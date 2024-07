Tiene 16 años: Nieto de una querida figura del espectáculo argentino, se lanza como modelo y además sigue los pasos de su abuelo

Escuchar

Cuando tenía un año y siete meses, la vida de Kennedy (16) cambió para siempre. Es que Paulina Karadagian (51), hija del legendario titán, Martín Karadagian, tenía un deseo muy fuerte: ser madre. Y lo cumplió cuando viajó a Haití y tuvo en brazos a Kennedy y a Khaled, dos bebés que se llevaban tan sólo dos meses de diferencia, y a los que finalmente pudo adoptar.

Ante la sugerencia de su mamá y Billy, su padrino y preparador físico de Titanes en el Ring, Kennedy empezó a pensar en el modelaje, algo que le llamaba la atención, aunque nunca lo había pensado como un trabajo. También forma parte de su vida la lucha libre, deporte que entrena desde los tres 3 años. “Siempre tuve en la cabeza ser modelo, pero nunca me imaginé concretándolo. Hace poco me dije: ‘Para todo siempre hay una primera vez, voy a probar a ver qué pasa’. Unos meses atrás, fui a un partido de fútbol con amigos. En un momento me sacaron una foto, y cuando la vi, pensé que posaba hasta cuando jugaba a la pelota”, cuenta entre risas.

Kennedy junto a su madre, Paulina Karadagian, y su hermano, Khaled, en una producción que hicieron para ¡HOLA! Argentina en 2021.

–Además del modelaje, ¿entrenás para ser luchador?

–Sí, me gusta mucho entrenar. Me cuido, como de forma saludable. Mucha gente me dice que tengo un don para hacer lo que se me ocurra. Por ejemplo, si me pusiera como objetivo empezar a hacer música, podría conseguirlo. De hecho, me gusta hacer freestyle. Me adapto a todos los terrenos.

junto a la Momia, uno de los emblemáticos personajes que creó su abuelo Martín Karadagian.

–Pero, ¿de qué te gustaría vivir en un futuro?

–Si tengo que elegir una profesión para el resto de mi vida, elegiría la lucha. Me preparé para ser un luchador en todo sentido de la palabra: defenderme siempre y que nadie nunca me pueda pasar por arriba.

–Tu abuelo fue un personaje querido y muy popular para varias generaciones. ¿Sos consciente de eso?

–Creo que todavía no termino de ser consciente de lo que fue mi abuelo. Estoy siguiendo su legado, pero no sé si voy a ser igual. Me gustaría tener mi propia impronta. Ojalá las futuras generaciones puedan volver a vivir lo que fue Titanes en el Ring.

–Por lo que te contaron, ¿sentís que te parecés en algo a él?

–Nunca me voy a comparar con mi abuelo por el simple hecho de que fue una persona inalcanzable, es imposible llegar a su nivel. En una época donde la televisión era en blanco y negro, él le hacía creer a la gente que el caballero rojo era rojo… Yo lucho, pero creo que es muy difícil volver a hacer algo como lo que hizo él, tanto en la lucha como en lo que generó en tanta gente.

–Tu madre contó en una oportunidad que en tu infancia tuvo que poner límites frente a comentarios racistas que te hacían en la calle y en la escuela. ¿Cómo lo viviste vos?

–En la primaria siempre me hicieron mucho bullying por ser afrodescendiente, y lamentablemente es algo que no se puede evitar, porque en todos lados siempre hay personas racistas o agresivas. Ya con diez 10 años, aprendí a dejar pasar ese tipo de comentarios. Nunca más le di la posibilidad a nadie de “divertirse” o burlarse de mí.

–¿Cómo es tu el vínculo con tu mamá?

–Ella me ayuda en todo… Como nos adoptó sola, cumple la función de mamá y de papá, y nos presta toda la atención que puede y más. Estoy completamente agradecido a Dios porque la puso en mi camino.

"En ningún momento de mi vida me arrepentí o tuve algún disgusto con mi familia porque nunca recibí malos tratos, siempre todo era con sonrisas", cuenta Kennedy, quien fue adoptado por Paulina Karadagian cuando tenía un año y siete meses de edad.

