LOS REQUISITOS DE LA ACTRIZ PARA VOLVER A APOSTAR AL AMOR

Convertida en la actriz del momento a partir del éxito de Griselda, la nueva serie de Netflix que protagoniza, Sofía Vergara (51) –quien el año pasado anunció su separación de Joe Manganiello tras siete años de matrimonio– confesó durante una entrevista que le hicieron en el programa El hormiguero, en España, cuáles son las reglas que deben cumplir quienes deseen calificar como candidatos para vivir un romance con ella, y aprovechó para aclarar los motivos de su separación.

La actriz en Miami, en la premiere de "Griselda", con un vestido dorado brillante y al cuerpo. Getty Images

“Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé… Ya tuve un hijo a los 19 años y estoy lista para ser abuela, no madre”. Simpática y espontánea, agregó que lo que busca en un hombre es que tenga una edad parecida a la suya, que debe tener el mismo dinero o más que ella, venir ya con hijos y ser buenmozo, “pero tampoco tiene que ser una cosa divina”.

CHIP: DEL SILLÓN A LA ALFOMBRA ROJA

El vestido amarillo con rombos plateados de Versace que lució la supermodelo combinaba a la perfección con la mochila en la que llevó a Chip. Getty Images

Claudia Schiffer (53) se robó todas las miradas en la première de Argylle, la película dirigida por su marido, Matthew Vaughn, y protagonizada por Bryce Dallas Howard, Dua Lipa, Henry Cavill y Ariana DeBose.

A sus 53 años, Schiffer deslumbró a todos los presentes en la premiere de Argylle con un extravagante vestido de Versace. Getty Images

Pero esta vez la modelo alemana no llamó la atención sólo por su belleza, sino por un curioso invitado que llevó: su gato Chip Schiffer desfiló ante las cámaras en el Odeon Luxe Leicester Square con su mascota en una mochila que combinaba a la perfección con su vestido, un modelo de Versace con rombos en amarillo y plateado.

Chip tuvo su propio papel en "Argylle", interpretando a Alfie. Zuma Press/The Grosby Group

Sin dudas, Chip no es un gato más: tuvo sus minutos de fama interpretando a Alfie en el film y debutó en Instragram con una cuenta propia que ya tiene 17 mil seguidores.

Claudia del brazo de su marido, el director Matthew Vaughn. Getty Images

Como si esto fuera poco, Claudia anunció que Chip sacó a la venta su propio libro, llamado Blue Chip, confesiones del gato de Claudia Schiffer. “Alguien tiene que pagar las cuentas”, escribió Claudia, divertida, en el Instagram de su mascota, junto a un video donde se ve a Chip posando con su libro arriba de un piano.

Una divertida foto de la mascota de Schiffer, publicada en su propia cuenta de Instagram (@chipthecat), para celebrar el Año Nuevo.

LA FIESTA “GALÁCTICA” DE JEFF BEZOS

El creador de Amazon cumplió 60 años y para celebrarlo dio una fiesta extravagante y lujosa. Lauren Sánchez (54), su prometida, fue la encargada de organizarla en la mansión del cumpleañero en Beverly Hills.

Jeff y Lauren, inseparables desde 2019. Getty Images

La empresaria Tina Chen Craig, las hermanas Nicky y Paris Hilton y la cantante Jewel, con outfits a puro brillo y transparencias.

El empresario (el tercer hombre más rico del mundo, con una fortuna de más de 182 mil millones de dólares, según la revista Forbes) compró esa fabulosa casa de 1200 metros cuadrados en 2020, y en aquel entonces, era la propiedad más cara de toda California, por la que Bezos pagó más de 150 millones de dólares.

Robbie Williams y su mujer, Ayda Field, combinaron sus looks con un toque plateado: los zapatos del cantante y la falda del vestido de la actriz diseñado por Reem Acra, más un clutch modelo UFO Orbiter de Judith Leiber.

Ivanka Trump, con un vestido de Roberto Cavalli en negro y plateado, junto a su marido, Jared Kushner.

Bajo el dress code de “Espacio celestial”, un guiño a una de las empresas de Bezos, Blue Origin, que se dedica a viajes espaciales, los invitados desfilaron con deslumbrantes looks plateados o tornasolados, a los que le sumaron accesorios en forma de naves espaciales o marcianos.

La que más brilló fue Lauren Sánchez gracias a su vestido rojo brillante y escote profundo de Laura Basci, con cristales de Swarovski bordados a mano. La confección del traje llevó más de 800 horas de trabajo manual. Su clutch, con forma de cohete, de Judith Leiber, tiene un valor aproximado de 7700 dólares.

Las invitadas muestran sus divertidas carteritas a tono con la temática de la fiesta: una nave espacial, un cohete y un R2D2 dorado de Star Wars.

Ivanka Trump, Kendall Jenner, Katy Perry, Orlando Bloom, Beyoncé, Robbie Williams, Hailey Bieber, Oprah Winfrey y Bill Gates fueron algunos de los VIP que asistieron y cumplieron con el pedido de Jeff de no llevarle ningún regalo.

Katy Perry y Orlando Bloom lo dejaron todo en la fiesta con su maquillaje galáctico. Ella se “implantó” unas antenas de marciano y él se borró las cejas.

La cantante se llevó todas las miradas con un jugado diseño plisado y hombros al descubierto de Tatiana Waterford.

El menú de la fiesta incluyó todo tipo de delicias, pero Lauren le dio su toque especial: para rememorar el origen trabajador de su amado, pidió que sirvieran también hamburguesas de McDonald’s, la cadena de fast food en la que el fundador de Amazon tuvo su primer empleo, a los 16 años.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. foto: Juana Mauri