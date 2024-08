En fotos: del look “cuchara” de Cate Blanchett y la decisión de Zoë Kravitz y su novio a los atletas del “podio de la belleza”

Escuchar

CATE BLANCHETT, CON UN TOP… DE 102 CUCHARAS

La alfombra roja es, para Cate Blanchett, mucho más que una alfombra roja. Sin perder el encanto y la originalidad, la australiana las ha convertido en una plataforma única para dar a conocer su ideología: desde la falta de equidad dentro de la industria del cine hasta la situación de los refugiados en el mundo pasando por su toma de posición con respecto a la moda sustentable.

Un centenar de cucharas antiguas, retorciéndose y creando el efecto de una armadura con escamas. Así es el top que la creativa Hodakova Larsson ideó para Blanchett, quien los combinó con pantalones de la misma diseñadora sueca. El anillo de diamantes, de Vuitton. Getty Images

La avant-première de Borderlands –la película dirigida por Elie Roth y que también protagonizan Kevin Hart y Jamie Lee Curtis– no fue la excepción. Para el evento, la actriz lució un top muy original y cargado de significado: estaba realizado con 102 cucharas. “¡Estamos dándole un nuevo significado al spooning [un término cuya traducción al español sería ‘cucharear’]!”, dijo, divertida, la estilista de Blanchett, Elizabeth Stewart, sobre esta prenda, que fue creada por la diseñadora sueca Ellen Hodakova Larsson, referente del upcycling [se utilizan productos usados –o partes– para fabricar nuevas prendas]. Para confeccionar este top, que forma parte de su colección de primavera-verano 2024, Hodakova Larsson recolectó cucharas antiguas de las zonas rurales de su país que, luego, cosió sobre la tela.

JUNTOS POR PRIMERA VEZ

Un thriller que se las traía. El de Blink Twice se anunciaba como uno de los estrenos más esperados de Hollywood. No sólo por la película en sí, sino porque se trataba del gran debut de la actriz Zoë Kravitz (35) como directora cinematográfica. Tal como se esperaba, en Los Ángeles, hubo un evento lleno de stars de la talla de Gena Davis, Reese Witherspoon y Laura Dern, muchos aplausos y otra sorpresa más. Porque, en verdad, fueron los mimos y las miradas entre la hija de Lenny Kravitz y el actor Channing Tatum (44), que forma parte del elenco de Blink Twice, los que captaron la atención de todos.

“‘¿Estás seguro de que querés trabajar con tu pareja?’, me preguntaban. Hoy, se los recomiendo a todos: llegás a saber quién es esa persona y qué es para vos cuando estás en las trincheras”, dijo hace poco Tatum, enamoradísimo de Zoë, su directora. Getty Images

Channing estuvo casado con la actriz Jenna Dewan, con quien tiene una hija. Por su parte, Zoe, quien además actuar y dirigir es la imagen de YSL Beauté, estuvo en pareja con el actor Karl Glusman: se casaron en 2019 y se divorciaron en 2021. Getty Images

Empezaron a salir en el verano de 2021 y se comprometieron en octubre de 2023, pero esta es la primera vez que posan para el mundo, felices, en una alfombra roja. Según Lenny Kravitz, que está encantadísimo con su yerno, habrá boda el año que viene.

En el estreno del film, en Los Ángeles, ella lució un impactante vestido de Yves Saint Laurent y él, un traje en el mismo tono. Getty Images

HEIDI KLUM: CELEBRA SU ANIVERSARIO DE CASADA EN SAINT BARTHS

Hace cinco años, tuvieron una boda soñada en otro mar. Heidi Klum (51) se casó con Tom Kaulitz (34) el 3 de agosto de 2019 frente a la costa de Capri, a bordo de un barco con mucha historia, el Christina O, que perteneció al multimillonario armador griego Aristóteles Onassis.

La top alemana y su marido disfrutan de las cristalinas aguas del Caribe. Grosby

La modelo lució una microbikini en las aguas del Caribe.

Este es el tercer matrimonio para la top model alemana y el segundo para el músico y productor de la banda de rock Tokio Hotel. El primer marido de Heidi fue el estilista Ric Pipino, y el segundo fue el cantante británico Seal, con quien tuvo tres hijos: Henry (18), Johan (17), y Lou (14). Heidi tiene, además, una hija mayor, Leni (20), fruto de su relación con el millonario italiano Flavio Briatore.

Los dos con trajes de baño con animal print en las playas de St. Barths. Grosby

En tanto, Tom estuvo casado con la modelo Ria Sommerfeld y no tiene hijos. En cada aparición de la pareja, es evidente que se aman y se divierten y que la pasión está tan viva como en los inicios de su relación. Por estos días, celebran su quinto aniversario en St. Barths, entre chapuzones en el transparente mar Caribe, mimos y caminatas juntos por la playa, en las que Heidi luce su espectacular figura en microbikinis y en topless, sin inhibiciones. Tan libre como cuando les dio la espalda a los prejuicios para vivir su gran amor con un hombre dieciséis años más joven.

Una postal para el recuerdo de la pareja en su segunda luna de miel.

