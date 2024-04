La “tenista” más sensual. Zendaya y los impactantes y temáticos looks que eligió para promocionar su última película

Escuchar

Reconocida como una de las actrices con más sentido de la moda de su generación, desde que empezó a girar por el mundo de la mano de Challengers, la última película que protagoniza, Zendaya sorprende con looks de altísimo impacto que mezclan moda y deporte, específicamente tenis. Pero no es una elección caprichosa, sino una forma de acercar su personaje, una ex promesa del cine devenida en entrenadora, a través de sus outfits.

El10 de abril, en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres, mostró un diseño a medida de Thom Browne con escote halter, lentejuelas y detalles de franjas de colores en el zócalo, en alusión a las polleritas de tenis. Dave Benett - WireImage

Las raquetas cruzadas bordadas fueron un guiño perfecto. Gareth Cattermole - Getty Images Europe

El 8 estrenó más gestos tenniscore: vestido metalizado con ribetes en el escote en V y clásica minifalda plisada, de Loewe. Los pumps, de la misma marca, con pelotas de tenis en el taco. Mondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

Con la firma de lujo Louis Vuitton, se lució en el estreno de París con un strapless con falda fluida semitransparente y cinturón. Kristy Sparow - Getty Images Europe

Acompañar sus estrenos con looks temáticos se está volviendo el sello registrado de Zendaya que, junto a su estilista Law Roach, no para de sorprender. Kristy Sparow - Getty Images Europe

Para el photocall celebrado en el Claridge’s Hotel de Londres, eligió un conjunto rayado de chaleco y mini con “bunnytail” de plumas de la colección Primavera-Verano 1994 de Vivienne Westwood. Lo complementó con stilettos Louboutin. Gareth Cattermole - Getty Images Europe

En Sídney llevó un vestido con brillos, escote de vértigo y original estampa de la silueta en sombras de un jugador a punto de sacar firmado por Loewe. James Gourley - Getty Images AsiaPac

Las mañanas parisinas resultaron ideales para este look retro, con vestido mini a cuadros de la colección primavera/verano 2013 de Louis Vuitton y peinado recogido con vincha elástica y el flequillo de costado. Marc Piasecki - WireImage

También en París, su conjunto de dos piezas monocromo de Marc Jacobs para Vuitton fue un acierto. Lo acompañó con sandalias con plataforma y tiras de inspiración futurista. Kristy Sparow - Getty Images Europe

Total white y escote braless para este sensual dúo de blazer y falda midi con aberturas estratégica de Calvin Klein, que se llevó todos los aplausos en la premiere en Roma. Como embajadora de Bvlgari, lo accesorizó con un clásico collar de serpiente. Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

La fascinación por sus estilismos tenniscore es tal que, al parecer, se dispararon las ventas de firmas asociadas a esta disciplina, como Ralph Lauren o Lacoste. Esta última, además, confeccionó su primer diseño de alfombra roja a medida a pedido de Law Roach, estilista de la actriz (lo lució en Australia). Y gracias a la dos veces ganadora del Emmy se están ideando alternativas creativas al clásico tándem de remera polo y falda plisada que se imponen históricamente en los courts.

