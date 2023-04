Coronación de Carlos III. El príncipe Harry va, Meghan no… Y todo lo que se sabe de este histórico momento hasta ahora

escuchar

Faltan 21 días para la coronación del rey Carlos III (74) y nuevos —y jugosos— datos salen a la luz. El sábado 6 de mayo, el hijo mayor de Isabel II y su mujer, Camilla, serán ungidos Rey y Reina consorte de Inglaterra en una ceremonia milenaria… Y, esta semana, finalmente supimos que el príncipe Harry (38) dará su presente en la Abadía de Westminster, tras meses de encono con su familia.

“El Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el duque de Sussex asistirá al servicio de coronación [...]. La duquesa de Sussex permanecerá en California con el príncipe Archie y la princesa Lilibet”, decía el sucinto comunicado emitido por la oficina del Rey, dando por terminadas las especulaciones en torno a la presencia (o ausencia) del hijo menor de Su Majestad en la coronación de su padre.

Si bien esta información es clave —sobre todo después del explosivo documental de Netflix en el que el príncipe y su mujer, Meghan Markle (41), narran en primera persona su salida de la Familia Real Británica; y de las revelaciones de Spare, la autobiografía de Harry—, hay una serie de datos de color que fueron saliendo a la luz sobre el histórico momento que presenciaremos pronto.

1. EL DÍA DE LA CEREMONIA, MEGHAN MARKLE FESTEJARÁ EL CUMPLEAÑOS DE ARCHIE EN SU CASA DE MONTECITO

La coincidencia es perfecta y dio lugar a una solución salomónica. Sólo basta con tener una relación tensa con la propia familia política, como Meghan Markle, para comprender que a veces las circunstancias conspiran en nuestro favor.

Los festejos por la coronación de Carlos se extenderán a lo largo de todo el fin de semana (el lunes 8 ya fue declarado feriado por las autoridades británicas), pero el día de la ceremonia oficial coincide con el cumpleaños número 4 de Archie, el hijo mayor de los duques de Sussex. Esto les da a Harry y a Meghan, y a la Familia Real Británica, la excusa perfecta para que él vuele sólo a Londres para el servicio religioso… Y ella se quede en Montecito, California, festejando el cumpleaños del principito con su hermana menor, Lilibet (1 año y 10 meses).

El hijo de los duques de Sussex, Archie, cumplirá 4 años el mismo día que su abuelo será coronado. Lo celebrará en su casa de California, con su mamá y su hermana, Lilbet. Esta imagen es de 2019, cuando compartió una gira a África con sus padres. EPA

2. SARAH FERGUSON VERÁ LA CORONACIÓN POR TELEVISIÓN

Buckingham mantiene una estricta reserva sobre la lista de invitados pero, a medida que se acerca la fecha, algunos datos van siendo revelados. El jueves se confirmó que Sarah Ferguson (63), la exmujer del príncipe Andrés (63), no fue invitada al servicio religioso.

Medios británicos criticaron la decisión, calificándola de un desaire. ¿La razón? Dicen que, si bien “Fergie” está divorciada del hermano del Rey desde 1996, tiene una excelente relación con su ex familia política al punto de que vive con Andrés en el Royal Lodge, adoptó dos de los corgies de Isabel II y celebró las últimas Pascuas con los Windsor.

Para la Duquesa, en tanto, no haber sido invitada es lo que corresponde. Un mes atrás, de hecho, fue ella quien contó que iba a ver la ceremonia por televisión. “Voy a tomar un té y comer un sándwich de pollo. Además, los comentaristas son siempre muy buenos”, dijo en su momento y sentenció: “No se pueden las dos cosas. No podés estar divoricada y después decir, ‘Quiero ir…”.