UN VERANO A PURO COLOR

El verano se siente en las calles de Nueva York y los diseños con estampas florales marcan tendencia en las redes sociales. Una moda que explota de colores y a la que, en las últimas semanas, se sumó Blake Lively (36), quien en cada una de sus apariciones públicas hizo gala de una verdadera selección de estilismos “en flor” inspirados en su nuevo personaje: Lily.

En total pink, Blake posó frente al Betty Blooms pop-up en Chelsea con vestido, top con medallas de flores y cinturón de Dauphinette, saco de Peró y stilettos a juego de Malone Souliers. Getty Images - Getty Images North America

Paseando por las calles de Manhattan lució un conjunto estampado con flores y lunares firmado por Christopher John Rogers. Getty Images - GC Images

Para caminar por el Upper West Side, la mujer de Ryan Reynolds optó por un vestido vintage con falda con volados asimétricos de Vivienne Westwood, zapatos Christian Louboutin y joyas de Lorraine Schwartz. Getty Images - GC Images

Con un conjunto de top y falda de cuero ciento por ciento floreado también de Dauphinette, que complementó con sandalias Louboutin. Getty Images - GC Images

La actriz, que conquistó miles de fans a lo largo de las seis temporadas de Gossip Girl, donde se puso en la piel de la icónica Serena Van Woodsen, regresa a la pantalla grande con un protagónico en Romper el círculo, película basada en el best seller de Colleen Hoover, donde interpreta a una joven que se muda a Boston con el sueño de abrir su propia florería. Desde su paso por las alfombras rojas hasta sus caminatas por el Upper West Side, Blake Lively deja su impronta donde quiera que vaya.

Para presentarse en el CBS Morning Show repitió su apuesta por Dauphinette, con bermuda y campera de cuero bordados con flores. Getty Images - GC Images

En la proyección de Romper el círculo en Reino Unido, Blake posó con un diseño cubierto de cristales de Tamara Ralph Couture a juego con un abrigo de plumas rojo y joyas by Lorraine Schwartz. Getty Images - Getty Images Europe

Volvió a usar flores durante un paseo en el que se robó todas las miradas con sus jeans de Stella McCartney. Getty Images - GC Images

La actriz brilló durante un día lluvioso en el que lució un minivestido de Oscar de la Renta. Getty Images - GC Images

UN ADÁN PARA EVE

Se dice que Eve Jobs (26) heredó de su padre, el creador del imperio Apple, su carácter y su tenacidad. La menor de los cuatro hijos del empresario (que murió en 2011) combina al día de hoy sus dos pasiones: el modelaje y la hípica. No sólo disfruta de ser una amazona, sino que también encontró el amor en las pistas de arena: el jinete británico Harry Charles (25).

El romántico reencuentro tras la victoria.

Los novios oficializaron su relación a través de las redes sociales con un video en el que la modelo abraza a su chico después de que Harry ganara la medalla de Oro en salto ecuestre en los Juegos Olímpicos de París 2024, y lo felicitó: “¡Equipo de oro! Más que orgullosa de vos, mi amor”.

La modelo compartió en sus redes una foto de su novio en plena competencia.

Harry Charles debutó en Tokio en 2020, y pertenece a una familia aficionada a este deporte: su padre es medallista olímpico, y sus dos hermanas, Scarlett y Sienna, también compiten a caballo. Ellas, además, alentaron desde las gradas a Harry junto a Eve Jobs. Este no es el primer romance de Eve dentro del universo hípico: anteriormente salió un año con el jinete mexicano Eugenio Garza (28).

Celebrando un nuevo logro. “Ahora tengo dos medallas de oro”, comentó el jinete, enamorado.

COMO DIOSES DEL OLIMPO

Alrededor de 10.500 atletas de más de 200 países compitieron en los Juegos Olímpicos de París, que se disputaron entre el 26 de julio y el 11 de agosto pasados, y que concluyeron con Estados Unidos en el top del medallero con 126 preseas (40 de oro, 44 de plata y 42 de bronce). Y aunque se trata del máximo evento deportivo, los ojos de los espectadores de todo el mundo no sólo se posaron sobre los grandes ganadores de las distintas disciplinas, sino también sobre los que se destacaron por su imponente atractivo físico. Ese podio lo lideraron la atleta alemana Alica Schmidt (25), que se robó todas las miradas en la competencia de relevo mixto 4x400m, y el nadador italiano Thomas Ceccon (23), ganador del oro en los 100 metros espalda y del bronce en el relevo 4x100 metros estilo libre, a quien incluso bautizaron en las redes sociales como la personificación de la escultura David, de Miguel Ángel.

Además de atleta, Alica Schmidt es modelo (es embajadora de Hugo Boss y el año pasado participó en la Semana de la Moda de Milán) e influencer (tiene casi seis millones de seguidores en Instagram).

Además de sus logros deportivos y su belleza, Thomas Ceccon se hizo famoso porque se lo vio durmiendo en una plaza, disconforme con las condiciones de la Villa Olímpica. Getty Images

La nadadora y modelo ecuatoriana Anicka Delgado (22).

La gimnasta francesa Mélanie de Jesus dos Santos (24).

El gimnasta brasileño de origen japonés Arthur Nory Mariano (30). Getty Images

Otro gimnasta, el turco Íbrahim Çolak (29), también generó suspiros por sus brazos esculturales. Getty Images

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: Tadeo Jones

