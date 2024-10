En fotos. De la impactante transformación de Pamela Anderson a la primera red carpet de Eva Longoria con su hijo

Escuchar

Carrie Bradshaw, el icónico personaje de Sex & the City que ahora impone tendencia desde And Just Like That -precuela de la exitosa serie que durante seis temporadas conquistó a las mujeres–, lució en la grabación de la tercera temporada un suéter color verde aguamarina tejido a mano de la argentina Fabiana del Río. Creada exclusivamente para que la actriz lo use en la ficción, la prenda –que llevará el nombre de su personaje, Carrie– forma parte de la colección Otoño-Invierno 2025 de la marca The Origin Of All, una etiqueta que apuesta por la moda sustentable. “Después de analizar cómo se vestía Sarah Jessica Parker, trabajé en un diseño inspirado en ella”, contó la diseñadora Fabiana del Río, quien llegó a la protagonista de Sex and the City a través de su estilista, Danny Santiago, quien le indicó específicamente de qué color tenía que ser el suéter. “Lo que hicimos fue un modelo con cuello abierto, liviano pero voluminoso, al que le agregamos un toque original, las piedras en las mangas, y fue bárbaro. Era un cambio rotundo entre la pieza tejida y el resultado final. Y a Sarah Jessica Parker le encantó”.

La actriz combinó el suéter con una falda larga escocesa, medias a tono y stilettos con apliques de moños color crema. Getty Images

La diseñadora argentina Fabiana del Río.

SANTI ES UNA ESTRELLA

Si hay algo evidente que Santiago Enrique Bastón (6) heredó de su mamá, Eva Longoria (49), es la actitud. El pequeño debutó en la alfombra roja al acompañar a la actriz a la Global Gift Gala –una fundación que trabaja por la educación en todo el mundo y de la que ella es embajadora de honor–, que se realizó en el Four Seasons Hotel George V, en París, y cautivó a todos con su carisma y su gran sonrisa. Eva posó con un impactante vestido semitransparente de Oscar de la Renta, bordado con lentejuelas, y de la mano de Santi, su primogénito, muy elegante, con un traje que complementó con zapatillas urbanas. Pese a haber sufrido hace poco una lesión en la mano y a estar utilizando un yeso, nada le impidió a Santi saltar, bailar y divertirse con los presentes en la gala. “No quería irse”, comentó Longoria después del evento, entre risas.

Eva Longoria llegó a la gala de la mano de Santi, su primer hijo con el empresario mexicano Pepe Bastón, con quien se casó en 2016. Getty Images

Madre e hijo bailaron en la alfombra roja. Getty Images

UNA FUTURA MAMÁ DE PELÍCULA

En el tramo final de su embarazo, Margot Robbie (34) luce radiante… e imparable. Junto con el productor inglés Tom Ackerley (34), su marido, estuvo en el Reino Unido, en las semifinales de Wimbledon y, más tarde, de vacaciones en Lago di Como y en la isla de Cerdeña, en Italia. La avant-première de My Old Ass, la película producida por LuckyChap Entertainment –la compañía que ella y Ackerley fundaron en 2014– llevó a la actriz australiana a Beverly Hills, donde mostró orgullosa su pancita y su felicidad. “Desde el principio, ellos sabían que querían ser padres”, reveló hace poco una fuente cercana a la actriz y su marido, fervientes defensores de su vida privada: se casaron en 2016, en una boda íntima, en Byron Bay, Australia, tras diez años de noviazgo; y, así como nadie sabía del embarazo hasta que la prensa lo anunció, en julio pasado, la fecha tentativa del nacimiento de su primer bebé aún es un misterio.

Robbie, con un vestido que deja ver su avanzado embarazo. El bebé será el primero que la australiana tendrá junto con el productor inglés Tom Ackerley, a quien conoció en 2013, durante el rodaje de Suit Française. Getty Images

De izquierda a derecha, la productora Megan Park y la actriz Maisy Stella con la actriz de Barbie, en la proyección de My Old Ass en los Amazon MGM Studios, en Beverly Hills. Getty Images

LA IMPACTANTE TRANSFORMACIÓN DE LA SEX SYMBOL A SUS 57 AÑOS

Lejos de las playas de Baywatch y de los focos de los 90, Pamela Anderson decidió abandonar los estereotipos de belleza que catapultaron su carrera internacional. Dejó atrás los looks que resaltaban sus curvas, las transparencias, los escotes… Y ahora apuesta por una imagen más natural y un estilo de vida más tranquilo, y eso es lo que reflejan hoy sus cuentas en las redes sociales. Desde 2023, la modelo decidió hacer borrón y cuenta nueva y dejó atrás a Casey Jean Parker, su icónico personaje en Baywatch, aquella joven que lucía trajes de baño rojos y cavados, para darle paso a una vestimenta más sofisticada y con guiños hippie chic, como prendas estampadas, bordadas, floreadas y con volados. Ahora posa a cara lavada. Y asegura que prescinde de estilistas y peluqueros y de sombras, labiales y bases. “Me siento mucho más cómoda conmigo misma, pero estoy en una industria que se centra en la belleza y pensé: ‘Voy a desafiar la belleza’. Creo que desafiarnos es lo que nos mantiene jóvenes y espléndidas. Y creo que, de verdad, la belleza viene de adentro”.

La actriz a sus 38 años, luciendo un minivestido satinado rojo en la fiesta de aniversario de Virgin Atlantic, en Nueva York, en 2005. Getty Images

La última vez que se vio a la artista superproducida, con un vestido rojo al cuerpo con cristales y escote redondo de Naeem Khan, stilettos satinados rojos, cabello recogido y un maquillaje sutil en tonos grises, en enero de 2023, en el estreno de su documental en Netflix, Pamela, una historia de amor, en Hollywood. Getty Images

Una de las primeras imágenes de Anderson como Casey Jean Parker, en Baywatch, en 1992. AFP

Los primeros días de septiembre, Pamela Anderson mostró su nueva imagen en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España, con un diseño floreado de Carolina Herrera. Getty Images

