su infancia transcurrió en una granja familiar donde sus padres procuraron mantenerlo alejado del vértigo hollywoodense. El propio actor contó que su papá prefería regresar a la vida de campo después de cada rodaje y que sus hijos crecieran con una mirada distante de la industria. Keen llegó a cursar un semestre de la carrera de Diseño de Moda en la Drexel University, convencido de que su futuro estaba ligado a la creación y al diseño.

Junto a sus padres, Mark Ruffalo y Sunrise Coigney, y sus hermanos Odette y Bella Noche en la avant-première de Avengers: Endgame, en Los Ángeles, en 2019 Steve Granitz - WireImage

Sin embargo, la irrupción de la pandemia cambió el rumbo de su vida. El aislamiento y el agotamiento emocional de aquellos meses lo llevaron a replantearse sus prioridades. “Sufrí la depresión que muchos experimentaron durante el Covid. Necesitaba un cambio”, explicó más tarde. Fue entonces cuando comenzó a mirar con otros ojos la profesión de su padre. Ver la felicidad que Mark encontraba en la actuación despertó su curiosidad. Antes de lanzarse, buscó el consejo más importante. La respuesta de la estrella de Poor Things fue tan sincera como reveladora: “¿Estás seguro de que querés hacer esto?”. Su padre lo apoyó desde el principio, pero quiso asegurarse de que su hijo comprendiera las exigencias de una carrera tan competitiva.

Una foto de bebé junto a papá Mark

FRENTE A LAS CÁMARAS

Mark insistió en que su hijo se formara. Keen estudió interpretación en prestigiosas escuelas neoyorquinas como Stella Adler Studio y HB Studio, además de participar durante varios años en producciones teatrales antes de buscar oportunidades frente a las cámaras. “Mi padre nunca quiso regalarnos nada”. De chico había hecho algo muy pequeño en Begin Again (2013) y Thor: Ragnarok (2017), ambas protagonizadas por su padre. Después de conseguir sus primeros personajes de relevancia en las series Hal & Harper y Task, y en la película Nimrods, Keen atravesó uno de los procesos más duros para cualquier actor principiante: las audiciones. Según reveló a Cultured Magazine, hizo cerca de 100 castings antes de lograr el papel que cambiaría su vida: el de Connor Jacobson en Sterling Point.

Por sugerencia de su padre, Keen estudió interpretación en prestigiosas escuelas de Nueva York como Stella Adler Studio y HB Studio

UNA CHICA LLAMADA LAURA

En el plano sentimental, Keen mantuvo siempre un perfil muy discreto. No obstante, desde 2025 se lo vincula con Laura Ferran, quien incluso acompañó a la familia Ruffalo durante el Festival Internacional de Cine de Toronto para apoyar al actor en el estreno de Nimrods. Aunque no se confirmó públicamente la relación, las imágenes de ese día, cargadas de complicidad y mimos entre ellos, valieron más que mil palabras.

Keen y su novia Laura Ferran, en la fiesta posterior al estreno de la película Nimrods –protagonizada por el joven actor– en el Festival de Toronto, en septiembre de 2025 Harold Feng - Getty Images North America