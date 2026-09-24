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LA NACION

Los Costantini unidos: Qué hijos y nietos acompañaron a Eduardo en su doble festejo

En una gala que convocó a 600 invitados, el empresario celebró el 25° aniversario del Malba y su 80° cumpleaños

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"Es una noche de muchas emociones", dijo el anfitrión luego de soplar las velitas junto a su mujer Elina y sus hijos, Eduardo y Soledad
"Es una noche de muchas emociones", dijo el anfitrión luego de soplar las velitas junto a su mujer Elina y sus hijos, Eduardo y Soledad

Fue una cita histórica, de muchas sorpresas. Rodeado de su entorno familiar íntimo y junto a las figuras más destacadas de la cultura, la política y la escena social, Eduardo Costantini celebró los 25 años del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) en un evento celebrado en los jardines de la Plaza Perú, en Barrio Parque.

La mesa de los hijos de Eduardo. Sentados: Soledad Costantini junto a su marido, Eugenio Aguirre, y su hermano Edo. Detrás de ellos, su hijo, Joaquín Muniz Barreto, Juan Sanguinetti, Gonzalo Costantini y su novia, Stefi Essenwanger, su hija, Delfina Muniz Barreto y Malena Costantini
La mesa de los hijos de Eduardo. Sentados: Soledad Costantini junto a su marido, Eugenio Aguirre, y su hermano Edo. Detrás de ellos, su hijo, Joaquín Muniz Barreto, Juan Sanguinetti, Gonzalo Costantini y su novia, Stefi Essenwanger, su hija, Delfina Muniz Barreto y Malena CostantiniAlejandro Guyot/Malba
Marité Costantini, presidenta de la Fundación Nordelta, posa con su marido, Dante Galeazzi, y sus hijos, Jerónimo, Valentina, Francisco y Benjamin Galeazzi
Marité Costantini, presidenta de la Fundación Nordelta, posa con su marido, Dante Galeazzi, y sus hijos, Jerónimo, Valentina, Francisco y Benjamin GaleazziAlejandro Fiore
Sus nietos, Theo y Lucio Costantini –hijos de Edo y Delfina Braun– junto a sus amigos griegos Harry y Evan Dimov y su madre, Athina Dimov, CEO de Pepsi en América Latina
Sus nietos, Theo y Lucio Costantini –hijos de Edo y Delfina Braun– junto a sus amigos griegos Harry y Evan Dimov y su madre, Athina Dimov, CEO de Pepsi en América LatinaAlejandro Fiore

La gala tuvo doble festejo. Además del aniversario del museo, el filántropo brindó también por su 80° cumpleaños. “Esta es una noche de muchas emociones”, adelantó entusiasmado. Allí estuvieron presentes su mujer Elina, tres de sus hermanos, María, Rosario y Cristian, y seis de sus ocho hijos: Marité, Soledad, Mariana, Eduardo –viajó especialmente desde Nueva York (donde vive desde hace más de diez años) junto a su mujer Delfina y sus cinco hijos–, Gonzalo y Malena y diez de sus veintidós nietos. La menor Kahlo Milagro (1) y Tomás, quien vive en Miami, esta vez no fueron de la partida.

En una noche impresionante, ambientada por Isabelle Firmin Didot para Eventos Didot y con asistencia de invitados nacionales e internacionales, Eduardo Costantini sorprendió con varios anuncios
En una noche impresionante, ambientada por Isabelle Firmin Didot para Eventos Didot y con asistencia de invitados nacionales e internacionales, Eduardo Costantini sorprendió con varios anunciosAlejandro Guyot/Malba
Desde la mesa principal,Elina Costantini escucha atentamente las palabras de su marido. A su lado, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que cedió al museo el terreno bajo la plaza Perú por treinta años
Desde la mesa principal,Elina Costantini escucha atentamente las palabras de su marido. A su lado, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que cedió al museo el terreno bajo la plaza Perú por treinta añosAlejandro Guyot/Malba
Vestido con smoking blanco de solapas satinadas, Edo Costantini viajó especialmente desde Nueva York, donde vive desde hace más de diez años, junto a su mujer Delfina Braun
Vestido con smoking blanco de solapas satinadas, Edo Costantini viajó especialmente desde Nueva York, donde vive desde hace más de diez años, junto a su mujer Delfina BraunAlejandro Fiore
Gonzalo Costantini y su novia, Stefi Essenwanger
Gonzalo Costantini y su novia, Stefi EssenwangerAlejandro Fiore
La editora y directora de Malba Literatura junto a su marido, Eugenio Aguirre
La editora y directora de Malba Literatura junto a su marido, Eugenio Aguirre
Malena Costantini (hija de Eduardo y Gloria Fiorito)
Malena Costantini (hija de Eduardo y Gloria Fiorito)Fabian Malavolta/La Nacion
María Costantini, hermana del anfitrión
María Costantini, hermana del anfitriónFabian Malavolta/La Nacion