Si bien la duquesa de York verá la coronación en el living de su casa, con un té y un sándwich de pollo, una fuente cercana aseguró que está invitada a una celebración privada con el Rey y su familia esa misma tarde. Instagram

3. POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, REYES DE OTRAS MONARQUÍAS ATENDERÁN LA CEREMONIA

Miembros clave de la realeza europea ya confirmaron su presencia. Federico y Mary, príncipes herederos de Dinamarca; el príncipe Alberto y la princesa Charlene de Mónaco; los reyes de España, Felipe y Letizia; y el rey Carlos Gustavo de Suecia y su hija, la princesa heredera Victoria; además de los herederos al trono de Japón, los príncipes Fumihito y Kiko, serán testigos de la unción de Carlos como rey.

La noticia pasó desapercibida para el gran público, que está acostumbrado a ver a miembros senior de las casas reales del mundo en bodas y funerales de sus pares. Para los expertos en realeza, en cambio, la confirmación del rey de Suecia y de los reyes de España fue una gran sorpresa. Según indica la tradición, los jefes de estado no asisten a la coronación de un Rey o una Reina. En su lugar, envían a herederos o consortes para no quitarle protagonismo y permitirle ser la persona con más alto rango en tan importante acontecimiento.

Felipe y Letizia de España ya confirmaron su presencia. Getty Images - Getty Images Europe

4. UNA INVITACIÓN ROMÁNTICA, CARGADA DE SÍMBOLOS

A principios de mes, la Casa Real dio a conocer la invitación oficial de la coronación, que en estos días llegará a las 2 mil personas convidadas a la épica ceremonia en la Abadía. El alegre diseño es de Andrew Jamieson, un artista heráldico e iluminador de manuscritos británico, que pintó a mano, con acuarela y gouache, la ilustración original. Según informó Buckingham, la obra de arte fue reproducida e impresa en papel reciclado, como gesto del largo compromiso del Rey con la sostenibilidad.

“La coronación de Sus Majestades el Rey Carlos III y la Reina Camila. Por orden del Rey, el Conde Mariscal recibe instrucciones de invitar a [Nombre del invitado] a estar presente en la Iglesia de la Abadía de Westminster el 6 de mayo de 2023″, reza la invitación, cuyo diseño está cargado de simbolismo.

El elemento central es el motivo del Hombre Verde, una antigua figura del folclore británico, símbolo de la primavera y el renacimiento, para celebrar el nuevo reinado. Entre medio de los escudos de armas de Carlos y Camilla, vemos dos pájaros posados sobre la letra C, inicial que Sus Majestades comparten. El escudo de la reina, además, fue actualizado para reflejar el rol que tomó hace un año como dama real de la Orden de la Jarretera.

Por último, entre las flores se pueden entrever un león, un unicornio y un jabalí, figuras que fueron tomadas de los escudos de armas del duque de Edimburgo, padre del Rey, y el mayor Bruce Shand, padre de la reina consorte.

La invitación (inspirada en la de su madre y fiel reflejo del amor que siente por la naturaleza), el emoji lanzado para la ocasión, la tarjeta de la coronación de Isabel II, en 1953 y la que recibió el por entonces príncipe Carlos para acompañar a su mamá.

5. EL ROL ESTELAR DEL PRÍNCIPE GEORGE

En otra decisión que rompe con la tradición, el Palacio confirmó que el príncipe George (9) tendrá un rol estelar durante la ceremonia. Hasta la coronación de Isabel II, que tuvo lugar hace setenta años, los niños de la Familia Real no participaban de la ceremonia: sólo la miraban.

Segundo en la línea sucesoria, el príncipe George será paje de honor de su abuelo, algo inédito. La razón por la que la princesa Charlotte y el príncipe Louis no participarán de la ceremonia es de índole práctica. Con 7 y 4 años, sus padres consideran que aún son chicos para hacerlo. Los hermanos menores de George verán la ceremonia junto a sus padres y, al cabo del servicio, participarán de la procesión hasta el Palacio de Buckingham. Getty Images - UK Press

En la coronación de su abuelo, el hijo mayor de los príncipes de Gales, que hoy ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono británico, será uno de los cuatro pajes de honor del Rey, junto con Lord Oliver Cholmondeley (13), Nicholas Barclay (13) y Ralph Tollemache (12), hijos de amigos de la Familia Real. Tres nietos —Freddy Parker Bowles (13) y los mellizos Gus y Louis Lopes (13)— y un sobrino nieto —Arthur Elliot (10)— de la reina consorte, en tanto, serán sus pajes de honor. Los ocho niños tendrán como responsabilidad llevar los mantos ceremoniales del Rey y la Reina en su procesión por el navío de la Abadía.

