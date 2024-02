escuchar

DIOSA APOCALÍPTICA: ZENDAYA SE ROBÓ TODAS LAS MIRADAS EN LA PREMIÈRE DE DUNE 2

Al igual que hizo Margot Robbie durante la gira de prensa de Barbie, donde lució distintos diseños inspirados en la icónica muñeca, Zendaya inició en México la promoción de Dune 2, la película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, con un impactante look futurista que hace honor al film. Se trata de un conjunto de dos piezas firmado por la diseñadora emergente Torishéju compuesto por un crop top drapeado con telas de diferentes colores y estructuras tubulares alrededor de sus hombros, y una maxifalda de tiro bajo que también combina distintos géneros y formas, con una seductora abertura lateral.

Zendaya deslumbró en el estreno de Dune 2 en México con un look futurista firmado por Torishéju, una diseñadora londinense de origen brasileño-nigeriano. Getty Images

De la mano de su estilista, Law Roach, con quien trabaja hace más de una década, Zendaya completó este diseño –que vio la luz en la pasarela de París en octubre pasado– con stilettos Christian Louboutin y discreta joyería de Bvlgari. La actriz, que acaparó todos los flashes en la black carpet que se desplegó en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, también posó junto a sus compañeros de elenco, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Josh Brolin y Austin Butler.

Junto a sus compañeros Timothée Chalamet y Florence Pugh. Getty Images

UN AMOR DE 10: BO DEREK REAPARECIÓ JUNTO A SU MARIDO, JOHN CORBETT

Alejada de las luces de Hollywood, la industria que a fines de la década del 70 la convirtió en una verdadera sex symbol tras su protagónico en la comedia 10, la mujer perfecta, la actriz Bo Derek (67) estuvo en la fiesta anual que la empresa pastelera Lambertz organizó en Alemania, y se mostró junto a su marido, John Corbett (62), el actor que interpreta a Aidan Shaw en la serie Sex and the City y su secuela And Just Like That…

Acompañada por John Corbett, su marido, el pasado 29 de enero en Alemania. Getty Images

La pareja se conoció en 2002 a través de un amigo en común, que los presentó porque ninguno tenía acompañante para la entrega de los premios Oscar. Cuatro años antes, Bo –cuyo verdadero nombre es Mary Cathleen Collins– había enviudado del director de cine John Derek, quien murió de una insuficiencia cardíaca congestiva. En ese entonces, la actriz “no esperaba volver a estar con nadie”, según dijo, pero el flechazo con el compañero de elenco de Sarah Jessica Parker fue instantáneo. “Me hace reír todo el tiempo. Está lleno de vida, lleno de alegría. Me sentí atraída por él y todavía lo estoy”, aseguró “la chica de las trenzas” unos meses antes de su boda secreta en 2020, tras dieciocho años de amor.

Bo Derek cautivó con su belleza en la exitosa comedia 10, la mujer perfecta, y marcó tendencia con su peinado de trenzas Getty Images

John Corbett junto a Sarah Jessica Parker en el rodaje de la segunda temporada de And Just Like That… Getty Images

PARIS HILTON CELEBRÓ EL PRIMER AÑO DE SU HIJO PHOENIX CON UNA MEGAFIESTA, ¡UNICORNIO INCLUIDO!

Siempre excéntrica, la millonaria y heredera del imperio Hilton tiró por la ventana su mansión de Beverly Park, California, para festejar el primer año de su hijo Phoenix. El sábado 27 de enero, Paris Hilton (42) y su marido, Carter Reum (42), organizaron una espectacular celebración inspirada en el mundo oceánico (la casa se convirtió en un mar gracias a la decoración con globos con forma de peces, algas marinas, sillas que eran como corales y almohadones con diseño de estrellas de mar), en la que, además de familiares y amigos, hubo invitados especiales, como Kelly Osbourne, Rumer Willis, Kat Von D, Jessica Hart y la cantante Chanel West Coast.

El momento en que papá Carter sorprende al cumpleañero con una torta “coronada” con un hipocampo.

Orgullosos, los abuelos Richard y Kathy Hilton posan con su hija y su nieto.

Mientras el homenajeado lució una elegante boina, la feliz mamá optó por vestirse de princesa, con un traje azul y una tiara sobre su melena platinada. Hubo bolsas de regalos con increíbles sorpresas para los pequeños invitados, una torta hermosa también decorada con criaturas marinas, pero, sin duda, lo que más entusiasmó a todos fue la presencia de toda clase de animales, como ovejas, conejos, cabritos y hasta un caballito presentado como un unicornio.

Junto con Phoenix, el unicornio fue el gran protagonista de la fiesta.

