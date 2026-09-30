Con capa y transparencias. La reina Letizia deslumbró con su vestido “Frozen” y la tiara Floral en el banquete de Estado con los Macron

Tras un día de reuniones y encuentros institucionales, la esperada primera visita de Estado de Emmanuel y Brigitte Macron a España tuvo el martes 29 su broche de oro en el Palacio Real. Allí, Felipe VI y Letizia ejercieron como perfectos anfitriones de un banquete que reunió a un centenar de invitados y contó con el sello gastronómico del reconocido chef catalán Joan Roca, propietario de El Celler de Can Roca (Girona). El cocinero diseñó un menú que incluyó brioche al vapor de trufa, turrón de foie y parmentier de bogavante. Como broche dulce, apostó por una original propuesta elaborada a partir de distintos productos lácteos.

Sus Majestades posan junto a Emmanuel y Brigitte Macron. La primera dama francesa eligió un vestido de Louis Vuitton cuyos laterales están decorados con lentejuelas plateadas Getty Images

El Palacio Real de Madrid volvió a convertirse en escenario de una de las citas más destacadas de los últimos tiempos con motivo de la visita de Estado del presidente de Francia y la primera dama, Emmanuel y Brigitte Macron

Letizia sorprendió con un espectacular vestido de inspiración “Frozen” (inspirado en la princesa Elsa de Disney) con mangas efecto capa, firmado por Carolina Herrera. La pieza pertenece a la nueva colección de la firma (se vende por 4875 euros), que lo cedió en calidad de préstamo para la ocasión Getty Images

Letizia y Madame Macron optaron por peinados recogidos Getty Images

La Reina se coronó con la tiara Floral, una pieza con más de un siglo de historia. Esta joya fue el regalo que el gobierno español hizo a su suegra, la reina Sofía, con motivo de su casamiento con Juan Carlos I, en 1962. Confeccionada en platino y diamantes, su estructura permite que las tres flores principales se desmonten, brindando la posibilidad de lucirlas también como broches independientes o adaptadas como gargantilla. Le sumó pendientes con brillantes. Getty Images

UN VESTIDO ESTILO “FROZEN”

Como era de esperar, las mujeres impactaron con sus elecciones de estilo. La Reina sorprendió con un espectacular vestido de inspiración “Frozen”, con mangas efecto capa, firmado por Carolina Herrera. La pieza pertenece a la nueva colección de la firma (está disponible por 4875 euros) que lo cedió a modo de préstamo para la ocasión. Completó el look con una de las joyas más emblemáticas de la dinastía Borbón: la tiara Floral –una pieza de platino y diamantes con diseño vegetal compuesta por tres flores de cinco pétalos– con más de un siglo de historia. Fue creada alrededor de 1867 y en 1962 el gobierno español se la regaló a la reina Sofía con motivo de su casamiento con Juan Carlos I.

Un detalle del peinado y del canesú transparente que envuelve los hombros, decorado con flores en relieve Getty Images

Durante su discurso, Emmanuel Macron puso el foco en la relación histórica entre Francia y España: “Es un recordatorio de hasta qué punto nuestras historias están entrelazadas” dijo. Al momento del brindis, levantó la copa por Sus Majestades y por sus hijas Casa del Rey

El Comedor de Gala del Palacio Real de Madrid, listo para recibir un centenar de invitados Casa del Rey

Por su parte, la primera dama francesa optó por un vestido de Louis Vuitton que recordaba a un diseño muy similar que había lucido en 2018 durante una visita de Estado a Dinamarca. Sin dudas, la elección de Madame Macron volvió a demostrar que, en materia de moda, para ella no hay más reglas que mantenerse fiel a su propio estilo.

En el marco de esta visita, el Rey otorgó a Macron el Collar de la Orden de Isabel la Católica, una distinción reservada a unos pocos que simboliza los profundos lazos de amistad entre ambos países. Brigitte Macron, en tanto, fue condecorada con la Gran Cruz de la misma orden por su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.