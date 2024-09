Cora Reutemann recuerda a su querido padre y revela cómo vería Lole la campaña de Franco Colapinto

Escuchar

Una muestra de arte y una charla para estudiantes secundarios con un denominador común: Carlos Alberto “Lole” Reutemann, el piloto santafesino que, a partir de 1970 y por más de diez años, colocó a la Argentina en el mapa de la Fórmula Uno. Cora Reutemann (54), la hija mayor que el piloto tuvo con María Noemí “Mimicha” Bobbio, su primera mujer, no lo dudó: puso primera y, el 19 de septiembre, viajó desde Santa Fe, donde estaba, hasta la Escuela de Educación Técnica N° 6 de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. “Estoy emocionadísima”, confesó la fotógrafa a ¡HOLA! Argentina luego de los aplausos que vinieron a continuación de la charla inspiradora que su amigo, el relator de automovilismo y motociclismo Mauricio “Damon” Gallardo, brindó a los alum - nos de las escuelas técnicas N° 6, 8, 2 y 9 de Buenos Aires que participan de la competencia Desafío Eco YPF. “Papá estaría orgulloso de la sinergia entre los artistas y los estudiantes. Él enseñaba sin enseñar: lo hacía con su forma de ser, su caballerosidad, su humildad, su compromiso, su manera de encarar la vida. Comunicar sus valores es fundamental en estos tiempos. Las redes sociales transmiten la idea de que todo está dado, que la suerte es todo”, dijo Cora, quien desde hace tiempo y junto con Gallardo viene realizando diferentes acciones en todo el país con el objetivo de honrar el legado de Lole, quien –en sus 11 temporadas– disputó 146 grandes premios y se quedó con la victoria 12 veces. Cora no sólo está gestando un libro con fotos inéditas de la carrera automovilística de su padre y un libro personal en el que promete contar “lo que representó para mí tener esa infancia”. Además, está en la recta final para armar la Fundación Carlos Alberto Reutemann.

Cora quedó encantada con la exposición “Eterno Lole”, que reunió obras realizadas en acrílico y en grafito por los artistas de Fuel-Art Jorge García, Hernán Delannoy, Miguel Paolantonio, Claudia Rizzoli, José Luis Zaccaria, Diego Nicoletti y Daniel Sonzini. Matias Salgado

–¿Cuándo sentiste la necesidad de comunicar su historia?

–Creo que todos estamos acá con una misión. En mi caso, se fue dando poco a poco y de una manera muy natural. En mi vida, el motor es dar, ser generoso con lo que uno tiene o lo que uno aprendió en la vida. Me gusta pensar que los frutos de lo que papá hizo pueden ser importantes no sólo para el automovilismo de Santa Fe, nuestra provincia, y del país. También siento que puede servir para la generación joven, para el futuro de todo nuestro país. Ojo: papá no me necesita a mí para que lo conozcan las nuevas generaciones. Su historia se va a contar sola porque así es la vida. Pasa el tiempo y valoramos más a las personas… en especial si han representado bien a nuestro país. Me gusta honrarlo y que su historia inspire a las nuevas generaciones, que siempre buscan referentes y, a veces, no ven que, además del talento y detrás de cada logro, hay sacrificio y perseverancia.

–En 2021, poco tiempo después de la muerte de tu padre, le pediste a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que reconociera el triunfo de Lole en la carrera de 1981. ¿Tuviste una respuesta?

–Tengo fe de que se revise lo que pasó en el gran premio de Argentina de 1981 (¡justo nuestro país!). Existe muchísima documentación que demuestra que los Brabham contaban con un sistema que estaba fuera de reglamento. Hay fotos sacadas en la pista que dan testimonio de eso y, además, la confesión de [el dirigente británico de la F1] Bernie Ecclestone: en el capítulo 4 del documental Lucky, admite que, con [el diseñador de automóviles británico-sudafricano] Gordon Murray, habían encontrado la manera de burlar el control técnico porque tenían un sistema especial en la pista que cumplía con el reglamento en boxes (no en pista). Papá sabía, pero nunca dijo nada: no quería manchar al automovilismo. A nadie le gusta pensar que detrás del deporte exista todo eso.

“Me siento muy honrada”, manifestó la hija del piloto mientras dejaba una dedicatoria con su firma para la Escuela de Educación Secundaria Técnica N ° 6 de Avellaneda. Matias Salgado

–Con el tiempo te amigaste con el automovilismo: cuando eras más chica, le escapabas…

–En la época en la que corría papá, este deporte era tremendamente peligroso: había accidentes mortales demasiado seguido. Yo estaba siempre dividida entre el deseo de que él ganara la carrera y que se bajara del auto y no corriera más. Y, sí: años más tarde me amigué con la F1: como fotógrafa, recorrí circuitos buscando respuestas. En las exposiciones que realicé, expresé todos esos sentimientos.

–En esta charla en Avellaneda, estuviste con chicos que tienen casi la edad de tu hijo Santiago [tiene 15 años y es fruto de su relación con Fernando Diez, el hijo mayor de la ex modelo Evelyn Scheidl y del empresario Fernando Diez]. ¿Suele acompañarte en este proyecto? Este año, también entregaste un casco de tu papá y presentaste tu obra Cavallino Mio en el Espacio Reutemann que se inauguró en el Museo Fangio, en Balcarce.

–Santiago está orgulloso de su abuelo, pero aún no me ha acompañado a ningún homenaje. Para él, su abuelo se fue hace muy poco; aún lo pone triste. No habla mucho del tema.

–¿Cómo vería Lole la campaña de Franco Colapinto?

–¡Papá celebraría este momento de la Argentina y la oportunidad de este joven piloto! Eso sí: seguro le diría que fuera con calma porque la presión puede ser muy grande y el país te puede idolatrar al principio, pero si no obtenés resultados, te pueden crucificar. Pasó eso con [Lionel] Messi. Para tener éxito, no sólo hace falta preparación y confianza, sino también un buen entorno.

Tras la charla del relator de automovilismo Mauricio “Damon” Gallardo, los alumnos nombraron a Cora madrina del Desafío Eco YPF, un proyecto que promueve la sustentabilidad y el aprendizaje integrado de los alumnos. Matias Salgado

"Me pareció una charla divina para los chicos", dijo Cora, quien no sólo está gestando un libro con fotos inéditas de la carrera automovilística de su padre, sino otro, más personal, en el que promete contar cómo fue su infancia en ese mundo tan competitivo. Matias Salgado

Los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Técnica de Avellaneda realizaron, junto con estudiantes de otras instituciones técnicas bonaerenses que participan del Desafío Eco, esta réplica del BT 44, el legendario monoplaza diseñado por Gordon Murray con el que el santafesino obtuvo su primera victoria en Sudáfrica 1974. Matias Salgado

Una réplica que Gustavo Glarribe realizó del casco que Lole usó en 1978 para correr en Ferrari. Matias Salgado

Lole y Cora, captados por la cámara del fotógrafo Juan Sandoval.