6. CARLOS TENDRÁ SU HIMNO… Y ANDREW LLOYD-WEBER ES SU AUTOR

God save our gracious Queen, long live our noble Queen, God save the queen… Así comenzaba el himno nacional británico hasta el día de la muerte de la reina Isabel II, en septiembre del año pasado. Tan pronto como Carlos III fue proclamado Rey, el himno, cuyo origen se remontaría al siglo 17, fue modificado para referirse a él y, desde entonces, se llama God Save The King.

Dos meses atrás, el compositor Andrew Lloyd-Weber, autor de comedias musicales ultra taquilleras como The Phantom of the Opera, Jesus Christ Superstar, Cats y Evita, y de verdaderos “himnos” de la cultura popular como All I Ask of You y Don’t Cry for me, Argentina, dio la primicia, cuando contó que había sido convocado para componer el himno de la Coronación. “Mi himno incluye palabras adaptadas del Salmo 98. Lo compuse para el coro y el órgano de la Abadía, la orquesta y los metales ceremoniales. Espero que mi himno refleje esta alegre ocasión”, dijo entonces el ganador de tres Tony, tres Grammy, un Oscar, un Emmy, siete Olivier y un Globo de Oro.

Además del Himno de la Coronación, otras once piezas musicales fueron encargadas para el servicio religioso. Los arreglos musicales están siendo supervisados por Andrew Nethsingha, organista y maestro de coro de la Abadía, quien dirigirá las interpretaciones durante la ceremonia.

Entre las obras encargadas por Su Majestad, están el nuevo Himno de la Coronación, del exitoso autor, director y compositor británico Andrew Lloyd-Weber, una Marcha de la Coronación, de Patrick Doyles, seis piezas de orquesta, cinco para coro y una para el órgano de la Abadía. Andrew Lloyd-Weber Gettyimages - Chris Jackson Collection

7. UNA CORONACIÓN A TONO CON LA ÉPOCA

Son conocidos los planes del Rey de achicar el tamaño de la Familia Real y alinear la Corona a las circunstancias del siglo 21. Desde la muerte de su madre, de hecho, se habla de la intención de Carlos de recortar los miembros activos, y “en servicio”, de la monarquía británica a un equipo de siete (él, Camilla, los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo y Ana, la princesa real) para darle un mensaje de austeridad a los británicos, que son quienes financian, en parte, los gastos de la monarquía. El puntapié de este plan habría sido, según notaron los expertos en realeza, el “desalojo” de Harry y Meghan de Frogmore Cottage, la casa que la Reina les dio en Windsor tras su casamiento.

Lo mismo se dice de Su Majestad y sus esfuerzos por recortar y actualizar a los tiempos que corren su coronación. En este sentido, los expertos en realeza hablan de una ceremonia menos pomposa que la de su madre, que tuvo lugar el 3 de junio de 1953. A diferencia de la coronación de Isabel II, que tuvo 8 mil invitados, duró tres horas y fue musicalizada con piezas de compositores clásicos, el servicio de Su Majestad tendrá 2 mil asistentes, se extenderá a lo largo de una hora y contará con un coro de gospel y música creada para la ocasión por compositores populares.

A tono con los tiempos que corren, Carlos III planea recortar los miembros activos, y “en servicio”, de la monarquía británica a un equipo de siete, por lo que su hijo mayor y heredero al trono, William, y su mujer, Kate, cada vez tienen más protagonismo. Getty Images - UK Press

Días atrás, la oficina de comunicación del soberano dio a conocer el emoji oficial de la coronación. Se trata de una interpretación vectorial de la corona de San Eduardo, la insignia real con la será coronado el próximo 6 de mayo.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Getty Images

Bloque HTML de muestra