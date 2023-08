escuchar

Era un sueño conocer Gander. Ubicado en la isla de New Foundland (Terranova), Canadá, este pueblo se volvió un símbolo de la solidaridad: el 11 de septiembre de 2001, 38 aviones fueron desviados hacia ese lugar lejano, y sus pobladores se ocuparon de asistir a más de siete mil pasajeros de todas partes del mundo. En 2012, un año después de los atentados terroristas, la historia conmovedora de Gander se convirtió en un exitoso musical de Broadway, que llegó a la Argentina de la mano de la actriz, directora y productora Carla Calabrese. Desde mucho antes de su estreno, en el Teatro Maipo, en junio de 2022, todo el elenco argentino de Come From Away ansiaba conocer el pueblo y encontrarse con los verdaderos protagonistas. “Todos teníamos ganas de ir”, asegura a ¡HOLA! Argentina Carla Calabrese quien, acompañada por actores, músicos, productores y técnicos viajaron hacia allá el domingo 30 de julio, después de la última función de la semana. Para ir, aprovecharon un vuelo del avión de Solidaire –la ONG humanitaria que lidera el piloto y cineasta Enrique Piñeyro, que es marido de Calabrese– que, en su itinerario, tenía que pasar por Dallas, Texas.

Construido en 1939, el aeropuerto de Gander, Candá, llegó a convertirse en el más grandes del mundo. En la década del '50, allí aterrizaban todos los aviones que tenían que cruzar el Atlántico para abastecer su combustible. Personajes como Frank Sinatra, Marilyn Monroe e incluso Fidel Castro estuvieron en este aeropuerto. Y también la reina Isabel II, quien,en 1959, viajó hasta allí para inaugurar una nueva terminal.

La actriz, productora y directora, en el histórico aeropuerto. En el musical, Calabrese interpreta a Janice Mosher, un personaje inspirado en Brian Mosher, el periodista que cubrió los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

EN SUELO CANADIENSE

“La realidad superó la ficción”, contó Carla, todavía emocionada con las experiencias que vivieron en Gander. Además de encontrarse con directores y actores de la obra de Broadway, los argentinos conocieron a las personas que inspiraron el guion y a quienes se los considera “héroes de la humanidad”: Edgardo Moreira, por ejemplo, estuvo frente a frente con Claude Elliott, que era el alcalde del pueblo en 2001, Sebastián Holz estuvo con el policía Oz Fudge y Silvana Tome conoció a Bonnie Harris, la verdadera veterinaria que ella interpreta en la obra. Las directoras de escuela Diane Davies y Beulah Cooper –que en 2001 cocinaron para los pasajeros varados– prepararon en esta oportunidad algunos platos para el team argentino en The Legion, la antigua base del Ejército de Salvación. “Superó nuestras expectativas. Ese oasis de afecto desinteresado que es Gander te hace dar cuenta de que, en comunidad, todo es posible”, dijo Carla quien, junto con su equipo, se subió otra vez al avión de Solidaire rumbo a Buenos Aires para estar en la función del domingo 6.

Edgardo Moreira junto al mayor retirado Claude Elliott, quien en 2001 era alcalde de Gander y que, en el musical, tiene un rol clave.

Mela Lenoir junto a la actriz y cantante Petrina Bromley, del elenco de Come From Away de Broadway. Ambas personifican a la azafata Beverly.

Silvana Tome y Allison Woolridge, del elenco argentino y del de Broadway respectivamente, personifican a la veterinaria Bonnie Harris en el musical. En Gander, las actrices conocieron a la verdadera Bonnie Harris.

Durante los cinco días que estuvieron en Gander, Canadá, el elenco argentino aprovechó para recorrer. Aquí, Carla Calabrese, Marisol Otero y Mela Lenoir.

El team argentino de Come from away, frente al mar de Gander.

El 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrieron los atentados terroristas, Diane Davis era la directora de la escuela que sirvió de refugio a los siete mil pasajeros de todo el mundo que llegaron a Gander debido al cierre del espacio aéreo americano. En la foto, posa con Calabrese.

Los actores, músicos y técnicos argentinos del musical posan frente al teatro de Gander. En el centro, Carla Calabrese, y a la izquierda, con campera a cuadros, Enrique Piñeyro, quien aprovechó un vuelo humanitario de la ONG Solidaire que iba a Dallas para levarlos y traerlos.