Reina Máxima. Te presentamos a sus amigas neerlandesas, millonarias y amantes del arte con las que comparte viajes y confidencias

Cuando Máxima Zorreguieta (53) se casó con el entonces príncipe Guillermo Alejandro, el 2 de febrero de 2002, se convirtió en un miembro más de la familia real de los Países Bajos, los Orange-Nassau, abrazó una nueva nacionalidad –la neerlandesa– y tuvo que poner una distancia física de más de once mil kilómetros con su familia argentina y sus amigas de toda la vida, Florencia Di Cocco, Samantha Deane, Valeria Delger y Tristana Macció. Y, si bien nunca renunció a ese grupo incondicional de ex compañeras del colegio Northlands, Máxima forjó nuevas amistades, en particular con las neerlandesas Mariska Dietz y Janneke Dreesmann-Beerkens, dos millonarias casadas con amigos de Guillermo que la ayudaron a empaparse de la cultura local, practicar el neerlandés y, además, divertirse fuera de las actividades oficiales, como en el viaje que las tres hicieron a Saint-Tropez, el domingo 29 de septiembre, junto a la argentina Samantha Deane. En su edición pasada, ¡HOLA! Argentina publicó las fotos exclusivas de esa escapada en las que se ve a las cuatro sonrientes a bordo de una lancha.

MARISKA

La prensa neerlandesa llama “M&M” a la dupla que forman Máxima y la reconocida interiorista Mariska Dietz porque es habitual verlas juntas. Van de compras, viajan y asisten a ferias y exposiciones de arte y, además, comparten estilo en materia de moda: las dos aman los turbantes, los estampados llamativos, los pantalones palazzo con cinturones anchos y los accesorios XL de diseño moderno.

Se conocieron gracias a la vieja amistad que el Rey mantiene con Theo Dietz, el marido de Mariska, un empresario textil con una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares (según el medio holandés Quote), que también es dueño de un campo de golf a 40 minutos de Ámsterdam, donde Willem-Alexander juega seguido.

Máxima confía en Mariska como amiga, y también como interiorista, y por eso le encargó a ella parte de la remodelación de las áreas privadas del palacio Huis Ten Bosch, residencia de la familia real. Los Reyes quedaron conformes con el trabajo y la decoradora contó lo orgullosa que estaba por eso: “Recibir su agradecimiento fue un verdadero sueño hecho realidad”, dijo en una entrevista con la revista Pure Life, especializada en bienes raíces. Dueña del estudio de decoración Maris Haute Design, ella fue también la responsable de diseñar la oficina de la soberana, con sillas tapizadas en terciopelo azul y un exótico empapelado blanco y negro de inspiración tropical.

JANNEKE

Al igual que los Dietz, los Dreesmann son un matrimonio poderoso. Marc Dreesmann –otro viejo amigo de Guillermo– es fundador de un grupo de inversiones llamado Commonwealth Investments y proviene de una familia dueña de centros comerciales que está entre las cinco más ricas de los Países Bajos, con una fortuna estimada en más de 1900 millones de euros. La mujer de Marc, Janneke, es abogada, coleccionista de arte e integra la junta directiva de varias organizaciones solidarias en Ámsterdam, como el Fondo del Museo Stedelijk, el Cancer Center y el comité de Human Rights Watch. No es raro, entonces, que Máxima encontrara intereses comunes con ella, con quien además pasa los veranos: los Reyes y los Dreesmann tienen propiedades vecinas en Grecia y son habitués de la isla Spetses. Es más: los seis hijos de Janneke son amigos de las princesas Amalia, Alexia y Ariane.

Janeke Dreesmann es abogada, coleccionista de arte e integra la junta directiva de varias organizaciones solidarias en Ámsterdam.

Es tanta la confianza entre las dos familias que Marc y Janneke pusieron a disposición de Amalia un departamento valuado en dos millones de euros sobre el canal Singel de Ámsterdam cuando la heredera del trono de los Países Bajos empezó a cursar sus estudios en Políticas, Psicología, Derecho y Económicas en la universidad de esa ciudad, en 2022. La princesa lo usó unos días solamente porque poco después recibió amenazas contra su vida y debió regresar a vivir en el palacio, pero el ofrecimiento de los Dreesmann confirmó la estrecha relación que tienen con los Orange-Nassau.

DANIËLLE

En el grupo de íntimas de Máxima hubo, durante un tiempo, una integrante más: Daniëlle Overgaag (51), una ciclista de ruta (medalla de bronce mundial en esa disciplina), ex modelo casada con el actor y director de cine Reinout Oerlemans y madre de cuatro hijos. Máxima y Daniëlle se conocieron porque Reinout es otro antiguo camarada del Rey. Dicen, incluso, que Guillermo, Dietz, Oerlemans y Dreesmann frecuentaban la misma disco de La Haya cuando eran solteros. Las cuatro parejas, una vez que Máxima se hizo amiga de Mariska, Janneke y Daniëlle, compartían fiestas, planes al aire libre y algunos eventos oficiales.

Daniëlle Overgaag, la campeona de ciclismo que se hizo amiga de Máxima porque su marido, el cineasta Reinout Oerlemans, es amigo el Rey desde hace muchos años. Getty Images - Penske Media

Al menos, así fue hasta hace unos años, cuando los Oerlemans se radicaron en Los Ángeles por la carrera cinematográfica de Reinout y estalló una crisis entre las amigas que no fue culpa de la distancia, sino de una actitud de Daniëlle. Según el medio neerlandés Tijdschrift, Mariska rediseñó la mansión californiana que los Oerlemans habían comprado por 22 millones de dólares –y que luego vendieron al cantante The Weeknd por 80 millones–, pero Daniëlle nunca la recompensó por su tarea. Y, pese a que decían que eran “zussen” (‘hermanas’, en neerlandés), la amistad se enfrió a tal punto que Máxima quedó en el medio del conflicto y se habría visto forzada a elegir entre una de las dos. La Reina privilegió su relación con Mariska, aunque no cortó por completo la que tenía con Daniëlle. Después de todo, Reinout sigue siendo amigo de Guillermo Alejandro, además de cónsul honorario de los Países Bajos en Los Ángeles.

Máxima y Guillermo Alejandro –por entonces príncipes– con Daniëlle Overgaag y su marido, el director de cine Reinout Oerlemans, en el estreno de su película Zembla Nova, en 2011, en Ámsterdam. Albert Nieboer - dpa

Daniëlle y Mariska cuando todavía eran como hermanas y antes de que una crisis entre ellas afectara a la Reina.

