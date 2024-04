Desde Liz Solari y Julieta Prandi a Deborah de Corral y Alan Faena, todos los invitados al cumpleaños más top de Miami

Escuchar

En una terraza fuera de serie, con el sol todavía en el horizonte, rodeado de palmeras, el océano que baña Florida, Estados Unidos, pero –fundamentalmente–, acompañado por sus amigos de toda la vida, el relacionista público Gaby Álvarez celebró sus 47 años. “Fue increíble”, cuenta él, feliz, a ¡HOLA! Argentina sobre la increíble fiesta que tuvo lugar en el Pao, el restaurante de comida asiática y de influencias internacionales del Faena Hotel, ubicado en la Avenida Collins de Miami Beach. “Al principio, pensé que este año no iba a hacer ninguna fiesta. Cumplía 47; no era un número redondo. Se me había ocurrido, incluso, hacer un viaje relajado con mi mujer, Lucrecia [Gamundi], pero después fui cambiando de idea y decidí reunir a amigos de siempre”, afirma Gaby. Se tiró el lance, mando las invitaciones y no hubo quien no dijera que no. Muchos –como la modelo Jimena Buttigliengo, Julieta Prandi y su novio Emanuel Ortega, el agente de bolsa norteamericano Jordan Belfort y su mujer, la actriz y modelo argentina Christina Invernizzi– se tomaron un avión y volaron rumbo a Miami para estar junto con el relacionista público el viernes 12 de abril, el mismo día de su cumpleaños. También fueron de la partida el productor Rodolfo “Rodo” Lamboglia, la modelo Selva Kalen y la diseñadora Paula Selby Avellaneda, entre muchísimos otros invitados.

Grace Faena, mostrando su pancita de tres meses y medio, con su marido, Alan Faena (la pareja se casó en marzo del año pasado); Gaby Alvarez y su mujer, Lucrecia Gamundi. con un diseño de Chiffique.

La mesa que armó el Hotel Faena en el restaurante Pao para festejar el cumpleaños número 47 del relacionista.

Un cumpleaños con todos los detalles. De las tres opciones que el chef del Pao le ofreció, Alvarez optó por la más completa, que -además- ofrecía open bar.

LOS MEJORES REGALOS

A las 19.30 del viernes 12, Álvarez -enfundado todo en denim con una propuesta de la casa francesa L’Agence, sombrero italiano y zapatos by Ferragamo- recibió en el Pao a sus invitados. “Preferí que el cumpleaños empezara temprano: quería que la gente llegara cuando todavía hubiera sol y que tuviéramos tiempo de charlar antes de la comida”, cuenta. El Hotel Faena armó, especialmente para el relacionista, una mesa larguísima y un menú de dos pasos: el primero, con kinilaw (ceviche filipino), pollo frito con una salsa dulce y vegetales grillados, y el segundo, con skmoked ribs y roasted fish, entre otras propuestas con un touch asiático elaboradas por el reconocido chef filipino Paul Qui. “Es la primera vez en mi vida que no estuve yo detrás del armado de un evento –confesó el anfitrión, divertido–. ¡No tuve que organizar nada: todo lo hizo el Faena! Esta vez no tuve que trabajar: solo me dediqué a disfrutar con esos amigos queridos que conozco desde hace décadas en una noche mágica y llena de amor en la que todos conectaron”. Después de la comida, los invitados fueron a uno de los livings del Faena, en donde había un show de jazz y, luego, todos bailaron hasta las 3 de la mañana. ¿Regalos? Sí, un montón: desde una máscara para el rostro, caps, parlantes, un reloj de lujo, pañuelos de primeras marcas, perfumes y un buzo elastizado para usar en el agua. “Mi vida dio un vuelco desde que estoy en Miami [antes vivía en Tulum, México], hace cuatro años, por recomendación de Alan (Faena), que es mi amigo desde hace más de 20 años. Tengo más calidad de vida desde que estoy acá: tomo jugo verde, entreno, camino todos los días por la playa y, por sugerencia de Nacho (Figueras), empecé a tomar baños de hielo, que me relajan y me dan energía”, nos cuenta. Entre los presentes que recibió, Álvarez atesora un amuleto contra el mal de ojo, un cuarzo, una gran turmalina y la promesa de grabar en un estudio una canción, un sueño que guarda desde que tiene uso de razón. Y concluye: “Cada uno con sus regalos, todos mis amigos interpretaron en momento en el que estoy. Tengo trabajo y tengo el amor de mi familia y mis amigos, con quienes disfruté este gran día. Soy un afortunado”.

El anfitrión, acompañado por los Faena y el broker Jordan Belfort y su mujer, Cristina Invernizzi.

Zeta Bosio y su mujer, Estefanía Iracet.

Liz Solari con su novio, Maximo Mazzocco, ambientalista y fundador de diversas iniciativas, tales como Eco House Global.

Con Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Enamoradísimos y felices, Alan Faena, su mujer Grace... y su primer bebé en camino. Van a tener una niña.

Los Goldsmith en pleno: Grace (Faena) y su hermano Spencer; y sus padres, Monica y James.

La exmodelo italiana Maria Buccellati, Julieta Prandi, Emanuel Ortega y Gaby Álvarez.

Liz Solari y Máximo Mazzocco charlan con el director de cine Rodolfo Lamboglia.

Sitara (a la izquierda y de perfil) y la expresentadora de la MTV Zoel, junto con Zeta Bosio y su mujer Estefanía Iracet.

El DJ Richi Hell, quien armó una propuesta que fusionaba sus canciones con sonidos baleáricos y world music, acompañado por su productor, Juan José Burgos.

La artista y curadora Ximena Caminos, ex pareja de Alan Faena y madre de Noa Faena, junto con su madre, Mónica (a la izquierda). Desde hace algunos años, Ximena es socia del Faena Art en el corredor del Faena District.

Deborah de Corral -con un conjunto de Las Sureñas y zapatillas deportivas-, Alan Faena y el publicista José Molla.

Las modelos Giovanna Gonzatto Zimmermann y Priscila Oliveira con el cumpleañero. Picasa

Maria Buccellati, Julieta Prandi y Emanuel Ortega, durante la comida.

A la izquierda, Ximena Caminos y su marido, Luciano Ferreyra; y, del otro lado de la mesa, la diseñadora Paula Selby Avellaneda -creadora de House of Matching Colours y curadora de la Big Bang Boutique del Feana, en Miami Beach- y Deborah de Corral.

El broker Jordan Belfort, la modelo y actriz cordobesa Cristina Invernizzi, Liz Solari y Deborah de Corral acompañaron a Gaby en el momento de la torta.

De la torta -una Pavlova gigante de dulce de leche con frutillas y merengue-, se encargó la mujer de Álvarez, Lucrecia Gamundi. En la foto, con Deborah de Corral.

Atrás, Jordan Belfort y Cristina Invernizzi. Y, a la derecha del RR. PP, su mujer, Lucrecia Gamundi, quienes se casaron hace catorce años.

Una de las vistas más icónicas del Pao, el restaurante del Hotel Faena donde se celebró el cumpleaños.

El Paul Qui, célebre por su cocina asiática moderna, es palabra mayor en el mundo gastronómico de los Estados Unidos. Después de ganar en 2011 el reality Top Chef, fue considerado "mejor chef" por la Fundación James Beard en 2012. En 2014, la revista Esquire lo eligió como chef del año y, desde 2016, trabaja en el Faena, en Miami.