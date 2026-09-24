Los Costantini unidos: Qué hijos y nietos acompañaron a Eduardo en su doble festejo

Fue una cita histórica, de muchas sorpresas. Rodeado de su entorno familiar íntimo y junto a las figuras más destacadas de la cultura, la política y la escena social, Eduardo Costantini celebró los 25 años del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) en un evento celebrado en los jardines de la Plaza Perú, en Barrio Parque.

La mesa de los hijos de Eduardo. Sentados: Soledad Costantini junto a su marido, Eugenio Aguirre, y su hermano Edo. Detrás de ellos, su hijo, Joaquín Muniz Barreto, Juan Sanguinetti, Gonzalo Costantini y su novia, Stefi Essenwanger, su hija, Delfina Muniz Barreto y Malena Costantini Alejandro Guyot/Malba

Marité Costantini, presidenta de la Fundación Nordelta, posa con su marido, Dante Galeazzi, y sus hijos, Jerónimo, Valentina, Francisco y Benjamin Galeazzi Alejandro Fiore

Sus nietos, Theo y Lucio Costantini –hijos de Edo y Delfina Braun– junto a sus amigos griegos Harry y Evan Dimov y su madre, Athina Dimov, CEO de Pepsi en América Latina Alejandro Fiore

La gala tuvo doble festejo. Además del aniversario del museo, el filántropo brindó también por su 80° cumpleaños. “Esta es una noche de muchas emociones”, adelantó entusiasmado. Allí estuvieron presentes su mujer Elina, tres de sus hermanos, María, Rosario y Cristian, y seis de sus ocho hijos: Marité, Soledad, Mariana, Eduardo –viajó especialmente desde Nueva York (donde vive desde hace más de diez años) junto a su mujer Delfina y sus cinco hijos–, Gonzalo y Malena y diez de sus veintidós nietos. La menor Kahlo Milagro (1) y Tomás, quien vive en Miami, esta vez no fueron de la partida.

En una noche impresionante, ambientada por Isabelle Firmin Didot para Eventos Didot y con asistencia de invitados nacionales e internacionales, Eduardo Costantini sorprendió con varios anuncios Alejandro Guyot/Malba

Desde la mesa principal,Elina Costantini escucha atentamente las palabras de su marido. A su lado, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que cedió al museo el terreno bajo la plaza Perú por treinta años Alejandro Guyot/Malba

Vestido con smoking blanco de solapas satinadas, Edo Costantini viajó especialmente desde Nueva York, donde vive desde hace más de diez años, junto a su mujer Delfina Braun Alejandro Fiore

Gonzalo Costantini y su novia, Stefi Essenwanger Alejandro Fiore

La editora y directora de Malba Literatura junto a su marido, Eugenio Aguirre

Malena Costantini (hija de Eduardo y Gloria Fiorito) Fabian Malavolta/La Nacion

María Costantini, hermana del anfitrión Fabian Malavolta/La Nacion

Junto al familión, el financista y desarrollador inmobiliario recibió a seiscientos invitados que acompañaron la misión de la fundación del museo pagando entre dos mil y tres mil dólares el cubierto; las mesas de diez personas cotizaron entre diez mil y cincuenta mil dólares.

Adolfo Cambiaso junto a su mujer, María Vázquez, quien para la ocasión eligió un vestido al rojo vivo de María Gorof Alejandro Fiore

Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán (con vestido de Hervé Léger) Alejandro Fiore

Lara Bernasconi y su marido, Federico Álvarez Castillo Alejandro Fiore

La lista A de celebridades incluyó a la jequesa de Catar, Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, la filántropa venezolana Patricia Phelps de Cisneros, el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri entre otros.

Juan Ball y Belén Alfonso, muy elegantes Alejandro Fiore

El CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, y su mujer, Nunzia Locatelli de Bulgheroni Alejandro Fiore

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a su mujer, Analía Maiorana, con sensual strapless Alejandro Fiore

El aniversario del Malba también resultó el marco perfecto para que su anfitrión sorprendiera con varios anuncios. El primero fue el proyecto de ampliación del museo –se prevé duplicar su superficie– liderado por la arquitecta mexicana Frida Escobedo por el que Costantini aportará 30 millones de dólares. Además, reveló que donará 50 millones más, cuando ya no esté, a través de la creación del fideicomiso Malba Art Trust para asegurar la continuidad de la sede. “Malba es parte de mi vida, mi alma y mi legado”, dijo mientras todos aplaudían su decisión.

De izquierda a derecha: miembro del Comité Honorario, Patricia Phelps de Cisneros, Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación Malba, Eduardo Costantini, la princesa catarí H.E. Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Norah Garfunkel de Hojman, vicepresidente honoraria de Fundación Malba y Elina Costantini Alejandro Fiore

Zulemita Menem y el ex presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio Alejandro Fiore

Graciela Zito y Martín Goldstein Alejandro Fiore

Antes de terminar la noche, el homenajeado cerró su discurso con otra gran noticia: la Colección Daros, integrada por 1232 obras de 117 artistas de la región que sumó a su patrimonio en enero de este año, pasará a formar parte del museo.

Junto a su amor, Elina y sus hijos, Costantini sopló las velitas, feliz de haber cumplido uno de sus grandes sueños.

Fotos: Alejandro Fiore, Ale Guyot Malba y Fabian Malavolta/La Nación