De los históricos pendientes de Letizia y la salida “de a tres” de Carolina de Mónaco al cumpleaños de Sarah Ferguson

REINA LETIZIA: DESLUMBRÓ CON UN ELEGANTE VESTIDO CON BRILLOS Y PENDIENTES CON HISTORIA

Los reyes de España vivieron una gran noche literaria el martes 15, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, donde participaron de la entrega de los Premios Planeta. Letizia –que llegó del brazo del rey Felipe– impactó con un vestido de Carolina Herrera con breteles anchos y aplicaciones brillantes. Pero lo que llamó realmente la atención fueron sus pendientes con historia, compuestos por un gran diamante central rodeado de pequeños brillantes. Esta pieza procede de un collar Rivière creciente que el rey Alfonso XIII le regaló a su mujer Victoria Eugenia, un tipo de diseño al que se sumaban gemas con motivo de grandes celebraciones. El collar llegó a ser tan largo (de allí el nombre de creciente) que la entonces Reina decidió dividirlo en dos: uno más largo y una gargantilla, y apartó dos de los chatones para montarlos en platino y adornarlos con diamantes para hacer unos pendientes, que son los que Letizia lució en la noche del martes.

Para asistir al 75° aniversario del Grupo Planeta, la Reina llevó un diseño de Carolina Herrera con escote recto, entallado y con falda en línea “A” al que le sumó zapatos destalonados de taco bajo de Massimo Dutti, una pulsera Cartier y sobre de Felipe Varela. Getty Images

Letizia llegó del brazo del rey Felipe y llamó la atención por sus pendientes con historia, compuestos por un gran diamante central rodeado de pequeños brillantes. Getty Images

SARAH FERGUSON TUVO UN PARTY DE CUMPLEAÑOS MUY ESPECIAL

Este martes 15, Sarah Ferguson celebró su cumpleaños número 65 de una manera diferente a la habitual. Acompañada por su hija mayor, la princesa Beatrice, y la actriz Joan Collins, la duquesa de York sopló las velitas durante el décimo almuerzo anual de la Fundación Lady Garden, en Langan’s Brasserie, un evento que busca recaudar fondos para The Royal Marsden Cancer Charity, una causa muy cercana a su corazón. Cabe recordar que a fines de 2023 a Sarah le detectaron un melanoma maligno, sólo seis meses después de que le diagnosticaran cáncer de mama y le realizaran una mastectomía y cirugía reconstructiva. “Me siento increíblemente agradecida de estar aquí todos los días, oler las flores, leer y escribir, y poder ver a mis hijas y mis nietos. Fue un año extraordinario y completo –un año de recuperación y crecimiento– y me siento muy afortunada”, expresó la ex mujer del príncipe Andrés al agradecer los saludos de cumpleaños.

La torta con la que agasajaron a Sarah durante el almuerzo anual de la Fundación Lady Garden. Getty Images

La princesa Beatrice, que está embarazada de su segundo hijo, se mostró cómplice de su mamá. Getty Images

La duquesa de York posó junto a Joan Collins. Getty Images

PRINCESA CAROLINA CON SUS HIJAS: UN TRÍO DE CÁTEDRA CHIC

Escoltada por sus hijas, Charlotte Casiraghi (38) y Alejandra de Hannover (25), fieles herederas de su estilo chic, la princesa Carolina (67) encabezó la entrega de los premios que la Fundación Príncipe Pierre de Mónaco –en la cual ejerce como presidenta de honor– organizó el pasado martes 8 en la sala Garnier de la Ópera de Montecarlo. Al llegar, las mujeres Grimaldi posaron juntas y acapararon los flashes no sólo por sus looks coordinados en black and white con sello Chanel, sino también porque se trata de la primera aparición pública juntas de Carolina y Charlotte después de las declaraciones que la princesa filósofa hizo al diario británico The Telegraph sobre su rol dentro de la familia real. “La gente te juzga y espera mucho de vos cuando tenés un status oficial. Prefiero ser libre porque mi filosofía me enseñó que estar afuera permite más complejidad y diversidad”, fueron las palabras de la nieta de Grace Kelly que habrían generado cierta incomodidad en palacio.

Coordinada con su madre, Alejandra de Hannover lució un conjunto de vestido y blazer en terciopelo y satén, mientras que Carolina optó por un set de tweed Chanel. Charlotte Casiraghi fue más casual, con pantalón ancho y saco corto de Chanel. THE PHOTO ONE

REY CARLOS III: COMPARTE UN MUY DULCE PASATIEMPO CON SU NUERA, KATE

Se sabe que es un apasionado de las plantas, de los animales y de la vida al aire libre. De hecho, la naturaleza es su gran fuente de inspiración a la hora de pintar, un hobbie que abraza de toda la vida. Sin embargo, lo que pocos saben es el dulce pasatiempo que Carlos III comparte con su nuera, la princesa Kate: ni más ni menos que la apicultura. En el caso de Su Majestad, plantó una pradera caleidoscópica de flores silvestres repleta de 120 especies de plantas diferentes y 30 colmenas en Highgrove House, su casa de campo en Gloucestershire. De ahí saca la Miel de Jardín Real, que se vende en el sitio web de Highgrove Gardens. Pero también tiene colmenas en Clarence House y en el Palacio de Buckingham. Según The Independent, cada colmena contiene unas 20 mil abejas. Kate, en tanto, las cría en Anmer Hall, el refugio campestre ubicado en Norfolk, al este de Inglaterra, que comparte con su marido, el príncipe William, y sus tres hijos. “Las abejas son una parte vital de nuestro ecosistema y hoy es una gran oportunidad para crear conciencia sobre el papel esencial que desempeñan las abejas y otros polinizadores para mantener saludables a las personas y al planeta”, explicó tiempo atrás la princesa de Gales.

En 2021, Kate prueba miel con los chicos mientras visita el Urban Nature Project, en el Natural History Museum de Londres. Getty Images

En mayo de 2023, durante una visita al castillo de Enniskillen, en Irlanda del Norte, Carlos pidió ver sus colmenas AFP

Un recuerdo de 2019, durante una visita oficial a Devon y Cornwal. El Rey huele un poco de miel local en un gran picnic en el Parque Nacional Exmoor donde se celebraron los 70 años de la Ley de Parques Nacionales y Acceso al Campo. Getty Images

