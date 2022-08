El más rico, el menos querido. El Rey de Tailandia cumplió 70 y es cuestionado por sus abusos y sospechas de corrupción

Otro más. Con el del jueves 28 de julio ya son cuatro los cumpleaños que el pueblo tailandés celebra en honor a un rey que no aparece ni siquiera en el balcón de su palacio, ni en una cadena nacional. Desde que llegó al trono, en 2019, Maha Vajiralongkorn ha pasado todos sus cumpleaños en Baviera, Alemania, mientras que el reino de Tailandia es invadido por gigantografías con su imagen y desfiles monumentales a paso militar. Los cumpleaños desmedidos –por su despliegue y por su costo– e in absentia de Maha, conocido como Rama X, bien podrían haber pasado inadvertidos de no haber sido por la pandemia. Durante los primeros y más estrictos confinamientos por el coronavirus, Maha alquiló todo un hotel en los Alpes. Según medios alemanes, en 14 vuelos se llevó con él a su séquito de guardaespaldas, su harén de 20 concubinas, sus 30 caniches y una gran parte de sus joyas y obras de arte, además de tesoros de los templos del reino.

Maha, posa rodeado del oro de la Corona de Tailandia. Getty Images

Para Andrew MacGregor Marshall, un periodista especializado en la monarquía tailandesa, las mujeres del Rey suelen estar en una habitación llamada “sala de los placeres” y son drogadas para que Maha dé rienda a sus deseos sexuales. En Tailandia, un país en el cual la monarquía tiene un papel fundamental, el pueblo está cada vez más enojado con un rey que tiene ocurrencias inexplicables, como nombrar comandante de la fuerza aérea a un perro caniche, pero que también encarcela gente sin mucha explicación. Antes de que le pusieran la corona, el diario británico The Economist había señalado que el heredero era un ser repudiado y temido. Y más. En El rey que nunca sonríe, una biografía no autorizada del rey Bhumibol, padre de Maha, su autor, Paul Handley lo define como “un hombre violento” y “un peligro para la seguridad nacional”.

La reina Suthida, arrodillada, durante la coronación de su marido, en 2019, en el Palacio Real, en Bangkok. La corona, una de las joyas de esa casa real, pesa 7,3 kilos. Getty Images

LAS VELEIDADES DE RAMA X

La coronación de Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkul pudo haber sido una buena señal de alarma. Aunque, si uno lo piensa bien, tal vez no haya sido tan fácil de dilucidar: desde el siglo XIII, estos eventos son puro esplendor, lujo y solemnidad. Y si alguien pensó que porque se realizó hace sólo cuatro años atrás, en pleno siglo XXI y con la economía mundial en crisis, la cosa iba a ser más austera, se equivocó. La coronación duró varios días e incluyó una procesión monumental. No bien asumió, empezó a controlar el ejército para, luego, avanzar sobre el control del patrimonio de la Casa Real.

La villa que el rey tailandés posee en Tutzing, Alemania, el país en el que pasa la mayor parte del tiempo. Durante la cuarentena por el coronavirus, el monarca decidió instalarse en ese país europeo: alquiló un hotel para él, su harén de 20 mujeres, guardaespaldas y una comitiva... de perros. Getty Images

Según publicaciones de las revistas especializadas en finanzas Forbes y Business Insider, Maha tiene, en la actualidad, el primer puesto de las fortunas individuales de los royals del mundo. No sólo heredó las joyas de la Corona: posee, por ejemplo, el Diamante Dorado del Jubileo, de 545 quilates y valuado en 12 millones de dólares; y, además, la Gran Corona de la Victoria, de 7,3 kilos con gemas y un gran diamante de la India. Además, maneja la Oficina de Propiedad de la Corona y es dueño de cientos de otros negocios. Por lo bajo, muchos aseguran que, en estos años, Maha incrementó su fortuna de 30 mil millones de dólares a más de 70 mil millones. Y se cree que lo ha hecho con procedimientos poco transparentes.

El rey, en 2020, en uno de sus Rolls-Royce. Los autos y los aviones son las grandes pasiones de Maha. También las mujeres. Se casó cuatro veces y tiene varias concubinas. En la foto, el monarca va acompañado por la reina Suthida y la princesa Bajrakitiyabha. Getty Images

Ya antes de asumir, un biógrafo de Bhumibol, considerado un monarca sensato que estuvo siete décadas en el trono, señaló la inclinación del actual Rey por los autos de lujo, los aviones y los negocios dudosos. Según aseguró MacGregor Marshall, Bhumibol ya había notado el lado oscuro de su hijo: “El Rey, consciente de las pocas aptitudes de quien sería su heredero, su vocación por las fiestas y los escándalos, intentó enderezarlo”. Para el antiguo monarca, su hijo Maha, que fue educado en las mejores instituciones, pero que no sabía ni siquiera atarse los cordones a los 12 años, era una desilusión. Dijo MacGregor Marshall: “En algún momento, sugirió que, si su hijo no se encarrilaba, rompería la tradición y le daría el trono a su hija, la princesa Sirindhorn. Pero fue sólo un juego: si bien sabía que su hijo sería un pobre rey, Bhumilbol era un hombre conservador: quería que un hombre lo sucediera. No tuvo alternativa”.

Maha en 2019, durante su coronación. Siguiendo las tradiciones de Tailandia, lo llevaron en procesión en palanquín por toda la ciudad de Bangkok. Getty Images

UN POCO MÁS QUE UN DONJUÁN

Fueron algunos rumores de maltrato a los súbditos los que desataron el descontento hacia Maha en su propio país. Pero, principalmente, el destrato y la vejación que, aseguran, tiene con sus cuatro ex mujeres y con la mayoría de sus siete hijos. “Mi hijo es un poco donjuán (…). Si la gente de Tailandia no aprueba su comportamiento, entonces tendrá que cambiarlo o abandonar la familia real”, había advertido en 1982 la reina Sirikit, su madre.

Reverencias durante la ceremonia de coronación de Maha (Rama X), en 2019, en el Gran Palacio. Las fiestas, que se extendieron por tres días, costaron alrededor de 31 millones de dólares. Quienes saludaron al heredero de Rama IX, que gobernó por setenta años, debían arrastrarse para no quedar nunca por encima de su altura. Getty Images

Y si bien los tailandeses están abriendo cada vez más los ojos sobre los delirios del rey que les tocó en suerte, poco pueden hacer. Las leyes de lesa majestad de ese país condenan con varios años de prisión a quien ose decir algo en contra de Maha, de su modo de ejercer la monarquía o, incluso, que lo critiquen cuando aparece en videos con su mujer en tanga. Cuando le preguntaron si creía que Maha podría abdicar o ser depuesto, MacGregor Marshall dijo: “La sociedad se está manifestando, burlándose de la monarquía. Es algo que no se había producido en toda la historia de Tailandia. Cuanto más tiempo se mantenga en el poder, más difícil va a ser la supervivencia de la monarquía tailandesa”.

Todo a lo grande. Aquí, las embarcaciones reales en el río Chao Phraya River para celebrar, en 2019, la coronación de Maha. Getty Images