Además de la decoración repleta de criaturas marinas, Paris pobló su mansión de toda clase de animales de granja, como ovejas, patos, gallinas y conejos.

VICTORIA BECKHAM ACOMPAÑÓ A SU NUERA, NICOLA PELTZ, EN SU GRAN DEBUT EN CINE

Una vez más, Victoria Beckham (49) y Nicola Peltz (29) echaron por tierra los rumores de conflicto entre ambas. En esta oportunidad, la empresaria mostró su apoyo incondicional a la mujer de su hijo Brooklyn en la première de Lola, la película independiente que Nicola protagonizó y con la que debutó como guionista y directora. “¡No podríamos estar más orgullosos de vos!”, expresó la ex integrante de las Spice Girls en su cuenta de Instagram sobre el gran debut de su nuera.

Para la première de Lola, Victoria lució un smoking de la colección primavera-verano 2024 de su firma, y su nuera llevó un conjunto hecho a medida de pantalón tiro bajo y crop top encorsetado. Getty Images

El romántico beso que Brooklyn Beckham le dio a su mujer en la pink carpet. Getty Images

Y no sólo la alentó junto a sus hijos Cruz y Brooklyn en el preestreno del film en Los Ángeles, donde posaron abrazadas, sino que, además, Victoria fue la encargada de diseñar el outfit de Nicola. “Te amo más allá, gracias por apoyarme esta noche. Y también estoy tan obsesionada con mi look Victoria Beckham personalizado”, comentó Peltz en la misma red social. Tiempo atrás se decía que la relación entre ambas era muy tensa por sus discusiones durante la organización de la boda de Nicola y Brooklyn, y porque, llamativamente, el vestido de novia de la actriz no fue diseñado por su suegra.

Cumbre de multimillonarios. Elon Musk, uno de los invitados, posó con Nelson Peltz, padre de Nicola. Getty Images

KIM KARDASHIAN CELEBRÓ LOS 6 AÑOS DE SU HIJA CHICAGO AL MEJOR ESTILO “BRATZ”

La casa de Kim Kardashian (43) se tiñó de rosa para celebrar los 6 años de su hija Chicago. La modelo le organizó una espectacular fiesta “Bratz”, llena de globos e ilustraciones gigantes de la icónica muñeca, la favorita de su pequeña. Durante la tarde, la cumpleañera y sus amigas desfilaron en una pequeña pasarela montada para la ocasión con looks extravagantes y coordinados cromáticamente con la temática elegida. También disfrutaron de una barra de bebidas con sabor a frutilla, coca cola y coca cola cherry y pusieron manos a la obra haciendo una suerte de brochettes de caramelos, que elegían según sus preferencias y montaban en palitos de sushi.

Para su día especial la cumpleañera lució un vestido con mangas largas y plumas en lo puños, botas metalizadas y cartera en forma de corazón con estampa de su muñeca favorita.

Las mujeres de la familia, a pura sonrisa.

Del festejo también participaron, por supuesto, los otros tres hijos de Kim: North, Psalm y Saint. Y como son pocas las ocasiones en las que la ex de Kanye West posa junto a sus cuatro hijos, esta vez aprovechó la oportunidad para tomarse una foto familiar y compartirla con sus fans en su cuenta de Instagram: “Fiesta Bratz por el sexto cumpleaños de Chi Chi”, describió en su posteo.

Un retrato poco frecuente: Kim con sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm West.

BRUCE WILLIS REAPARECIÓ EN EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA TALLULAH

Abrazos bien apretados, caricias y muchas sonrisas. Con esta fórmula cargada de amor y de puro presente, la modelo británica Emma Heming y la actriz Demi Moore están dándole batalla a la demencia frontotemporal que Bruce Willis (68) afronta desde 2022. A pesar de que el actor actor de 12 monos y Duro de matar quizás ya no pueda reconocerlas ni comunicarse con ellas, Heming, su actual mujer, y su ex, la famosa actriz de Ghost, no se rinden.

Tallulah junto a sus padres, el sábado pasado, durante su cumpleaños. Si bien el actor recibe atención médica las 24 horas del día, siempre hay un familiar acompañándolo.

Otra de las postales que Demi Moore compartió en sus redes sociales por los 30 años de su hija.

Tampoco sus cinco hijas. En más de una ocasión, tanto Rumer (35), Scout (31), Talullah (30) –las tres mujeres que tuvo con Moore– como Mabel (11) y Evelyn (9) –las dos que tuvo con Heming– han compartido a través de sus redes sociales momentos conmovedores que tienen con su padre, cuya mejoría –según algunos medios norteamericanos– no parece demasiado alentadora. La última imagen es del 3 de febrero, el día del cumpleaños de Tallulah. Debajo de la gorra de béisbol, Willis parece sonreír.

