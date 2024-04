Del reencuentro de los hijos de Michael Jackson y Lilly Collins en Disney a las adicciones de Carla Bruni

Escuchar

EL REENCUENTRO MÁS ESPERADO: LOS HIJOS DE MICHAEL JACKSON POSARON JUNTOS POR PRIMERA VEZ EN DOCE AÑOS

La guerra familiar por el legado artístico del Rey del Pop no pudo separar a Paris (26), Prince (27) y Bigi (22), los tres hijos de Michael Jackson, que se mostraron juntos en el estreno de MJ: The Musical, un musical basado en la vida de su famosísimo y exitoso padre. El evento tuvo lugar en el Prince Edward Theatre de Londres, donde los hermanos posaron en la alfombra roja y sorprendieron a todos los presentes. Paris y Prince están acostumbrados a los flashes, ya que se dedican a la actuación y a la música, mientras que Bigi eligió mantener un perfil más bajo y una carrera detrás de las cámaras, como director de cine. La presencia de los hermanos en la red carpet se da en medio de un turbulento contexto familiar, ya que los hijos de Jackson enfrentan una batalla legal con su abuela, Katherine Jackson, quien fue su tutora legal durante años. La madre del cantante quiere adquirir parte del patrimonio del autor de Thriller a pesar de no ser heredera directa.

Prince, Paris y Bigi posan en el estreno de MJ: The Musical. Su última aparición pública había sido en 2012, en el lanzamiento de la bebida Mr. Pink Ginseng Drink, acompañados por su tía La Toya Jackson. Getty Images

El Rey del Pop junto a sus hijos en la residencia Jackson Holmby Hills en Westwood, California, en 2008. Getty Images

AMIGOS DENTRO Y FUERA DEL SET: LILY COLLINS Y SUS COMPAÑEROS DE EMILY EN PARÍS SE DIVIRTIERON EN DISNEYLAND

Lily Collins (35) y sus colegas de elenco en Emily en París formaron un grupo unido y la prueba es que la semana pasada organizaron una salida juntos a Disneyland París, el parque que está en Chessy, en las afueras de la capital francesa. Ashley Park (Mindy Chen en la serie), Samuel Arnold (que interpreta a Julien) y Paul Forman (el actor en el rol de Nicolás de León) se fotografiaron en algunas de las atracciones y posaron con el castillo de la Bella Durmiente como fondo en un día de adrenalina y risas. “Domingo de diversión en el lugar más feliz de la Tierra”, escribió Lily en un posteo de Instagram, en el que también publicó una foto de ella y Ashley dormidas en la combi, exhaustas después de una jornada intensa. Las actrices se volvieron inseparables desde que coprotagonizan Emily en París. Son tan unidas que Lily acompañó a Ashley durante su internación, en enero pasado, por un cuadro de infección derivado de una amigdalitis.

Lily y Ashley –las actrices se hicieron íntimas amigas– con el castillo de la Bella Durmiente de fondo.

Con dos compañeros de elenco de Emily en París, Paul Forman y Samuel Arnold.

Agotadas en la combi después de un intenso día de aventuras en Disneyland.

LA FAMILIA UNIDA: NICOLE RICHIE ESTRENÓ PELÍCULA ACOMPAÑADA POR SUS HIJOS, SUS PADRES Y LA NUEVA NOVIA DE PAPÁ

Aprincipios de los 2000, Nicole Richie acaparaba los titulares con sus escandalosas salidas nocturnas junto a su inseparable amiga, Paris Hilton. Pero el tiempo pasó y la joven formó una familia junto a Joel Maden, vocalista de Good Charlotte, con el que tuvo dos hijos: Harlow, de 16 años, y Sparrow, de 14. Tras dos décadas de tranquila vida familiar, decidió regresar, pero esta vez al cine con la película Don’t Tell Mom The Babysitter’s Dead (una nueva versión del film que fue protagonizado por Christina Applegate en 1991) y toda la familia estuvo en el estreno para acompañarla. Su papá, el cantante Lionel Richie (74), y su pareja, Lisa Parigi (33), su mamá Brenda Harvey Richie (71), con la que el intérprete estuvo casado desde 1975 a 1993 y con quien adoptó a Nicole cuando tenía 9 años (en 1990). También estuvieron los hijos de Nicole, Harlow y Sparrow.

De izquierda a derecha: Lionel Richie y su novia Lisa Parigi; los hijos de Nicole, Harlow y Sparrow; la protagonista del día; Brenda Harvey-Richie (madre de Nicole y ex del cantante) y Joel Maden (marido de Nicole). Getty Images

El intérprete de “Say You, Say Me” junto a su hija. Getty Images

EL PECADO, SEGÚN CARLA: EN EL PRIMER PROGRAMA DE BELVE, POR LA TEVÉ ITALIANA, LA MUJER DEL EX PRESIDENTE NICOLAS SARKOZY RESPONDIÓ SIN FILTROS

“El adulterio, para mí, no es un pecado”. Cuando la cantante, compositora, modelo y actriz de 56 años dijo eso, el estudio Rai2 se volvió más silencioso de lo que ya estaba. El comentario de Carla Bruni –en italiano y con la voz pausada de quien ya tiene “procesados” algunos temas– tomó por sorpresa a todos, incluso hasta a Francesca Fagnani, presentadora del programa de entrevistas y confesiones Belve, que el 2 de abril lanzaba su primer episodio. El fracaso de Sarkozy, su marido, en su reelección; la relación con su hermana, la directora de cine Valeria Bruni-Tedeschi; las adicciones (“Tengo tendencia a ser adicta a todo: al tabaco, al alcohol, al azúcar...”, dijo) habían sido algunos de los temas sobre los que Bruni venía respondiendo.

Sentada en el taburete del estudio de la Rai2, la cantante y esposa del ex presidente francés desde 2008 se confesó en uno de los programas más vistos de Italia. Getty Images

Hasta que la conductora de Belve quiso saber si la mujer del ex presidente francés había sufrido por ser hija de una relación extramatrimonial: Bruni es fruto de la relación que la pianista y actriz Marisa Borini tuvo con el ex guitarrista Maurizio Remmert mientras estaba casada con el empresario y compositor Alberto Bruni Tedeschi. “Soy hija de ese amor (…). Toleraría el adulterio en mi matrimonio si fuera físico. Pero si se enamorara, no: le cortaría el cuello”.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana foto: Tadeo Jones