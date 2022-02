El drama de los Fort. Marta y Felipe despidieron a Gustavo Martínez, su “segundo papá”, tutor y padrino

Otra vez la tragedia golpeó de lleno a los mellizos Marta y Felipe Fort (17): Gustavo Martínez, su tutor, padrino, consejero y papá del corazón desde la muerte de Ricardo Fort en 2013, se suicidó tirándose desde el piso 21 de una torre en Sucre al 1900 que compartía con ellos. Una decisión que nadie de su entorno anticipó, pero que conmocionó la vida de los adolescentes desde la madrugada del miércoles 16, cuando su tío Eduardo Fort los llamó por teléfono para contarles lo que acababa de pasar (Marta y Felipe estaban en el departamento, cada uno en su cuarto, y no habían escuchado nada) y pedirles que no salieran ni se asomaran al balcón. Un rato después, el propio Eduardo pasó a buscarlos por el lugar y los llevó a su casa, donde los mellizos se refugiaron en el cariño y la compañía de sus primos, Angie y Pietro, y de Marisa López, la otra persona que los cuida desde la muerte de su papá.

Los días felices de Felipe y Martita junto a su niñera (hoy, tutora) Marisa López, su padre y su padrino.

Dadas las circunstancias de la muerte de Martínez, la intervención de la policía dio paso a la de la Justicia: el caso quedó en manos de la fiscal Laura Belloqui, quien caratuló la causa como “averiguación de causales de muerte”, y los chicos no pueden volver al departamento hasta que terminen las pericias y la investigación. En su declaración, y en medio del shock emocional por lo sucedido, Felipe Fort les dijo a los investigadores que su tutor era como “un segundo padre para él y su hermana” y que no sabía si estaba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.

El cortejo fúnebre encabezado por Ezequiel, Pablo y Nicolás Martínez, los sobrinos del personal trainer. Matias Salgado

Después, el abogado César Carroza –histórico letrado de Ricardo Fort y pieza clave en el círculo íntimo de los chicos– explicó que Martínez padecía una enfermedad neurodegenerativa incipiente y que, quizás, ahí estaba el porqué de su trágica decisión. También hubo testimonios que señalan que el ex de Ricardo Fort sufría de depresión y que la inminente mayoría de edad de Marta y Felipe –los mellizos cumplen 18 el 25 de febrero– era algo que lo obsesionaba, porque creía que cuando se emanciparan ya no lo necesitarían. En medio del dolor, la angustia y el desconsuelo por el suicidio de una de las personas más importantes en la vida de los mellizos Fort, resurgieron rumores y situaciones de enfrentamiento entre la familia del empresario chocolatero y los sobrinos de Gustavo Martínez, Ezequiel, Nicolás y Pablo. Hubo declaraciones fuertes y acusaciones cruzadas originadas en un posteo de Felipe en Instagram, pero con el correr de las horas la publicación fue eliminada y se restableció una relación respetuosa no sólo para ellos, sino también con la memoria de quien fuera como un padre para los chicos.

El hijo de Ricardo Fort junto a su tutora, Marisa López, en el cementerio. Atrás caminan su hermana Marta, Eduardo Fort y el abogado César Carroza. Matias Salgado

Recién el viernes 18 al mediodía, los familiares de Gustavo Martínez –de 62 años– pudieron retirar sus restos de la Morgue Judicial y organizar los detalles del sepelio en una cochería de Palermo. Casualmente –o no–, la misma en la que fue velado Ricardo Fort hace ocho años. El sábado 19, un rato antes del mediodía, tuvo lugar el último adiós en el cementerio de la Chacarita. Y allí lo despidieron Marta y Felipe junto a los sobrinos de Martínez, acompañados por familiares y amigos. Una despedida con pocas palabras y muchos abrazos. Una despedida signada por esos recuerdos que llenan el corazón: “Gustavo es Gus, es el que siempre está”, le dijo Felipe a ¡HOLA! Argentina en una nota exclusiva de septiembre de 2021. “Es nuestro compañero de vida. Desde que éramos chiquitos, siempre estuvo a nuestro lado y nos cuidó. Aunque él no quiere que lo llamemos así, para nosotros es un segundo papá”, completó Marta.

Desconsolada, Martita Fort despide a “Gus”, como le decían en la intimidad familiar. Matias Salgado

Felipe, muy conmovido, abraza a su tío Eduardo Fort. Matias Salgado

El momento del responso en el cementerio de la Chacarita. Matias Salgado

Los mellizos junto a Marisa, la persona de confianza que se ocupa de todo en su departamento. Matias Salgado

Ezequiel Martínez y Felipe Fort se funden en un abrazo. Matias Salgado

Thomas Fort, hijo de Jorge, y su novia, Paula Cardinalli, quisieron estar presentes en el último adiós. Pedro Orquera

Nicolás, sobrino de Gustavo Martínez, intenta consolar a su mamá, María Rosa Ramírez. Matias Salgado

Un retrato de Marta, Felipe y Gustavo, hace unos años.

Los tres en el living de su piso de la calle Sucre.