Junto al familión, el financista y desarrollador inmobiliario recibió a seiscientos invitados que acompañaron la misión de la fundación del museo pagando entre dos mil y tres mil dólares el cubierto; las mesas de diez personas cotizaron entre diez mil y cincuenta mil dólares.

Adolfo Cambiaso junto a su mujer, María Vázquez, quien para la ocasión eligió un vestido al rojo vivo de María Gorof
Adolfo Cambiaso junto a su mujer, María Vázquez, quien para la ocasión eligió un vestido al rojo vivo de María Gorof Alejandro Fiore
Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán (con vestido de Hervé Léger)
Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán (con vestido de Hervé Léger)Alejandro Fiore
Lara Bernasconi y su marido, Federico Álvarez Castillo
Lara Bernasconi y su marido, Federico Álvarez CastilloAlejandro Fiore

La lista A de celebridades incluyó a la jequesa de Catar, Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, la filántropa venezolana Patricia Phelps de Cisneros, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri entre otros.

Juan Ball y Belén Alfonso, muy elegantes
Juan Ball y Belén Alfonso, muy elegantesAlejandro Fiore
El CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, y su mujer, Nunzia Locatelli de Bulgheroni
El CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, y su mujer, Nunzia Locatelli de BulgheroniAlejandro Fiore
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a su mujer, Analía Maiorana, con sensual strapless
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a su mujer, Analía Maiorana, con sensual straplessAlejandro Fiore

El aniversario del Malba también resultó el marco perfecto para que su anfitrión sorprendiera con varios anuncios. El primero fue el proyecto de ampliación del museo –se prevé duplicar su superficie– liderado por la arquitecta mexicana Frida Escobedo por el que Costantini aportará 30 millones de dólares. Además, reveló que donará 50 millones más, cuando ya no esté, a través de la creación del fideicomiso Malba Art Trust para asegurar la continuidad de la sede. “Malba es parte de mi vida, mi alma y mi legado”, dijo mientras todos aplaudían su decisión.

De izquierda a derecha: miembro del Comité Honorario, Patricia Phelps de Cisneros, Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación Malba, Eduardo Costantini, la princesa catarí H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Norah Garfunkel de Hojman, vicepresidente honoraria de Fundación Malba y Elina Costantini
De izquierda a derecha: miembro del Comité Honorario, Patricia Phelps de Cisneros, Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación Malba, Eduardo Costantini, la princesa catarí H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Norah Garfunkel de Hojman, vicepresidente honoraria de Fundación Malba y Elina CostantiniAlejandro Fiore
Zulemita Menem y el ex presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio
Zulemita Menem y el ex presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio Alejandro Fiore
Graciela Zito y Martín Goldstein
Graciela Zito y Martín GoldsteinAlejandro Fiore

Antes de terminar la noche, el homenajeado cerró su discurso con otra gran noticia: la Colección Daros, integrada por 1232 obras de 117 artistas de la región que sumó a su patrimonio en enero de este año, pasará a formar parte del museo.

Junto a su amor, Elina y sus hijos, Costantini sopló las velitas, feliz de haber cumplido uno de sus grandes sueños.

Fotos: Alejandro Fiore, Ale Guyot Malba y Fabian Malavolta/La Nación

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