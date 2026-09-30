Con capa y transparencias. La reina Letizia deslumbró con su vestido “Frozen” y la tiara Floral en el banquete de Estado con los Macron

Junto a Felipe VI oficiaron de anfitriones perfectos en el Palacio Real
- 2 minutos de lectura'
Tras un día de reuniones y encuentros institucionales, la esperada primera visita de Estado de Emmanuel y Brigitte Macron a España tuvo el martes 29 su broche de oro en el Palacio Real. Allí, Felipe VI y Letizia ejercieron como perfectos anfitriones de un banquete que reunió a un centenar de invitados y contó con el sello gastronómico del reconocido chef catalán Joan Roca, propietario de El Celler de Can Roca (Girona). El cocinero diseñó un menú que incluyó brioche al vapor de trufa, turrón de foie y parmentier de bogavante. Como broche dulce, apostó por una original propuesta elaborada a partir de distintos productos lácteos.
UN VESTIDO ESTILO “FROZEN”
Como era de esperar, las mujeres impactaron con sus elecciones de estilo. La Reina sorprendió con un espectacular vestido de inspiración “Frozen”, con mangas efecto capa, firmado por Carolina Herrera. La pieza pertenece a la nueva colección de la firma (está disponible por 4875 euros) que lo cedió a modo de préstamo para la ocasión. Completó el look con una de las joyas más emblemáticas de la dinastía Borbón: la tiara Floral –una pieza de platino y diamantes con diseño vegetal compuesta por tres flores de cinco pétalos– con más de un siglo de historia. Fue creada alrededor de 1867 y en 1962 el gobierno español se la regaló a la reina Sofía con motivo de su casamiento con Juan Carlos I.
Por su parte, la primera dama francesa optó por un vestido de Louis Vuitton que recordaba a un diseño muy similar que había lucido en 2018 durante una visita de Estado a Dinamarca. Sin dudas, la elección de Madame Macron volvió a demostrar que, en materia de moda, para ella no hay más reglas que mantenerse fiel a su propio estilo.
En el marco de esta visita, el Rey otorgó a Macron el Collar de la Orden de Isabel la Católica, una distinción reservada a unos pocos que simboliza los profundos lazos de amistad entre ambos países. Brigitte Macron, en tanto, fue condecorada con la Gran Cruz de la misma orden por su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
- 1
- 2
Los Costantini unidos: cuáles de sus hijos y nietos acompañaron a Eduardo en su doble festejo
- 3
La madre de Wanda y Zaira. Nora Colosimo: el amor que nació en Tinder, el stripper que le mandó su hija y la revancha que le dio la vida
- 4
Con un hacha en la mano: Tiene 22 años, es la hija de dos estrellas del cine y se luce en su papel de asesina