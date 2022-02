El dolor de Mirtha y Susana: las divas despidieron a Pet Figueroa, su histórico productor y amigo del alma

Fue parte de un momento único de la televisión argentina, cuando Susana Giménez (78) hacía picos de rating con Hola, Susana y el público “almorzaba”, al otro lado de la pantalla, con Mirtha Legrand (94) los cinco días hábiles de la semana. Durante aquellos años dorados de la pantalla chica, hubo un gentleman detrás de cámara, cuya misión era apuntalar a estas grandes figuras del espectáculo con su talento y su visión de productor. Se llamaba Jorge “Pet” Figueroa y el domingo pasado murió a los 82 años a causa de complicaciones derivadas de una cirugía estomacal.

Uno de los últimos retratos de Jorge, a quien todos llamaban Pet. Hasta la pandemia, tomaba el té con Mirtha Legrand todos los domingos. Empezó en el under, como productor de los shows de Gasalla y Perciavalle, y saltó a la pantalla chica de la mano de Susana. En los 70, trabajó codo a codo con Nicolás García Uriburu en París.

María Elisa Mitre, Susana Giménez y Dolores Mitre en el cementerio Parque Recoleta de Del Viso. Matias Salgado

Hacía tres semanas que el creador del café concert junto a Antonio Gasalla (80) y Carlitos Perciavalle (80) y productor de las máximas divas de nuestra televisión estaba internado en el Cemic. Fue Susana Giménez –que voló de urgencia a Buenos Aires cuando supo que su amigo estaba grave– quien dio la triste noticia. “Hoy despido a mi adorado amigo del alma y hermano de la vida, Pet Figueroa. No tenés idea de cómo te voy a extrañar. Eras una parte muy importante de mi vida y de mi felicidad. Jamás te voy a olvidar”, escribió en su cuenta de Instagram. La siguió Mirtha Legrand, en Twitter. “Hoy se fue Pet Figueroa, amigo del alma, de toda una vida. Inolvidable ser, mi ánimo no me permite extenderme, estoy desolada. Adiós, mi querido Pet. Jamás olvidaré tu buen humor y don de gentes”.

Susana voló desde Punta del Este, donde vive desde mayo de 2020, para despedir a su amigo. En la foto, despide a Mirtha Legrand tras el responso. Matias Salgado

Susana conversa con el relaciones públicas e interiorista Gerard Confalonieri, Mercedes Cullen y Marina Blaquier. Matias Salgado

Figueroa, que a principios de los 70 colaboró con Nicolás García Uriburu en sus obras de arte (fue cuando el artista vivía en París con su entonces mujer, la socialité y mannequin Blanca Isabel Álvarez de Toledo), fue despedido el lunes 21, a las 2 de la tarde, en el cementerio Parque Recoleta de Del Viso. Guiados por Mirtha, que este miércoles cumplirá 95 años, y Susana, que voló desde Punta del Este (está instalada en La Mary desde principios de la pandemia), los amigos más cercanos de Pet lo despidieron en una ceremonia chica y sencilla, con flores de la ambientadora Gloria César. “Perdimos a un amigo muy querido y a una persona irremplazable”, concluyó Rafael Montes de Oca, uno de sus íntimos.

Teté Coustarot, muy conmovida por la muerte de su amigo. Matias Salgado

Susana compartió varias fotos con Pet. Cuando arrancó con Hola, Susana, su primer programa de televisión, lo convocó para trabajar en la producción, junto a Rosita Zemborain y Tita Tamames.