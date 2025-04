La salida rockera de Penélope Cruz y Bardem, así están hoy los hijos de Jodie Foster y los 50 de la mamá de Justin Bieber

A PURO ROCK AND ROLL

Javier Bardem (56) y Penélope Cruz (50) asistieron al concierto de Lenny Kravitz (60) en el Movistar Arena de Madrid, acompañados por Mónica Cruz, hermana de la actriz, y la artista Goya Toledo, amiga de Penélope y casada con el guitarrista de Kravitz, Craig Ross. Fans del artista neoyorquino, los dos cantaron y bailaron todos sus hits, y terminaron convirtiéndose en protagonistas del show sin quererlo cuando, sentado al piano, Lenny les dedicó el tema “I’ll Be Waiting”. “A mis amigos Javier (Bardem) y Penélope (Cruz)”, dijo. Minutos después, el intérprete de éxitos como “Fly Away” desapareció del escenario y apareció en las gradas en las que estaba ubicada la pareja para abrazarlos y cantar con ellos, en el que fue uno de los grandes momentos del espectáculo. Quien más disfrutó de la noche fue Bardem, muy aficionado al rock and roll, que no paró de bailar, saltar, aplaudir e incluso, en varias canciones se lanzó a hacer air guitar.

El artista en el escenario del Movistar Arena de Madrid, donde convocó a más de quince mil personas.

El momento en que subió a las gradas en las que se ubicaban sus amigos para saludarlos y cantar con ellos.

El abrazo con Penélope, mientras Bardem no para de cantar.

Lenny también se abrazó con Javier.

EL ORGULLO DE MAMÁ

Los crio con el mismo bajo perfil que eligió para su vida, pero llegó el momento de dejar que sus hijos volaran solos e hicieran su propio camino y Jodie Foster no puede estar más orgullosa de ellos. La actriz y directora de cine ahora no sólo habla en público de sus herederos, Charlie (26) y Kit Bernard (23), sino que camina con ellos por la alfombra roja. “Quiero dar las gracias a mi familia. A mi hijo científico, Kit, y a mi hijo actor, Charlie, que está empezando su carrera: espero que entiendan la felicidad que trae trabajar duro en algo importante. Los quiero, mis chicos, y esto es para ustedes, por supuesto”, declaró Foster al agradecer el premio por su papel en True Detective: Night Country, durante la última entrega de los Golden Globes. Con Charlie asistió a la ceremonia de los SAG Awards, en febrero pasado, y el 5 de abril pasado fue con Kit a la gala del Breakthrough Prize, el “Oscar de la ciencia”. En ambos casos, posó sonriente, feliz de estar acompañada por sus grandes amores. Los jóvenes son fruto de la relación de Jodie con Cydney Bernard, una asistente de producción con quien estuvo en pareja hasta 2008. Actualmente, la estrella está casada con la fotógrafa Alexandra Hedison.

Jodie Foster junto a su primogénito, Charlie Bernard, que es actor, en la entrega de los premios SAG, en febrero pasado. Getty Images

El 5 de abril pasado con Kit, su hijo menor, en la gala Breakthrough Prize, que reconoce el mérito en la ciencia. Getty Images

CON LA MISMA SONRISA

“Amo poder ser tu hijo, feliz cumple, mamá”, escribió Justin Bieber (31) tras compartir con sus casi trescientos millones de seguidores de Instagram una tierna foto de su madre, Pattie Mallette, durante los festejos de su 50° cumpleaños. La escritora y productora canadiense, que tuvo a Justin a los 19 y muestra un increíble parecido físico con el joven cantante, enseguida reaccionó a la publicación de su hijo, y en la sección de comentarios escribió: “¡Te amo tanto!”. El vínculo entre ellos es muy fuerte, más aún desde que el intérprete de “Sorry” se convirtió en padre (su hijo, Jack Blues, nació el pasado 23 de agosto) junto a su mujer, la influencer Hailey Baldwin (28), y Pattie debutó como abuela. “Me encanta esta nueva etapa, me cambió la vida… Estoy feliz por ti, Justin. Vas a ser el mejor papá del mundo”, escribió la joven abuela.

Si bien hace unos años Justin y Pattie estuvieron distantes, hoy se muestran muy unidos. “Estoy muy orgullosa del increíble hombre en el que te estás convirtiendo”, escribió la productora en febrero pasado.

Madre e hijo hace unos años. Ella era tan joven cuando nació Justin que prácticamente crecieron juntos.

La canadiense en 1994, a punto de dar a luz a su primogénito, Justin. Su parecido físico con él es sorprendente.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana EUGENIO LEVIS

LA NACION